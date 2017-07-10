10 ملايين يورو تفصل تشيلسي عن طلب الريال

{ لندن – وكالات: يجهز نادي تشيلسي الإنكليزي 80 مليون يورو، لتقديم عرض إلى ريال مدريد الإسباني بشأن ضم مهاجمه. ويستهدف البلوز ألفارو موراتا، بعدما خطف مانشستر يونايتد البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون السابق. وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب البلوز، كان يرغب بدايةً في التوقيع مع موراتا، إذ دعم يوفنتوس من قبل في التعاقد معه، إلا أنّ المدير الرياضي لتشيلسي كان يفضل التوقيع مع لوكاكو، وترك موراتا ينضم لمانشستر يونايتد. وأشارت الصحيفة إلى أن بعد فشل ضم لوكاكو، عاد كونتي وطلب من الإدارة التوقيع مع موراتا، ولذلك سيقدم البلوز عرضًا بقيمة 80 مليون يورو، وعقدًا يمتد لأربع أو خمس سنوات، يحصل فيها المهاجم الإسباني على راتب صاف يصل إلى 6 ملايين يورو، إلا أن الريال يطلب 90 مليون يورو للموافقة على بيع مهاجمه. وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي يستغل رغبة موراتا في الحصول على دقائق لعب أكثر، ليكون جاهزًا لتمثيل منتخب بلاده في كأس العالم بروسيا 2018، فيما يمتلك الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب النادي الملكي، ثقة كبيرة في كريم بنزيمة. وأكدت آس أن تشيلسي سيحاول حسم الصفقة سريعًا، حتى لا يسافر موراتا مع بعثة الريال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لبدء المدة التحضيرية. وسجل موراتا 20 هدفًا في الموسم المنصرم خلال 43 مباراة، شارك في معظمها بديلًا، بعد عودته لصفوف ريال مدريد، مطلع الصيف الماضي، عقب موسمين مع السيدة العجوز حصد فيهما الثنائية المحلية مرتين.