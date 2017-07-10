مذكرات الحاج خليل الإستربادي رئيس بلدية كربلاء 1930م – 1958م ت 1970م -5

سدة الهوز تزوّد المتمردين بالبنادق والعسكر يتجه في رتل طويل

عادل عبد الصالح الكليدار آل طعمة

نقحها وقوم لغتها

التعريف باسرة الاستربادي في الكاظمية

للأستاذ عبد علي الخزرجي

ولد الحاج خليل عيسى مهدي الاستربادي طالب هذه المذكرات في مدينة الكاظمية، سنة 1294 هجرية وانحدر من اسرة عريقة تمتهن التجارة معروفة في الاوساط الراقية بالبذخ والترف، محبوبة عند الجميع، لاخلاقها وسخاء ايديها وحبها لاعمال الخير. هنا ينبغي ان يطلع القارئ على نبذة من تاريخ هذه العائلة ونحن نبسطه بسطا اجماليا.

ثم ان الشيخ فخري كمونة جاءني ليلا جلس اتباعه وهو اخذني وصعد بي الى فوق وقال خليل اريدك ان تحكي لي من نظرياتك لقد شاهدت اشياء كثيرة في كرمنشاه وخارج كرمنشاه سنوات عديدة ماذا سيكون مصيرنا؟ بقيت حائرا اغلب اهل المدينة يكرهوني وضع الحكومة معروف وكل من يذهب الى بغداد ينقل لهم بان جميع الحركات في كربلاء مصدرها بيت كمونة.. الجواب فخري اذا الحكومة نفذت من الحرب وخرجت منتصرة اول شيء اعتبر انت واخوك من المقتولين وجميع ما تملكون تصادره واسماء الشيوخ معروفة لدى الحكومة وهم لا يسلمون وثالثا اذا دخلوا الى كربلاء عنوة سوف يعدمون ربع السكان حتى الاطفال وقسم منهم (اي من رجال الحكومة العثمانية) يمنون انفسهم ان تمكنوا من المدينة ان يهدموا قباب الائمة فيها واما سياسة الدولة فهم لا يقبلون بمنطق ايران ولا غيرها..! سألني ايضا ان كنت افكر بان الترك سينجحون واردف هذا من المستحيلات ليكن (سرك امينا) كل عاقل لا يقبل ولا يصدق ذلك الحكومة في كل مدينة عبارة عن عصابات للسرقة ونهب الاموال لا تتأمل النجاح من هكذا ملة وبسبب المعاملة السيئة التي يعاملون بها الشيعة هي اسوأ من معاملة الارمن وجهارا يسبون! قلت له يا فخري فرضا اذا رأيت انهم نجحوا اهرب واذهب الى ايران واسكن بها ولك اسم هناك لانك من خدام الحسين (ع) ويمكنك العيش فيها. بعد هذا الحديث قام فخري وقبلني واقسم انه فرح بلقائي ثم قال يا خليل اخبرونا عن ما جرى لك في سفرتك الى بغداد تألمنا لذلك كثيرا والحمد لله (خلصت) ولكن كيف كان ذلك؟ فقلت له لا تسأل الله خلصني باي صورة كانت. ثم انه في الواقع لم يقع حيه في قلبي وذلك بسبب حركاته خاصة مع من كان فقيرا او (كاسبا) ومن كانت حالته المالية جيدة يبعث عليهم ويأخذ منهم الدراهم وكانوا يعطوه خوفا منه وفيه الكثير من الخصال الرديئة..! ومن ناحيته اعتقد انه كان يبادلني الشعور ولكنه كان يحسب لي حسابا. هناك جمع من الشيوخ كانوا يودون كثيرا ان يتحالفوا معي ولكني اذا كنت اتحالف معهم (اجسرهم الواحد بعشرة)..! بعد التجارب التي مررت بها لا اريد ان اخلق عداوات مع الناس لا ضرورة لها كنت ازور الجميع وكلهم يودونني الا اني قليلا كنت احب الدده (1) ثم ان الشيخ فخري اسمه طغى على الكل وهو اقواهم بالنسبة الى عدد اتباعه وهو اضافة الى ذلك له قابلية الكذب في اليمين الغلبطة.. وله قابلية كبيرة في الاقناع وليس لدى فخري عشيرة والباقي لديهم عشائر ويخافونه شكل جيشا يربو عدده على المائة مسلحين بالبنادق (2) وقد بعث ايضا حسين مع عواد شلبه الى البصرة لعله يحصل على مليون روبيه بعنوان ان تحت امرته جيشا لم يحصلوا الا مقدار عشرة الاف روبيه واوعدوه ايضا بالامارة..!

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ثم انه في يوم من الايام جائني تلغراف (برقية) يخبرني بان الوالدة مريضة وتحب ان تراك توجهت الى الكاظمية في المساء جاء الحاج كامل طابور قمنداني واصطحبني معه الى بيت مجيد بيك ابو رشدي بيته بجوار بيوتنا من بعد السلام قال يا اخي حسب كلامك في العام الماضي اخذنا دار بجوار دارك قلت نعم بل اكثر قال اوضاع الحكومة مرتبكة وارى ان الحكومة لا تدوم.

واردف قبل كم شهر تدهورت الامور، واظن انه بعد يومين سوف يخرج الحاج كامل مع القائممقام ومجموعة الموظفين من الكاظمية ويبقى في السراي اثنى عشر فرداً من (الجندرمة) مع اثنين من الشرطة ويسلموا المدينة بيد اخيك الحاج جعفر، ستبقى عائلات الموظفين في محلة الشيوخ في (باب الدروازة) وجميعهم يسكنون في زقاق واحد، ويطلبون حفظ بيوتهم واعراضهم، وان لا يتعرضوا لاي تعدي، فهل يمكنك التعهد بذلك..!

اجبته: يوجد الكثير من الزعماء في الكاظمية حالنا من حالهم قال يا خليل اتكلم معك بصراحة في صباح هذا اليوم بعث علي القائممقام التركي ذهبت اليه رايت عنده الشيخ حميد الكيلدار والسيد جعفر عطيفه والحاج عبد الحسين جلبي وحسين الصراف والسيد حسن.. وحاتم العكيلي طلب منهم القائممقام ان يرسلوا الموظفين الى بيوتهم وطلب منهم ايضا ان يعينوا حراساً لحفظ المدينة. من بعد كلام كثير قال الشيخ حميد الكليدار: يا حضرت القائممقام لا توجع راسك وابعث على الحاج صادق والحاج جعفر والحاج محمود وكلفهم بهذا الواجب؟ قال ما هو السبب؟ قال خليل لديه جماعة من (الشلاتية) وانهم من العام الماضي مشغولين بشراء البنادق ولدى خليل افكار (نظريات) لحفظ المدينة على الاقل يدعي ذلك، لا نعرف صدق ما يدعي او كذب..! على كل حال اننا حاضرين لمساعدتهم فقط كلف الحاج صادق لكي يكلف بدوره اخوته.

وفي عصر ذلك اليوم بعث على الحاج صادق والجماعة حضروا في السراي، الجماعة قالوا نحن مستعدون للمساعدة نريد المحافظة على المدينة الافرارية كلهم اصدقاء خليل ويقولون انهم حاضرون للعمل تحت امرته بما يعمل من خير وان ذلك هو موضع فخرهم اقنعوا الحاج صادق..! الحاج صادق بقي حائرا قالوا يا حجي لا تصير في حيرة هذه الامور ليست من شانك فقط اخوتك لهم قدرة على ذلك ولديهم بنادق كثيرة وجماعتهم بالبساتين يراجعون خليل وهو يراجعهم ايضاً. اجاب الحاج صادق مثل ما امر عليهم، انهم اخوتكم فاحضروهم واصروا عليهم قالوا يا حاج صادق لماذا تطيل الكلام: وافق على ما يقول القائممقام. في اليوم الثاني قيل لهم احملوا حاجاتكم واثاثكم الى بيت الحاج محمود الاستربادي وامنوها في (السرداب) وقيدوها بقائمة اخذوها معهم.

بعد ان اودع الموظفون حاجاتهم كان القرار ان يذهبوا الى محطة القطار في الساعة الثانية بعد منتصف الليل اخبر بعضهم القائممقام بانهم اذا ذهبوا الى المحطة سيسلبهم خليل في الطريق؟ ارسل القائممقام على اخي الحاج صادق وطلب منه ان ياتي خليل ومعه الحاج جعفر ليرافقهم الى القطار..!!

جاءني الحاج كامل وقال يجب ان تاتي معنا لان هناك من اخبر القائممقام اذا لم يات خليل معكم سيسلبوكم في الطريق، ومهما حاول الحاج كامل ان يفهمه ياتي معكم، وانه من المستحيل ان بفعل خليل ذلك، فاصر الحاج كامل علي بالذهاب معه، فقلت في المستحيل ان ااتي معكم الحاج جعفر ياتي معكم بصحبة عشرين رجلا من حملة البنادق واني ساقف على بعد مع جماعتي لكي اراقب الحكومة ان لا تعمل مكيدة باخي الحاج جعفر لان الحكومة ليس لها امان..!

ومشيت انا وسار الحاج جعفر ورفقاؤه مع الموظفين وسار الحاج كامل معي على مسافة منهم وصلوا الى القطار ورجع الحاج جعفر لياخذ الحاج كامل واوصله للقطار على بعد مسافة صرنا ثلاثة اقسام لما سار القطار ضربنا شاجورا من الرصاص، الحاج كامل اخبر القائممقام هذا خليل يعملنا بانه كان في انتظارنا. في اليوم التالي ارسلنا على الحراس بلغناهم اذا سرقت محتويات اي دار فأنتم المسؤولين.! وجماعتي يبحثون في المحلات ليشجعوا الحراس ثاني يوم جاء الحراس وقالوا من اين نستلم رواتبنا؟ اجبتهم من عندي ساعطيكم ضعف راتبكم. الى خمسة عشر يوما وبالرغم من عدم وجود حكومة كان الاهالي آمنين وكذلك الاسواق امنة وانا جالس واتباعي يبحثون فاستتب الامن بشكل لا مثيل له وكان (ازلامي يباتون) عندي في الديوان. القائممقام عسكري ابو رشدي قال لي سوف اخبر اصدقائي غدا لكي يرسلوا عائلاتهم الى الكاظمية لاننا اصبحنا في خطر اجبته اذهب لتخبرهم لقد سبق وان ذكرت لك ان اي قدر يصيب عوائلنا سيصيب عوائلكم..! جاءت عوائلهم وكانوا اكثر مما نتوقع النساء اخبرونا بان عائلات الاتراك مضطرين خائفين ان ينتقم الشيعة من السنة لان الاخيرين آذوا الشيعة كثيرا! ذهب اليهم ابو رشدي طمأنهم بقوله اني مسؤول امامهم انهم مثل عوائلنا ما يصيبنا سيصيبهم؟ في اثناء الليل حدث فجأة اهتزاز قوي تحطم على اثرها بعض زجاج الاراسي تعجبنا من ذلك واعتقدنا انه زلزال! وهذا يحدث غالبا اخبرنا (العيال) بان هناك احدا يصيح عليك من السطح لما صعدت رأيت القائممقام ابو رشدي قال حدث لديكم اهتزاز قلت نعم قال عرفت ما هو سبب هذا الاهتزاز؟ هذا صوت تفجير بارود (ديناميت) واظن ان الحكومة خرجت من بغداد قلت له لا تهتم نحن بفضل الله سلامات قال اني اتكلم معك ويدي على عيني من الوضع قلت اني واضع يدي على عين.. (1) قال يا خليل زمن كسرى (كـ هوه) والزمن يضرب جيش كسرى يصير معلوما بالعكس الاسلام صار كفورا (2) ثم اني نزلت الى البيت وجمعت رفقائي الذين كانوا في الديوان حوالي الخمسة عشر رجلا مع اخي جعفر واولاد ابو العيس ذهبوا الى قصر الجلبي. واني مع عشرين مسلح ذهبت الى سدة الهوز حتى احصل على بنادق وغيرها شاهدنا العسكر في رتل طويل من الهور الى الفجر جاء بعض اصاحبي الى البيت قالوا خرج في الليل حوالي مئة شخص يمشون ويحكون ارادوا الخروج من المدينة صحت عليهم وقسمت البنادق عليهم وكتبت اساميهم قرب طلوع الشمس جاء عدة اشخاص وهم يصيحون نهبت المدينة جئنا نركض شاهدنا جماعة يقلعون نوافذ المدرسة والسراي والابواب قلعوها ايضا والمنطقة من بيت البصام الى الخان قد نهبت اطلقنا عليهم بعض العيارات النارية فلاذوا بالفرار. ارسلت جماعة يبحثون في الاسواق واوعزت الى دلال يصيح اذا اي احد سولت له نفسه بالسلب او ان يكسر (دكان) ينقتل بامر خليل الاستربادي والناس في حيرة من امرهم يسال بعضهم بعضا ماهذا الوضع؟ قررنا من صباح الغد ان ننقل خزانات ماء ودلال قهوة الى السراي لنحيله الى ديوان لنا ورتبنا الامور فقط الاسواق كانت مغلقة جئنا الى الديوان بعد الظهر لتناول الغذاء واثناء جلوسنا على السفرة من غير فراش جاء الحاج عبد الحسين جلبي قال يا خليل عجل باللحاق القصر على وشك ان ينهب تركنا الغذاء وبادرنا بالخروج وركبنا العربات وصلنا الى القصر جاء بعض الفلاحين وقال جاء عدد من المسلحين دخلوا….. عرفنا انهم سياتون باصحابهم وينهبونهم يوجد هناك عرب عندهم بيوت طينية صحت على رئيسهم وقلت لهم من صباح الغد يجب ان لا يبقى احد منكم هنا ارحلوا الى الوشاش وكلما توسل لم اقبل حسبت نفسي حينها كاني قائد الجيش الروسي، في هذه الاثناء جاء ولد بيده زنبيل سلم وقال عمي اهرب؟ فسالتهم من اين انت؟ قال من البساتين زودت العسكر بالبيض والخبز قلت له يا عسكر؟ قال على السدة نظرنا فشاهدنا الجميع وراء السدة فقط رؤوسهم هي التي تظهر للعيان وقد احتشد العسكر من بغداد الى محطة قطار سامراء راينا اربعة انفار يقفون على سطح المنطقة ولديهم ناظور محمول على قاعدة ورجعنا هاربين؟ اخذنا (زنبيل) فيه بيض وخبز وارسلنا واحد نحو العسكر حتى يبيع لهم ويتحقق في نفس الوقت عن خططهم هل يدخلون الى المدينة! ذهب اليهم ورجع ولم يعرف شئيا وقال على طول السدة كل عشرة امتار يوجد واحد مرمي ارضا ثم انهم سالوني هل يوجد في خان الكابولي احد؟ قلت لهم انه خال فعرفنا انهم سينزلون فيه هذه الليلة ثم اننا ايسنا واصابنا الاحباط فكل هذه المشقة وقضية البنادق وغيرها لم نحصل على شيء واظن حتى لا نسلم عليها تالمت كثيرا ذهبنا الى الدار ونزعنا البنادق ولبسنا العمامة وجلسنا في المقهى جمهور الناس تعجبوا من هذه الحالة وتسالوا ماذا حدث وياتون جماعات ويقولون يا ابو اسماعيل خير ان شاء الله لم انتم جالسين ماذا حدث؟ ورايت الحيرة في وجهوههم فناديت على واحد من جماعتي وقلت له اصعد على (التخت) واخبر الجمهور ان عسكر الانكليز قد احاط بالمدينة من كل صوب وما ان سمعوا بذلك حتى فر كل واحد منهم الى بيته.

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(1) فراغ في الاصل

(2) لم افهم معنى هذه الالفاظ العامية لكي انقلها للفصحى فابقيتها على علاتها وقد تعني ان الاية انعكست المسلمين صاروا كفارا.

الكاظمية، بعضهم في العربات وخيالة ومشاة. رجعنا مهرولين الى الكاظمية اعتقد انهم شاهدونا صاح احدهم (كمدر) وثارت صوبنا قذيفة مدفع فهربنا ايضا ودخلنا في بستان السادة مقابل (الدبخانة) راينا (افندي) يسير لوحده صاح عليه احدهم بيك قف قال اني دكتور عسكري واطلق رصاصة قالوا خليل هذا لديه دراهم مع مسدس مدوا بنادقهم عليه صحت بهم اتركوا هذا الرجل في سبيل الله ولم اسمح لاحد ان يضربه بهذه الاثناء شاهدنا العسكر يقفزون على الحائط ويدخلون الى البستان نصيح عليه يقول احدهم اني مسلم لخاطر الله لا تقتقلوني ناخذ بندقيته وذخيرته من الطلقات (فشك) ونبقيه جالسا فاجتمع عندنا هروب العسكر الى البستان اربعين بندقية مع حامليها من العسكر