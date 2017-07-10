العطلة الصيفية الموحّدة

العراق يعد الاول بالعالم في عدد ايام العطل الرسمية والتي مجموعها 150 يوما ناهيك عن بعض الأيام الأمنية وايضا في منع التجول وهناك عطل مفاجئة تربك من عمل الدولة ونحن حيث نمر بظروف صعبة والمتمثلة بالتقشف وتحت دراسة اجريت ان خسارة الدولة في 7 ايام تقدر بمبلغ 30 مليون دولار.. ولذا اقدم اليكم مقترحي وعسى ان ينال رضاكم ورضا الجميع وبما يرضى الله سبحانه وتعالى.. المقترح هو:

نقوم بتقسيم جميع الوزارات ما عدا المواقع الفعالة القتالية الى 6وجبات في شهور ( 4 . 5 . 6 . 7 . 8. 9) من اشهر السنة ولنحذف 30 عطلة غير رسمية ونضيفها كعطلة صيفية لمدة شهر يتمتع بها الموظف في كل سنة يتم درج اسمه في احدى وجبات الشهور المثبتة اعلاه لجميع الوزارات بحيث تكون نسبة سداسية حتى لا تؤثر في عمل الوزارة والعمل مستمر بالنسبة لباقي منتسبي الوزارة مع الغاء اجازة 3 ايام الشهرية للموظف . وبعد استلام راتبه الشهري يسلم راتب العطلة سوية لكي يستغلها في الزيارات والسياحة الترفيهية. وبهذا قمنا بتنظيم الحالة الفوضوية وبشكل حضاري وايضا نقوم بتوفير مبلغ 30 عطلة و المقدر 4.285.714.285 مليون دولار لكل يوم ليصبح المبلغ اكثر من 128 مليون دولار ترجع الى خزينة الدولة ..

عبود حسن لازم