النفط يوعز بأنشاء مدينة متكاملة في ميسان

خبير لـ (الزمان): توحيد العمل في الحقول الحدودية يعود بالفائدة للبلدين

بغداد – صباح الخالدي

عد خبير نفطي ان الاتفاق الذي جرى بين العراق وايران بشأن اكتشاف الحقول الحدودية وتوزيع الانتاج حسب مساحة كل منهما يسهم بتطوير تلك الحقول ويصب بالفائدة لكلا الطرفين.

وقال الخبير حمزة الجواهري لـ (الزمان) امس ان (اتفاق الجانبين يسهم بتطوير الحقول النفطية الحدودية من خلال توحيد العمل وبعد ان يتم اكتشاف الحقل يسلم لشركة واحدة تقوم بأنتاج النفط على ان يوزع الانتاج بحسب ما يملكه كل جانب من مساحة).

مشيرا الى ان (تلك الطريقة تسهم بتطوير الحقول الحدودية بحيث لا تكون جهة معرضة للخسارة او الربح).

وبشأن افتتاح مشاريع في مصفى الدورة لتحسين الوقود المنتج اكد الجواهري ان (هناك بعض المشاريع تعطلت بسبب الازمة المالية التي مرت بها البلاد خلال المدة الماضية), مبينا ان (تلك المشاريع مهمة وتعد كمرحلة اولى تسهم بأنتاج كميات جيدة ذات جودة عالية).

حفر حقل

وبدأت وزارة النفط حفر أول بئر في حقل الحويزة النفطي قرب الحدود مع ايران الذي قد يحتوى على احتياطيات تقدر بمليار برميل نفط. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير جبار علي اللعيبي شارك بحفل تدشين حفر أول بئر في حقل الحويزة ووضع الحجر الأساس لتطوير حقل الحلفاية النفطي في محافظة ميسان ضمن المرحلة الثالثة للوصول الى مرحلة انتاج 400 الف برميل وذلك بأضافة 200 الف برميل), مبينا ان (المرحلة الثالثة تتضمن انشاء مجمعا من 4 ضفاف عازلة ونصب مبادلات حرارية وعازلات وكذلك 4 خزانات بسعة 30 الف متر مكعب بالاضافة الى خطوط جريان مختلفة الاغراض).

لافتا الى ان (شركة نفط ميسان ستشرف على قطاع النفط والغاز في المحافظة), واوضح البيان ان (أعمال التوسعة تسهم في مضاعفة طاقة حقل الحلفاية إلى 400 ألف برميل), مؤكدا ان (اللعيبي اوعز بإنشاء مدينة نفطية متكاملة في المحافظة).

مشيرا الى ان ( المدينة ستكون نواة لمشاريع أخرى تسهم في إضافة لمسات جمالية وتطويرية للمحافظة تكون وفق تصاميم عمرانية حديثة تتوفر فيها جميع وسائل الحياة العصرية), وتابع انه (بحث مع المسؤولين في المحافظة الملف الخدمي وسبل الارتقاء به وأهم المشاريع التي يمكن أن تقوم بها من قبل شركة نفط ميسان من صندوق المنافع الاجتماعية).

من جهة اخرى افتتح اللعيبي 6 مشاريع في مصفى الدورة من اجل الارتقاء بنوعية الوقود المنتج .

وقال اللعيبي في تصريح امس انه (تم انجاز 5 وحدات بجهود وطنية لاسيما وان المشاريع الجديدة تاتي ضمن خطط الوزارة الرامية الى تحديث المصافي من خلال أضافة وحدات جديدة تعمل بالتكنولوجيا المتقدمة يسهم في الارتقاء بنوعية الوقود المنتج في المصفى)، مؤكدا ان (تلك المشاريع شملت وحدة تنقية الهيدروجين ووحدة تحسين مواصفات الغاز السائل ومشروع مزج الدهون وانتاج الهيدروجين وازمرة النفثا الخفيفة التي تنتج البنزين المحسن وتقلل من عمليات استيراده الى نسبة 20 بالمئة وبالتالي سيوفر ذلك العملة الصعبة للبلد فضلا عن انجاز مشروع انشاء 10 خزانات تسهم في زيادة الطاقة الخزنية للدهون والاسفلت). من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية فياض حسن نعمة إن (الوزارة تعمل على وضع الخطط الطموح لتأهيل وتطوير قطاع التصفية من خلال دعوة الشركات العالمية للاستثمار في 5 مصاف وبتكنولوجيا حديثة موزعة على محافظات عدة بعد دراسة بعض العروض من أجل مناقشتها مع الاطراف الراغبة بذلك).

الى ذلك وجه مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية علي الموسوي ملاكات الشركة القيام بحملة تنظيف لاحياء مدينة النجف . وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة تشرف بشكل مباشر على الحملة من خلال فروعها في محافظات الوسط والجنوب والهيئة الهندسية عن طريق استخدام الياتهم بالاضافة الى مشاركة شركات نفطية اخرى بالحملة لتنظيف المحافظة).