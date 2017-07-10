الإتصالات تواجه معوّقات لإطلاق هاتف أرضي ينافس النقّال

بغداد-قصي منذر

تعتزم وزارة الاتصالات اطلاق هاتف ارضي ذكي بميزات تنافس النقال لكن يحتاج ذلك الى ازالة بعض المعوقات المالية والامنية.وقال الوكيل الفني للوزارة امير البياتي في تصريح امس ان (الوزارة تعمل على مشروع هاتف ارضي ذكي ينافس ما هو موجود بالنقال), لافتا الى ان (الهواتف الارضية القديمة لا يمكن ارجاعها نتيجة توجه المواطن للنقال), مبينا ان (الهاتف الذكي الجديد سيحتوي على ميزات جديدة يعمل على شبكة ضوئية و لن يقتصر على المكالمات بين المواطنين وانما نقل المعلومات الخاصة والبرامج التربوية وغيرها من المميزات الاخرى التي تنافس اجهزة النقال), وتابع البياتي ان (الوزارة عملت على انشاء مليون خط في هذا المشروع وحولناها الى شركات خاصة لتسويقه لكن هذا الرقم لا يكفي لتغطية الحاجة في العراق), مشيرا الى ان (المشروع يواجه بعض المعوقات المالية والامنية وبالتالي فان هناك توقفا بسبب تلك الصعوبات وخاصة المالية بالاضافة الى المعوقات الموجودة بابواب الاستثمار نتيجة تردد بعض الشركات العالمية بالاستثمار فيه لانه لايمكن لتلك الشركات ان تستثمر في مشاريع كهذه دون الحصول على ارباح سريعة). فيما اعلنت لجنة الخدمات النيابية عن نيتها تضييف مسؤولين في الوزارة بسبب رداءة خدمات الانترنت في البلد و تلكؤها , مهددة بمحاسبة المقصرين في حال عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة . وقال رئيس اللجنة ناظم الساعدي في تصريح امس إن (خدمات الانترنت في العراق ما زالت دون مستوى الطموح نتيجة عدم اكتمال مشروع الكيبل الضوئي لنقل الانترنت ترانزيت لشركة سيموفني ايرث لنك), مبينا أن (المشروع تلكأ وحدثت فيه توقفات بسبب تدخلات ووجود جملة من شبهات الفساد)على حد تعبيره. وأضاف أن (إنجاز المشروع سيعطي خدمة انترنت بشكل أفضل للمواطن بحسب إدعاء الوزارة), موضحا (لا نستطيع الانتظار لحين اكتمال المشروع ونترك حالة الخلل في الانترنت إلى وقت غير معلوم), وأكد الساعدي أن (اللجنة ستعمل على تضييف المسؤولين في الوزارة والمدراء العامين للانترنت خلال المدة المقبلة للاستيضاح عن أسباب التلكؤ بتقديم الخدمة للمواطنين، وسنحاسب المقصرين في حال عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة) .