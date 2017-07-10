أمانة بغداد تنفي بيع العاملين لوقود المولدات الكهربائية

برلماني يدعو إلى حل مشكلة شح المياه في أطراف العاصمة

بغداد – داليا احمد

نفت أمانة بغداد المعلومات التي أوردتها احدى وكالات الأنباء عن قيام العاملين في مشاريع ومحطات الماء الصافي ببيع الوقود المخصص لتشغيل المولدات الكهربائية فيها ، مؤكدة انها تحتفظ بحقها في إقامة الدعوى القضائية بحق من يثبت تورطه بإشاعة مثل هذه التقارير المغرضة. وقالت الامانة في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (المعلومات التي أوردتها احدى وكالات الأنباء عن قيام العاملين في مشاريع ومحطات الماء الصافي في بلديتي الكاظمية والرشيد ببيع مادة الوقود المخصصة لتشغيل المولدات الكهربائية في هذه المشاريع هي معلومات كاذبة ولا أساس لها من الصحة ).

واضافت ان (هذين القاطعين اي الرشيد والكاظمية لايوجد فيهما شح في الماء الصافي اذ ان جميع المشاريع تعمل بصورة طبيعية ولاتوجد اي عوائق متعلقة بالتيار الكهربائي او مشاكل فنية تحول دون عملها بكامل طاقتها التصميمية).

واوضح البيان ان (انقطاع الماء الذي حصل في قاطعي الرشيد والدورة سببه كسر في احد انابيب نقل الماء الصافي وتمت معالجته من قبل ملاكات دائرة ماء بغداد وعودة ضخ الماء الصافي الى منازل المواطنين بصورة طبيعية), وتابع ان (نشر مثل هذه المعلومات المغرضة هي محاولة يائسة لإرباك المجتمع البغدادي وتثبيط جهود العاملين في الامانة الذين يواصلون الليل بالنهار من اجل تقديم أفضل الخدمات لاهالي بغداد رغم الظروف الجوية وارتفاع درجات الحرارة ).

معلومات مفبركة

وشدد البيان على ان (الامانة ستقوم بالملاحقة القانونية لكل من يروج لمثل هذه المعلومات المفبركة), داعية وسائل الاعلام الى (استقاء المعلومات من مصادرها المعتمدة وتفويت الفرصة على بعض الجهات التي تحاول التصيّد بالماء العكر) حسب البيان.

وكان عدد من مناطق العاصمة شهدت تظاهرات المواطنين احتجاجا على شح المياه الصالحة للشرب في جانبي الكرخ والرصافة ,مؤكدين انعدام خدمات امانة بغداد في مجال توفير الماء وخاصة مناطق اطراف بغداد خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وشح الطاقة الكهربائية . فيما اتهم النائب عن كتلة الأحرار النيابية رياض الساعدي المحافظة وأمانة بغداد بالتقصير بإدارة ملف شح الماء الصالح للشرب والخدمات.

وقال الساعدي في تصريح امس ان (هناك تقصيرا من قبل المحافظة وألامانة في تقديم الخدمات لمناطق بغداد)، مؤكدا (وجود شح بمياه الشرب وتزداد شدتها في فصل الصيف دون وجود معالجات أو إجراءات لحل تلك المشكلات), متسائلا (اين ذهبت الاموال التي صرفت على ملف الخدمات وتوفير المياه الصالحة للشرب ؟).

مطالباً الحكومة بـ(توفير مبالغ إضافية لاعمار البنى التحتية بمناطق شرق العاصمة والتي تعد مناطق فقيرة), مشددا على (ضرورة محاسبة المقصرين بملف الخدمات والتحقيق في المبالغ التي صرفت على مشاريع المياه والبنى التحتية لوجود تقصير واضح), داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي (للتدخل ولإنهاء معاناة أبناء تلك المناطق وإيجاد حلول فعلية وسريعة لمعالجة مشكلة شح المياه الصالحة للشرب والخدمات الأخرى). يذكر ان مشروع ماء الكرخ يغذي نحو 60 بالمئة من مساحة العاصمة بالماء الصافي بطاقة تزيد على 1,300 مليون والف متر مكعب يومياً.

جولة ميدانية

وقال بيان سابق انه (وخلال جولة ميدانية للامينة ذكرى علوش برفقتها المديرون العامون لدائرتي ماء بغداد والعلاقات والاعلام ومسؤول القاطع الامني في منطقة الطارمية اطلعت على سير العمل في المشروع مع افتتاح مشروع ماء الرصافة الكبير قالت ان مشروع ماء الكرخ يعمل بطاقته التصميمية لتجهيز جانب الكرخ من العاصمة بالماء الصافي وكذلك تجهيز جزء من جانب الرصافة نحو 250 مترا يومياً ).

مشيرة الى انه (يعد من اكبر المشاريع واهمها في العاصمة ويغذي مساحة العاصمة بالماء الصافي وبالمواصفات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية).