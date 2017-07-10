مجلس بغداد لـ (الزمان): الإدارة الفاشلة وراء تردّي واقع الكهرباء

مواطنون يشكون المولّدات والصيف يزيل الستار عن مشاريع الطاقة

بغداد – شيماء عادل

اتهم مجلس محافظة بغداد وزارة الكهرباء بالفشل في ادارة ملف الطاقة مما انعكس سلبا على حياة المواطنين خلال فصل الصيف , مشيرا الى ان الوزارة لم تتخذ خطوات من شأنها تحسين واقع التجهيز , فيما شكا مواطنون من اصحاب المولدات الذين لا ينصاعون لأوامر الجهات المعنية برفعهم اسعار الامبيرات وتقليل ساعات التجهيز.

وقال عضو المجلس محمد جابر لـ (الزمان) امس ان (وضع الطاقة الكهربائية في محافظة بغداد تعد الاسوء مقارنة بالمحافظات الاخرى ومن يتحمل هذا الموضوع الوزارة التي اثبتت فشلها بادارة هذا الملف منذ سنوات عدة ولم تقدم اي خطوة من شأنها تحسين واقع التجهيز للمواطنين).

واضاف ان (الوزارة لم تف بوعودها ولم تتمكن من تقديم خطوة للنهوض بهذا القطاع انعكس تأثيرها ايضا على قطاع الماء من خلال القطع المبرمج لمحطات المياه بالاضافة الى عدم تشغيل امانة بغداد لتلك المضخات ما سبب في شح المياه وانقطاعها).

واوضح جابر ان (المجلس حاول تخفيف المعاناة عن المواطنين خلال فصل الصيف من خلال شراء مولدات لتجهيز الطاقة).

مشيرا الى ان (المجلس و بالتعاون مع وزارة النفط يقوم بتجهيز المولدات الحكومية والاهلية بمادة الكاز مع تحديد تسعيرة محددة من اجل منع استغلال المواطنين واخذ تعهدات بضرورة تجهيز المواطنين باكثر من 6 ساعات يوميا والتزامه بالتجهيز تحت اي ظرف), مبينا انه (سعر الامبير حدد بواقع 10 الاف اما سعر الامبير في المولدات الاهلية يكون بأضافة الفي دينار على السعر المحدد).

وتابع جابر ان (بعض الموالدات تحاول استغلال المواطنين من خلال فرض تسعيرة اغلى من المحدد, حيث فرض المجلس عقوبات صارمة على هولاء الجشعين من خلال تغريم صاحب المولدة اضافة الى سحب الرخصة).

داعيا المواطنين الى (تقديم الشكاوى في حال حدوث استغلال لغرض ارسال لجان رقابية لتشخيص الحالة ومن ثم اتخاذ العقوبات ضدهم). وتساءل مواطنون عن الاموال الطائلة التي صرفت خلال الاعوام الماضية على مشاريع الكهرباء دون اي نتائج ملموسة لتجهيز الطاقة في كل صيف مع ارتفاع درجات الحرارة), مؤكدين ان تذبذب الطاقة تسبب بخسائر مادية للاسر وبعض محلات بيع المواد الغذائية واللحوم.

تجهيز مناطق

وقال المواطنون لـ (الزمان) امس ان (تذبذب تجهيز المناطق بالطاقة الكهربائية تسبب بتلف المواد الغذائية للاسر وبعض محلات بيع اللحوم بالاضافة الى عطل الاجهزة الكهربائية), واضافوا ان (المواطن يعاني طوال الاعوام الماضية) من واقع الكهرباء عند بدء موسم الصيف الذي ازال الستار عن مشاريع الطاقة التي صرف عليها مليارات الدولارات). واوضحوا ان (اصحاب المولدات الاهلية لا ينصاعون لإوامر الجهات المعنية مستغلين ارتفاع درجات الحرارة وغياب الرقابة لرفع الاسعار برغم من تجهيزهم بمادة الكاز من قبل الوزارة ومجلس المحافظة).

داعين الجهات المسؤولة في الوزارة ومجلس المحافظة الى (التحرك وانقاذ المواطنين من جشع اصحاب المولدات والعمل على محاسبتهم وتحديد تسعيرة تتلاءم مع وضع المواطن خاصة في شهري تموز واب اللذين يشهدان شح تجهيز الطاقة), مطالبين الحكومة بـ (وضع خطط ستراتيجية توفر الكهرباء للمواطن لاسيما وان الطاقة بدأت ترهق الجيوب وتدخل ضمن موازنة الاسر). واعلن الوزير قاسم الفهداوي ان الاسبوع الجاري سيشهد الانتهاء من مشكلة تذبذب الطاقة الكهربائية وتباين ساعات التجهيز بين منطقة واخرى.وقال الفهداوي في تصريح امس ان (انتاج البصرة يبلغ حاليا الفين و800 ميكاواط بواقع 20 ساعة تجهيز يوميا).

طاقة انتاج

لافتا الى ان (الاسبوع الجاري سيشهد انتهاء مشكلة نقل الطاقة التي تعانيها مناطق شمال المحافظة التي ادت الى عدم قدرة مديرية انتاج المحافظة على تزويدها بـ 20 ساعة يوميا خاصة بعد ان شرعت ملاكات الوزارة وعدد من المديريات التابعة لها بنصب ابراج الطاقة وتسليكها).

وكانت مديرية توزيع كهرباء المنطقة الجنوبية قد اعلنت عن انخفاض ساعات التجهيز في المحافظة . وقال مسؤول إعلام المديرية حسين الكعبي في تصريح امس ان (ساعات التجهيز في المحافظة أصبحت 4 تجهيز مقابل ساعتي قطع بسبب انخفاض الفولتية بالإضافة إلى خروج محطة توليد الهارثة الحرارية عن العمل), مشيرا إلى (إمكانية عودة الأوضاع إلى طبيعتها في الساعات المقبلة). من جهة اخرى بحث الفهداوي مع محافظ المثنى فالح الزيادي زيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية .

وقال البيان ان (الجانبين ناقشا موضوع المباشرة بمشـــــــروع محطة 750 ميغا واط في المحافظة والاتفاق على تخصيص حصة 4 بالمئة من الكهرباء للمحافظة), واضاف انه (تمت الموافقة على وضع حجر الاساس لمحطة سعة 750 ميغا واط التي تنفذها شركة جنرال الكتريك للمباشرة بالعمل فيها خلال الشهر الجاري).