إشادة دولية وشعبية واسعة ببسالة القوات المسلحة بتحرير الموصل

العبادي: أشبار قليلة تفصلنا عن النصر العظيم وطموحنا بإعادة النازحين إلى بيوتهم

بين الترحيب الدولي والفرح الشعبي دعوات لنبذ العنف المتطرف وإنهاء الأفكار الداعشية

بغداد – محمد الصالحي

توالت ردود الافعال الدولية والسياسية والشعبية بعد تحرير القوات المسلحة اخر المناطق في ايمن الموصل واعلانها خالية من تنظيم داعش حيث و صف الاتحاد الأوربي تحرير المدينة بالخطوة الحاسمة فيما غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وفرنسا تحيي جميع الذين ساهموا جنباً إلى جنب مع القوات العراقية في هذا النصر).

بيما اكدت كل من السعودية وايران وسوريا ومصر دعمها العراق في تحرير المدن المغتصبة من العصابات الارهابية، فيما خرج عشرات المسيرات في جميع المحافظات تحيي القوات الامنية في تحقيق النصر شارك رئيس الوزراء حيدر العبادي فرحة اهالي الموصل في الساحل الايسر. وقال الاتحاد الاتحاد الأوربي في بيان أمس ان (احتلال الموصل انتهى أخيراً، وإن استعادة الموصل من أيادي داعش يعد كخطوة حاسمة في الحملة للقضاء على سيطرة الإرهاب في عدة أجزاء من العراق وتحرير الناس من الوحشية والاعتباطية والحكم غير المسؤول الذي فرض عليهم).وأضاف أن (حكومة وشعب العراق وبالخصوص القوات المسلحة يستحقون التهنئة على الفوز الصعب). مشيراً إلى أن (الاتحاد الأوربي يشيد بشجاعة الناس والقوات المسلحة والتضحيات التي تمت بأرواح العسكريين والمدنيين للوصول إلى النصر). مؤكدا (أهمية حماية أرواح المدنيين لإتمام نجاح هذه الحملة والمصالحة بين السكان في المدينة التي ستأتي لاحقا وفي حملة تنظيف الجيوب من الإرهابيين في أماكن أخرى من البلد).

عملية العودة

مشيرا لى أنه (ومن المهم جداً بدء عملية العودة وإعادة تأسيس الثقة بين المجتمعات الان وان يكون جميع العراقيين قادرين على البدء ببناء المستقبل المشترك). واختتم البيان بالقول إن (الاتحاد الأوربي يتعهد باستمرار الدعم إلى العراق في المجال الإنساني والأمني وإعادة استقرار وتحديات المصالحة التي ما زالت تواجهه). وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر ان (الموصل تحررت من داعش الارهابي، وفرنسا تحيي جميع الذين ساهموا جنباً إلى جنب مع القوات العراقية في هذا النصر). الى ذلك هنأت سوريا الشعب العراقي بتحرير الموصل من سيطرة داعش عادة اياه انتصارا نبيلا في اطار الحرب الكونية على الإرهاب. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أمس ان (الحكومة السورية تهنئ أبناء شعبنا العراقي وحكومته، بمناسبة الانتصار الكبير الذي حققه الجيش العراقي والحشد الشعبي في الموصل على تنظيم داعش). وأضاف أن (هذا الانتصار هو لكل من آمن بأن القضاء على إرهاب داعش هو انتصار نبيل يستحق الشهادة والتضحية بالغالي والنفيس في إطار الحرب الكونية على الإرهاب). مبينا أن (سورية التي آمنت بالتلاحم بين البلدين الشقيقين سورية والعراق في الحرب المشتركة على الإرهاب، تشعر بالاعتزاز بالتضحيات الكبرى التي قدمها الشعب العراقي جيشا وحشدا شعبيا لتحقيق هذا الانتصار). ومن جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري لوزير الخاريجة العراقي ابراهيم الجعفري وقوف الشعب المصري والحكومة مع القوات المسلحة العرقية والشعب والحكومة في مكافحة الارهاب، مشيدا بسرعة تحرير الموصل من العصابات الارهابية . فيما بارك القائم بالأعمال السعودية في بغداد، عبد العزيز بن خالد، الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العراقي ضد إرهابيي داعش وتحريرهم الأراضي المغتصبة من دنسهم. الى ذلك هنأ رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، مشيرا الى ان حلاوة الانتصار التاريخي بالموصل يذكر باهمية تقوية الحشد ودوره بمستقبل البلاد. الى ذلك هنأ رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني رئيس الوزراء حيدر العبادي بمناسبة استعادة القوات السيطرة على مدينة الموصل، وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان أمس ان (مسعود البارزاني قدم خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء حيدر العبادي التهاني بمناسبة الإنتصار الكبير الذي تحقق في معركة تحرير الموصل). مشيرا إلى أن (الإنتصار تحقق بفضل التعاون والتنسيق والتضحيات بين قوات البيشمركة والجيش). واضاف ان (الجانبين قدما التهنئة لشعب كردستان وللشعب العراقي بمناسبة هذا الإنتصار الذي تحقق بدماء الشعبين). وتابع البيان ان (العبادي والبارزاني شددا على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين الجانبين في الحرب ضد الإرهاب). فيما قال القيادي في حزب الفضيلة النائب جمال المحمداوي في بيان امس ان (البطولات الوطنية الكبرى، التي سطرها أبطال قواتنا، والمتمثلة بالجهود الجبارة في قهر تحصينات داعش، بعد أن إستمكن الموصل، فارضاً تحكيماته التي سحقتها إرادة العراقيين. وبارك المجلس السياسي للعمل العراقي في بيان تلقته (الزمان) الانتصارات ضد داعش، داعيا الى الابتعاد عن الشقاق والاقصاء والصراع الطائفي .وشارك العبادي اهالي الموصل احتفالاتهم بانتصارات القوات قرب مسجد النبي يونس.وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان تلقه (الزمان) أمس ان (الأخير شارك ابناء مدينة الموصل احتفالهم بانتصارات القوات العراقية قرب مسجد النبي يونس).وأضاف، أن (المواطنين وقفوا لتحيته وتهنئته بالنصر وبهزيمة عصابة داعش).وكان العبادي قد وصل إلى الموصل، وبارك للشعب العراقي والمقاتلين تحقيق النصر الكبيرفيما اجتمع فور وصوله مع القيادات الأمنية في المدينة، واستمع الى إيجاز من قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله.

وقال العبادي خلال وصوله الى مبنى محافظة نينوى ولقائه محافظها نوفل السلطاني في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (العالم لم يكن يتصور أن العراقيين سيقضون على داعش بهذه السرعة). وأضاف (اننا نولي أهمية كبرى لإعادة الخدمات والبنى التحتية، وإننا سعداء برؤية عودة الحياة الطبيعية للمواطنين، وهذا كله نتيجة تضحيات المقاتلين الأبطال الذين ابهروا العالم بشجاعتهم). وقال بيان للعبادي تلقته (الزمان) امس انه (عقد اجتماعا مع قادة الصنوف والتشكيلات في مقر قيادة عمليات نينوى).واكد ان (النصر محسوم وبقايا داعش محاصرين في الاشبار الاخيرة). مشيرا الى انها (مسألة وقت لنعلن لشعبنا الانتصار العظيم).وثمن العبادي (دور قواتنا الغيورة التي تواصل عملية التطهير). مشددا (ضرورة منح هذه القوات المزيد من الدعم والعزم لانهاء اكذوبة وخرافة داعش الى الابد والقضاء على اخر ارهابي على ارض الموصل).وتابع (لقد جئنا لنطلع ميدانيا ونشرف على المعركة التي لم يتبق منها سوى جيب او جيبين لفلول داعش). لافتا الى انه (ليس امام عناصر داعش مهرب سوى الموت او تسليم انفسهم وبالتالي فإن المعركة محسومة والنصر الكبير باليد).واوضح انه (تم خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية قتل عدد كبير من الدواعش، حيث تقاتل قواتنا ببسالة من اجل تحرير المدنيين الذي يتخذهم داعش دروعا بشرية في نحو خمسين الى مئة بيت). لافتا الى ان (المدنيين المحاصرين يستغلون فرصة تقدم قواتنا للهروب من داعش).واشاد (بالروح العالية لمقاتلينا وبتعاون ابناء الموصل واحتفالهم بالنصر وبعودة الحياة الطبيعية في الجانبين وعودة النشاط التجاري وافتتاح المدارس والمستشفيات). معربا عن شكره (لقواتنا والجهد المدني والوزاري).ودعا العبادي (جميع الموظفين في الموصل الى الالتحاق باعمالهم). مؤكدا ان (عمليات اعادة الاستقرار تجري على قدم وساق بالتوازي مع عمليات التحرير، وان المرحلة المقبلة لتعزيز الأمن والجهد المدني في ظل التعاون الكبير للمواطنين مع قواتنا الامنية).وذكر بيان اخر لمكتب العبادي تلقته (الزمان) أمس ان (القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اجتمع بمقر قيادة عمليات نينوى مع فد من المسيحيين من سكنة مدينة الموصل، بحضور عدد من القادة الامنيين).ونقل البيان عن العبادي قوله، إن (طموحنا هو ان يعود جميع النازحين وابناء الاديان والقوميات والمذاهب ومنهم الاخوة المسيحيون بشكل خاص الى بيوتهم، والرد الطبيعي على داعش هو ان نتعايش معا).

إفشال مخطط

مبينا أن (تنوعنا فخر لنا، ويجب الحفاظ عليه وافشال مخطط داعش الذي اراد صبغ العراقيين بلون واحد وتمزيق وحدتهم التي تعايشوا فيها منذ آلاف السنين).وأضاف (واجبنا هو حماية المواطنين وتقديم الخدمات لهم بغض النظر عن انتمائهم، وفي عنقي كمسؤول التعامل مع جميع العراقيين دون تمييز، ويجب ان يسود التعايش بين ابناء نينوى).، داعيا الجميع الى (الحفاظ على هذا النصر الذي تحقق بشجاعة قواتنا البطلة وبتضحياتهاالغالية). وخرج العشرات من المواطنين في احتفالاتهم في بغداد والبصرة وواسط وديالى وصلاح الدين وكربلاء والنجف وغيرها من المحافظات حيث رفع المتحفلين الاعلام العراقية واشادو بدور القوات الامنية في تحقيق النصر.