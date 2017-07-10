القضاء يعلن أحصائية الزواج والطلاق لشهر أيار الماضي

العطية لـ (الزمان) :التفكك الاسري وتأثير مواقع التواصل يدفعان الشباب للارتباط

بغداد- شيماء عادل

رأت الاكاديمية فوزية العطية ان من اسباب توجه اغلب الشباب للارتباط والتفكير بالزواج هو التفكك الاسري والعزلة بالاضافة الى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار العلاقات في الكليات والمعاهد, وقالت العطية لـ (الزمان) امس ان (الزواج ينظم عادة بمشاركة اسر الخطيبين او الزوج والزوجة اما حاليا فأن الاسر تعاني التفكك و الترمل والنزوح والهجرة وتأثير وسائل الاتصال الحديثة على العائلة ما دفع اغلب الافراد الى اللجوء للاصدقاء والدردشة في مواقع التواصل الاجتماعي اكثر من التحدث مع افراد اسرته فأن هذه الظاهرة اثرت بشكل سلبي على الشباب لشعورهم بالوحدة وعدم وجود شخص في الاسرة يقف الى جانبه ويستمع الى همومه ما يدفعه الى التفكير بالارتباط بشابة لاعتقاده انها ستقف الى جانبه وتسمع همومه ومشاكله وتخرجه من جو الوحدة فيقدم على فكرة الزواج), مشيرة الى ان (منظومة التعليم تدهورت بشكل كبير سيما وان اغلب الجامعات محاطة بمجموعة من المطاعم والحدائق فاغلب الطلبة يتركون المحاضرات ويتوجهون الى الاماكن الترفيهية والمطاعم والبعض منهم يقيمون العلاقات والتي يكون سببا فيما بعد للزواج), واوضحت العطية ان (العلاقات التي تقام بين الشاب والشابة لا اعتقد بانها موفقة كون كلا منهم يتعرف على الاخر خلال هذه المدة القصيرة وقد لا يعلم التصرفات الاخرى الا ان الاسر قد لا تتدخل في هذه العلاقة او لا يحدث انسجام بين الاسرة والزوجة بالتالي يحدث الانفصال او الطلاق), مؤكدة ان (حالات الطلاق ارتفعت الى جانب الزواج والسبب يعود الى ضعف الوضع الاقتصادي وانتشار البطالة بين الشباب ومواجهة الشاب ضغوطات عدة تدفعه الى اتخاذ قرار غير عقلاني وعدم استشارة الاسرة بقرار انفصاله فضلا عن انتشار زواج المتعة في مجتمعنا وعندما تصبح المرأة حاملا يضطر الشاب للارتباط بالفتاة خوفا من اسرتها وبعد مرور مدة يقوم بطلاقها), ودعت العطية القضاء والجهات المسؤولة في المجتمع الى (ألتدخل للحد من ظاهرة انتشار حالات الطلاق وتحديد مرشدين اجتماعيين يرافقون الشباب قبل الزواج والطلاق والمحاولة لايجاد طرق لتقاربهم ومنعهم من اتخاذ قرارات قد يندمون عليها فيما بعد). وأعلن مجلس القضاء الاعلى عن احصائية لحالات الزواج والطلاق فـي محاكم المناطق الاستئنافية التابعة له لشهر ايار الماضي. وقال بيان امس ان (حالات الزواج بلغت نحو 30 الفا و 205 مقابل 6 الاف و 603 حالة طلاق), موضحا ان (محكمة أستئناف بغداد الرصافة سجلت 4 الاف و 221 حالة زواج توزعت بين عقود وتصديق في حين لم تتجاوز حالات الطلاق نحو 1441), مشيرا الى ان (استئناف بغداد الكرخ سجلت 3 الاف و 334 عقد زواج و1196حالة طلاق)

,واضاف البيان ان (محاكم أستئناف نينوى الاتحادية شهدت تسجيل الفين و 440عقد زواج وتصديق 1597عقد زواج تم خارجها وهو ما يشير الى اقبال المواطنين في المناطق المحررة على مراجعة المحاكم).