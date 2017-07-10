عمليات بغداد تضبط أسلحة وإعتدة في الطارمية

الدفاع النيابية لـ ( الزمان) :الجانب الأمريكي أخلّ بعقود التسليح وعلينا اللجوء إلى روسيا

بغداد – محمد الصالحي

طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية الحكومة بابرام عقود تسليح جديدة مع الجانب الروسي لتحديث القوات المسلحة العراقية بعد اخلال الجانب الامريكي بالعقود السابقة, فيما كشفت شركة اولفاغونزاد فود الروسية أنها ستقوم بتزويد العراق بـ 73 دبابة من طراز تي 90 أس كي هذا العام .

وقال عضو اللجنة عماد يوخنا لـ ( الزمان) أمس ان (الجانب الامريكي اخل بوعوده بشان تجهيز القوات الامنية ولاسيما في صفقة الطائرات المقاتلة 16 f بالرغم من حاجة العراق اليها في تلك السنوات بعد احتلال داعش لثلث مساحة البلد دون ان تحرك امريكا ساكنا رغم اتفاق الاطار الاستراتجي).

واضاف ان (الاسلحة الامريكية بحاجة الى صيانة مستمرة وتكلف العراق مبالغ طائلة بعكس الاسلحة الشرقية). وتابع ان (الجانب الروسي كان الاكثر استجابة للوضع الامني في البلاد وجهز الجيش بمروحيات قتالية ضاربة ومقاتلات سيخوي وراجمات واسلحة خفيفة بشكل سريع للغاية موضحا أن (شراء العراق دبابات روسية نوع تي 90 خطوة جيدة للغاية بسبب متانة تلك الدبابات ورخص سعرها وصيانتها).

قوة جوية

داعيا (الحكومة اللجوء الى دول جديدة تساعد العراق في تحديث القوة الجوية والدفاعات الجوية والقوات المسلحة بشكل عام دون الاعتماد على الجانب الامريكي بشكل تام). كشفت شركة اولفاغونزاد فود الروسية أنها ستقوم بتزويد العراق بـ 73 دبابة من طراز تي 90 أس كي و64 دبابة أخرى من نفس الطراز الى فيتنام هذا العام .وذكر موقع وكالة تاس الروسية امس (بموجب العقود الاجنبية انه سيتم تقديم الدفعة الاولى من الدبابات الروسية الى العراق من طراز تي 90 أس كي هذا العام ).وتعد دبابات تي 90 أس بديل التصنيع الروسي لدبابات تي 90 من الجيل الثالث وهي تعد من دبابات المعركة الرئيسية وتمتاز بقوتها النارية الكبيرة ونظام سيطرة ناري بالكامل الى جانب دروعها الصلبة وقدرتها على المناورة العالية والقتال في جميع الاحوال الجوية وعلى مدار الساعة .

ضبط اعتدة

الى ذلك ضبطت قوة من قيادة عمليات بغداد كدسا للأعتدة والمواد المتفجرة في الطارمية, فيما اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف عن اعتقال شخص قام بقتل صديقه وسرقة مبلغ مالي منه في قضاء الكوفة. وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (قوة مشتركة من الجيش و استخبارات الطارمية نفذت واجب تفتيش وفق معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وامن بغداد ضمن منطقة ابو سريويل الخان القديم).واضاف ان (المعلومات الاستخبارية اسفرت عن العثور على كدس احتوى على صاروخي كاتيوشا مع كمية من مادة تي ان تي شديدة الانفجار). مؤكدا (رفع المواد دون اصابات بشرية). وقال مصدر أمس ان (مسلحين أطلقوا النار من أسلحة كاتمة للصوت تجاه مدني قرب منزله في الرضوانية جنوبي بغداد، ما أدى إلى مقتله). واضاف ان (عبوة لاصقة كانت مثبتة اسفل سيارة تعود لمنتسب في وزارة الداخلية انفجرت أثناء خروجه من منزله في قضاء أبو غريب مما أسفر عن استشهاده في الحال). وأفاد مصدر أمني بأن شخصا لقي مصرعه، فيما أصيب اربعة آخرون بحادث سير في بغداد. وقال المصدر أمس ان (سيارتين نوع سايبا والأخرى نوع كيا باص اصطدمتا على الطريق السريع بالقرب من منطقة الحصوة في بغداد مما أسفر عن مصرع شخص واصابة اربعة آخرين بجروح متفاوتة). وفي النجف قالت مديرية شرطة المحافظة في بيان أمس ان (مكتب مكافحة إجرام الكوفة تلقى مساء أمس بلاغاً بقتل أحد المواطنين وسرقة مبلغ مالي منه مقداره خمسة عشر مليون دينار في منطقة شارع المعمل تحديدا).وأضاف أنه (على الفور تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد شرطة المحافظة العميد الحقوقي ماجد حاكم كاظم ومدير مكافحة الإجرام العقيد سامي حمود غزاي ومكتب مكافحة إجرام الكوفة وبعد جمع المعلومات والأدلة بشأن الجريمة وبأقل من 24 ساعة تم التوصل إلى الجاني الذي تبين فيما بعد أنه صديق وجار للمجني عليه قام باستدراجه ومن ثم قتله وسرقة أمواله).وتابع، (بعد مواجهة المتهم بالأدلة اعترف بارتكابه الجريمة وتم ضبط المبلغ المالي والسلاح الذي استخدم في ارتكاب الجريمة وضبط كل ماله مساس بذلك وأحيل إلى القضاء لينال جزاءه العادل).

ودعا البيان ( أبناء المحافظة إلى بذل أقصى درجات التعاون للوقوف بحزم بوجه عصابات الجريمة والقضاء عليها).