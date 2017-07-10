التجارة تباشر بتزويد مناطق الموصل بالرز

البصرة تواصل نقل المسافرين من المطار الدولي

بغداد- صباح الخالدي

اكدت وزارة النقل استمرارها بنقل المسافرين من مطار محافظة البصرة بعد إيقاف العقد المبرم مع شركة تكسي البصرة بشكل مؤقت. وقال المتحدث باسم الوزارة ليث الربيعي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة أوقفت العقد مع الشركة لمراجعة البنود التي تضمنها العقد بعد ان سجل على الشركة ارتفاع الاسعار وعدم تقديم الخدمات للمسافرين تمهيداً للوصول الى اتفاق نهائي بشأن الاسعار وعدم تكرار ارتفاعها) واضاف ان(ذلك سيدفع باتجاه إلغاء العقد مع الشركة اذ لم يتم الاتفاق على أسعار محددة لنقل المسافرين) يذكر بأن الوزير كاظم فنجان الحمامي وجه في 7 تموز الجاري بإيقاف عمل شركة تكسي مدينة البصرة العاملة في المطار فيما ارجع أسباب ذلك إلى غلاء أسعارها واستغلالها للمسافرين وعدم تقديمها الخدمات المطلوبة. وقال الحمامي في بيان سابق إنه (وجه بإيقاف عمل تكسي البصرة بسبب غلاء أسعارها وعدم تقديمها للخدمات المطلوبة بشكل يليق باسم وسمعة هذا المطار بعد زيارته مؤخراً واستماعه إلى شكاوى المواطنين). على صعيد متصل اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ان مكتبها في طهران اضاف عدد من الخدمات للمسافرين على متن طائراتها مجانا.

اهتمام متواصل

وقال مدير عام الشركة سامر كبة في البيان امس ان (الاهتمام المتواصل للحمامي بحركة السفر والمسافرين عبر تقديم فضلى الخدمات للمسافرين من اجل انسيابية حركة السفر والتنقل بانسيابية مريحة عبر مكاتب الخطوط الجوية المنتشرة في العديد من الدول والبلدان الخارجية) واضاف ان (تلك الخدمات جاءت بعد تطوير بنود العقد المبرم بين شركة الخطوط وشركة مهرنام المتخصصة في خدمات رجال الاعمال والدرجة الأولى) داعيا ( جميع مسافري الدرجة الاولى الى مراجعة المحطات الخاصة بخدمة مسافري الدرجة الاولى في مطار الخميني او اعلام اي موظف من مكتب الخطوط الجوية العراقية هناك لكي يتسنى القيام بواجباته في توفير تلك الخدمات من استقبال وتوفير الإماكن المخصصة لاستخدام الانترنت والطابعة وكذلك خدمات أُوبن بوفيه اضافة الى خدمات اخرى). وباشرت الشركة العامة للنقل البري باستنفار أسطولها لنقل الرز من ميناء ام قصر والى مخازن حمام العليل في مدينة الموصل. وقال مدير الشركة عبد الامير المحمداوي، في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة باشرت باستنفار أسطولها لنقل الرز من ميناء ام قصر والى مخازن حمام العليل في مدينة الموصل وان هذ ا العمل جاء تنفيذا لتوجيهات الحمامي بعد ان رست الباخرة الأرجنتينية المحملة باكثر من 31 الف طن في ميناء ام قصر).واوضح إن (أُسطول الشركة باشر بإفراغ حمولة الباخرة لتأمين إيصالها الى مخازن بازويا n حمام العليل في الموصل الحدباء وذاك بعد أن تم تحُريرها بالكامل) مؤكداً (حرص الوزارة والشركة في تقديم الدعم اللوجستي من أجل إيصال هذه المادة الغذائية الحيوية للاسر هناك) وأضاف المحمداوي أن (الشركة تقوم في الوقت ذاته بنقل زيت الطعام لصالح وزارة التجارة وتحديداً للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية من محافظة كركوك الى محافظتي الأنبار وبغداد) ويذكر أن الشركة تُسهم وعلى مدار السنة بنقل الحمولات بمختلف أنواعها من الموانئ العراقية لتمثل بذلك دعامة أساسية في توفير وتأمين السلة الغذائية للعائلة العراقية. واعلنت الوزارة عن استمرار وفد خلية الازمة بزيارته الى مخيمات ايواء النازحين لمتابعة اوضاعهم وتجهيزهم بالمفردات الغذائية.وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية عضو خلية الازمة حسين فرحان كريم خلال زيارته لمخيم النركزلية التابع لقضاء الشيخان في محافظة دهوك بانه (تم خلال متابعة تجهيز العوائل النازحة المقيمة في المخيم بمفردات البطاقة التموينية وان هناك نحو ألفي عائلة من الجانب الأيمن لمحافظة الموصل موجودة فعليا في المخيم حيث تم تجهيزهم بكمية 863 كيس طحين لحصة شهر نيسان ل 797 عائلة بواقع 4751 فردا)مشيراً إلى (ضرورة جمع بيانات النازحين بعد تحديثها من قبل دائرة التخطيط والمتابعة لجميع العوائل النازحة في المخيم لغرض تجهيزهم من قبل الوكلاء بالمفردات التموينية خاصة وان هناك نحو 750 عائلة استحصلت موافقة ادارة المخيم لمغادرته خلال الايام المقبلة وعودتهم الى مناطقهم التي تحررت من محافظة نينوى). ,