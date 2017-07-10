ألمغرب وأزمة ألخليج – خالد الخزرجي

هل أصبح ألموقف ألمحايد للمملكة ألمغربية تجاه مقاطعة بعض ألدول ألعربية لدولة قطر كفراً أو خروجا عن ألولاء وألقيم ألعربية كما يفهما بعض ألسياسيين ألعرب أم ماذا ؟؟… ليس هذا فحسب فعلى مايبدو أن ألمساعدات ألغذائية ألتي قدمها ألمغرب لشعب قطر جعلها أكثر كفرا … لقد كانت ألمساعدات المغربية لشعب قطر تعبيرا وتجسيدا عن عمق ألاخوة ألعربية بعيدا عن ما يريده بعض ألحكام ألعرب … لقد تم محاصرة ألعراق طوال ثلاثة عشر عاما في احدى كبريات ألجرائم الانسانيه التي أرتكبتها ألامم ألمتحده بأوامر أمريكية وتعاون بعض ألحكام ألعرب .. وتسبب هذا ألحصار بوفاة أكثر من مليون طفل عراقي دون أن يهتز جفن أحد من هؤلاء ألقتلة ..أضافة الى ألتداعيات ألاخرى التي تحملها شعب العراق … ولم يكتفوا بهذه ألجريمة فعمل البعض من ألحكام ألعرب على تقديم كل ألمساعدات أللوجستية براً وبحراً وجواً للقوات الامريكية والقوات المتحالفة معها لاحتلال ألعراق …

… في سابقة خطيرة ومستفزة للمغرب وشعوبها .. عرضت قناة ألحدث ألتابعة لقناة ألعربية برنامجاً بشأن ألصحراء ألمغربية …أعتبرت ألمغرب دولة محتلة للصحراء ألغربية .. دون ذكر ألصحراء ألمغربية وهي تسميتها ألصحيحة وكأنها رسالة تحذير أو لي أذرع للعب وتحريك هذه ألمشكلة ألداخلية ألمغربية … ؟؟؟ أهكذا هي ألامانة ألاعلامية ايها الاعلام ألعربي؟ … أين يصل بنا ألحال أكثر مما نحن فيه أليوم كي يتوجه ألاعلام نحو لملمة ألجروح ألعربية ..أم يعمل هذا ألاعلام وفق مايريده ألحكام وألسياسيون؟ … لماذا تلوحون بهذه ألقضية وتريدون أللعب بورقتها … أيغيظكم أستقرار ألمغرب ألعربي .؟؟ ماذا تريدون أيها ألسادة ؟؟ .. فهل يريد ألبعض من حكامنا العرب أن يرفعوا شعار أن لم تكونوا معنا فأنتم ضدنا … كما قالها بوش قبل أحتلاله للعراق .

لقد حُوصر ألعراق وتم أحتلاله بمساعدة بعض ألدول ألعربية ..وما حصل في ليبيا ويحصل أليوم هو بمشاركة بعض ألدول ألعربية ولا أريد أن اتوسع أكثر من ذلك..

فهل أصبحتم يا بعض حكامنا ألعرب وأعلامييه جزءاً من ألمخطط ألاستعماري لتمزيق ألامة ألعربية ..

لقد بات في حكم ألمؤكد أن مايتعرض له ألشعب العربي من ألمحيط الى ألخليج من ويلات ومصائب ..سببه البعض من حكامنا ألعرب …

فهل من ألمعقول أن يهرول هؤلاء ألمارقون وراء تصريح ترامب رئيس ألولايات ألمتحدة الامريكية هل تريدون أن يجوع شعب قطر كما جوعتم شعب العراق … أن ألحكام أيها ألسادة لايجوعون ولا يظمأون بل أن من يجوع هم شعبنا ألعربي ألمبتلى بكم وبسياستكم ألبعيدة عن مصالح دولكم وشعوبكم ..

لست هنا من أجل ألدفاع عن حكام قطر فأنا كمواطن عربي أعلم جيدا ان من يدير ألسياسة لدولة قطر .. خصوصا فيما يتعلق بالوطن العربي ومحيطها ألاقليمي هي ألولايات ألمتحدة ألامريكية … وان تصريحات ترامب ووقوفه ضد قطر … هي ضحك على عقول ألحكام ألعرب ..وليس على امتنا ألعربية لأن ألشعب ألعربي يدرك جيدا أن ألكثير من دول ألخليج عبارة عن محميات عسكرية تعمل تحت حماية ألدول ألاستعمارية وهي تدفع الاموال لهذه الدول من اجل حمايتها … قولي عني ما شأتم فهذه هي الحقيقة

وتستطيع امريكا تغيير حكام قطر في ليلة وضحاها ..بل خلال ساعات معدودة كما حدث لتميم بن حمد وأبيه … ؟؟

نحن مع شعب قطر ..ولا نريد أن يتكرر عليها ماحصل للشعبين العراقي والسوري

من ويلات ومصائب وتضحيات … ؟؟

أيها ألحكام .. تخاصموا ..أختلفوا .. تأمروا بعضكم على بعض ..

فالحياة ألكريمة وألحرية وألثروات ألعربية يجب أن تكون للامة ألعربية لتعيش كما تعيش ألشعوب ألاخرى …

لقد ناشدت ألاعلام ألعربي في مقال سابق بأحتواء هذه ألازمة ..قبل أن تتوسع .

وكذلك طالبت من ألسيد أحمد أبو ألغيط ألامين ألعام للجامعة ألعربية بألتحرك سريعا من أجل أعادة ألعلاقات بين ألدول ألعربية ألمختلفة .. وهنا أكرر مناشدتي لكم ..فصدقوني لم يدفع ثمن تلك ألخلافات سوى ألشعب ألعربي ….

تحية للمغرب وشعبه على هذه الالتفاته في مساعدة شعبنا في قطر ولكل من يقوم بتقديم ألمساعدات ألغذائية وألصحية لشعب قطر العزيز ألابي .