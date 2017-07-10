منح إلاجازات بإستيراد سيارات لذوي الإحتياجات الخاصة

التجارة تجهّز مناطق نينوى بمفردات البطاقة التموينية

بغداد- شيماء عادل

اعلنت وزارة التجارة عن استمرارها بتجهيز مناطق محافظة نينوى ومخيمات النازحين بمفردات البطاقة التموينية. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية عضو خلية ا?زمة الموجود في المحافظة قاسم حمود في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم تجهيز الوكلاء في مناطق المأمون ووادي حجر والموصل الجديدة بحصتهم من السكر لحصة شهر نيسان وبكمية بلغت 400 كيس تم توزيعها بشكل مباشر وميداني من خلال وجوده في محافظة الموصل بين 1976 اسرة). مضيفاً بانه (تم كذلك تجهيز حي الزهور في ايسر الموصل بمادة زيت الطعام بعد وصول 2200 كارتون من فرع كركوك الى مخازن بازوايا تم تجهيزها لـ 24 وكيلا لتوزيعها بين العوائل ضمن مفردات الحصة التموينية). فيما بحثت الوزارة مع اعضاء خلية الازمة الموجودين في المحافظة مع مدراء فروع دوائر وشركات الوزارة في المحافظة في آليات قطع وتجهيز مفردات البطاقة التموينية وضرورة توفيرها بشكل دائم من خلال وضع خزين ستراتيجي يكفي لثلاثة اشهر لسد اي نقص في توزيع المفردات التموينية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة. واوضح حمود انه( تم خلال اللقاء متابعة سير عملية توزيع الحصة التموينية بين العوائل في المناطق المحررة والموجودة في المخيمات والاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية تجهيز المواطنين وأيجاد الحلول المناسبة لها لتوفير الغذاء لابناء المحافظة).

مواد غذائية

مؤكداً ( ضرورة توفير مخازن لحفظ المواد الغذائية وتعزيزها بالمفردات التموينية ليتم تجهيز الوكلاء منها حيث تمت تهيئة مخازن مجمع بازوايا في الجانب الايسر أما في الجانب ا?يمن تمت تهيئة مخازن في سايلو الموصل), مشيرا الى انه ( تم تجهيز المحافظة بحصة شهر نيسان بشكل كامل بالمواد الغذائية من الزيت والسكر والرز والطحين وكذلك تجهيز مخيمات النازحين بمادتي السكر وزيت الطعام في مخيم حسن شام والنركزلية وحمام العليل وديبكة وحاج علي والجدعة والخازر وجمكور و تجهيز مخيمات الجدعة وجمكور والنركزلية والخازر و الحاج علي بمادة الطحين). ونقل البيان عن مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية وعضو خلية الازمة حسين فرحان القول ان ( هناك متابعة مستمرة لانجاز أستحصال التصاريح الامنية الخاصة بصرف رواتب موظفي دوائر وشركات الوزارة في المحافظة للاشهر الماضية وكذلك متابعة تأمين الحنطة ومناقلتها من ساحة مشيرفة الى المطاحن السبعة في المحافظة لغرض طحنها وتوزيعها ضمن مفردات الحصة التموينية), موضحا ان (وفد خلية الازمة في الوزارة يقوم باستمرار بزيارة مخيمات ايواء النازحين لمتابعة اوضاعهم وتجهيزهم بالمفردات الغذائية من خلال زيارة لمخيم النركزلية التابع لقضاء الشيخان في محافظة دهوك).واضاف بانه (تم خلال ذلك متابعة تجهيز العوائل النازحة والموجودة في المخيم بمفردات البطاقة التموينية).

مضيفا أن (هناك ما يقارب نحو ألفي عائلة من الجانب الأيمن للمحافظة موجودة في المخيم حيث تم تجهيزهم بكمية 863 كيس طحين لحصة شهر نيسان ل 797 عائلة بواقع 4751 فردا). مشيراً إلى (ضرورة جمع بيانات النازحين بعد تحديثها من قبل دائرة التخطيط والمتابعة لجميع العوائل النازحة في المخيم لغرض تجهيزهم من قبل الوكلاء بالمفردات التموينية خاصة وان هناك ما يقارب 750 عائلة استحصلت موافقة ادارة المخيم لمغادرته خلال الايام المقبلة وعودتهم الى مناطقهم التي تحررت من المحافظة). وتعتزم الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في الوزارة مناقشة الية اقامة مراكز تجارية في بغداد. ونقل البيان عن مدير عام الشركة هاشم محمد حاتم خلال ترؤسه اجتماعاً ضم مدراء اقسام العلاقات والقانوني و الفني و المالي والمعارض الداخلية القول انه (تم خلال الاجتماع بحث آلية اقامة مراكز تجارية ثابتة سواء على أرض معرض بغداد الدولي أم خارجه يشمل عرض منتوجات وصناعات الجهة التي تمثلها المركز التجاري والتي خضع للتشريعات العراقية وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة).

جهات حكومية

مضيفاً أن (هذه المراكز التجارية تعمل وفق آلية تحدد بالاتفاق مع الجهات الحكومية وتكون المعاملة بالمثل اذا كان المتقدم لانشاء مركز تجاري جهة حكومية أما إذا كان المتقدم جهة خاصة فيتطلب أخذ الموافقات الأصولية من الجهات الحكومية للدولة التي يقام عليها المركز التجاري).

مشيرا الى ان (هذا المركز يكون بمثابة معرض دائم للجهة التي يمثلها مع ضرورة الاخذ بالحسبان مطابقة مواصفات المعروضات للمواصفات العراقية واخضاعها للتقييس والسيطرة النوعية). واوضح ان (إقامة هذه المراكز التجارية هو الاطلاع على آخر ما توصلت اليه صناعات ومنتوجات تلك الدول والشركات وامكانية رجال الاعمال والشركات المحلية من اجراء التعاقدات التجارية وتبادل الخبرات التجارية والاقتصادية مع هذه المراكز التجارية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاع الخاص), مؤكدا (استمرارالشركة بمنح ألاجازات للراغبين بأستيراد سيارات لذوي الاحتــ­ياجات الخاصة ).

فئة مهمة

وتابع حاتم أن (أصدار الاجازات يسهم في مساعدة هذه الفئة المهمة من المواطنين ومد يد العون لهم في هـــــــــذا الظرف الراهن الذي يمر به بلدنا العزيز حيث يستفيد طالب الاجازة من ذوي الاحتياجات الخاصة لاستيراد سيارة نوع صالون أو أستيشن 5 ركاب فما دون ويستثنى من دفع الكمرك والضريبة ولوحة السيارة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012), مضيفاً أن ( المواطن الذي يروم التقديم على أجازة أستيراد لهذه الفئة عليه أن يقدم التقرير الطبي على أن يشمل نسبة عجز من 50بالمئة فما فوق وأرساله بغية التأكد من صحة صدور القرار ومستمسكات صاحب العلاقة ومواصفات السيارة وأجازة السوق على ان يكون موديل السيارة من ضمن المسموح به للسنوات الثلاث الاخيرة).

مشيرا الى انه (بإمكان موظفي البعثات الخارجية التقديم لغرض الحصول على أجازة أستيراد لأدخال سيارة من الدولة المبعث اليها بعد تقديم المستمسكات الشخصية وصورة من جواز السفر وباج الدائرة على ان لايقل موديل السيارة عن الخمس سنوات من الموديل المسموح به).