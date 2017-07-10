التربية تعلن عن رعايتها لملاكاتها من صندوقها المركزي

ديالى تدعو لمنع إعتماد الألقاب العشائرية للمطلوبين

ديالى ــ سلام عبد الشمري

دعا مجلس محافظة ديالى ، إلى إصدار قرار يمنع اعتماد الألقاب العشائرية للمطلوبين في قوائم التعريف ، فيما اكد ان ذلك أثار مشاكل وضغائن داخل المحافظة.

وقال رئيس المجلس عــــــلي الدايني لــ ( الزمان )امس إن ( اعتماد المؤسسة الأمنية في ديالى الألقاب العشائرية للمطلوبين للقضاء خاصة بتهم الإرهاب أثار مشاكل وضغائن داخل المحافظة لأن هناك للأسف من يعمم تهمة الإرهاب على عشيرة هذا المطلوب أو ذاك وهذا ما نحذر منه دوما لأن هناك أجندة تحاول إلصاق تهمة الإرهاب بالعشائر لتحقيق غايات وأهداف واضحة ) .

ودعا الدايني ، ( الوزارات الأمنية إلى إصدار قرار يمنع اعتماد الألقاب العشائرية للمطلوبين في قوائم التعريف بهم لأن جميع العشائر بريئة من فعل الإرهابيين وهي لا تقبل أن يُدرج اسمها مع اسم سفاح وقاتل ومتطرف قتل الأبرياء ) . واكد رئيس مجلس محافظة ، أن ( ديالى مجتمع عشائري وإبعاد الألقاب عن قوائم المطلوبين سيقلل من التأثيرات النفسية التي تؤدي إلى بروز مشاكل أكبر ) .الى ذلك ادان المتحدث الرسمي باسم المشروع العربي الدكتور مصطفى العاني عمليات التشويه المقصودة التي قادها بعض السياسيين المحسوبين على المكون والقوى السنية ضد الامين العام للمشروع العربي ، لافتا ان ما جرى هو للتغطية على سلسلة الإخفاقات لعدد من السياسيين في إدارة للازمات التي تمر بها البلاد ومحاولة لإبعاد المشروع العربي عن دوره الجماهيري مؤكدا انه سيلجأ للقضاء العراقي لمحاسبة من يحاول التشكيك بوطنيه الامين العام للمشروع الشيخ خميس الخنجر معتبرا ما حصل يدلل على وجود قيادات سياسية تصطنع الازمات في محاولة يائسة للفت الرأي العام. وقال العاني في تصريح صحفي تلقت الــ ( الزمان ) نسخه منه ، ان ( قيام عدد من السياسيين بإطلاق تهم باطلة لا أساس لها من الصحة ضد الامين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر في محاوله يائسة للنيل من رمز وطني سخر كل امكانياته لتوحيد الصف العراقي ودعم أهله النازحين على مختلف الاصعدة ). واضاف العاني ، ان ( عمليات التشويه المقصودة التي قادتها قيادات سياسية ضد الامين العام هدفها التشويش على الرأي العام ومحاولة بائسة لكسب انتخابي مبكراً بعد ان افلست تلك الشخصيات جماهيرياً ) ، مبينا ان ( طرح هكذا أكاذيب وافتراءات تدلل على ضعف وخيبة من اطلقها وتدلل على وجود قيادات تصطنع الازمات لتحقيق اهداف شخصية وحزبية دون الاكتراث لتداعيات ما قد يحدث ) .

مصاريف علاج

وأعلنت المديرية العامة لتربية ديالى عن صرفــــــها ، اكثر من سبع وتسعون مليون دينار الى الكوادر التربويــــــة من صندوق التربية المركزي . وقال مدير اعلام تربية ديالى ســــــنان الربيعي لــ ( الزمان ) امس ان ( اللجنة المركزية للصندوق ، انجزت عدداً كبيراً من المعاملات المقدمة من قبل ملاكات التربوية والخاصة بإجراء العمليات الجراحية ومصاريف العلاج للإمراض المزمنة بعد استحصال الموافقات الاصولية من قبل الوزارة والجهات المختصة وتقديم المستمسكات الرسمية وفق الضوابط والتعليمات الوزارية النافذة ) . واضاف الربيعي ، ان ( اللجنة مستمرة بصرف المبالغ المالية لكل المستحقين بعد تقديمهم طلبات رسمية معززة بالوثائق الثبوتية والاصـــــــولية وفق التعليمات ) ،

مشيرا الى ان ( هذه المبالغ يتم تغطية نفقاتها عن طريق استقطاع مبالغ رمزية من جميع المنتسبين من اجل توفير الدعم المادي اليهم ) . واكد مدير اعلام تربية ديالى ، ان ( الحالات المشمولة بالدعم المادي كثيرة ومتنوعة ابرزها اجراء العمليات الجراحية المختلفة وكذلك حالات علاج الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية ) ، لافتا الى ان ( اعلى منحة تم صرفها بلغت سبعة ملايين دينار لبعض الحالات المرضية ) .