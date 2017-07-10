سفير إيراني يربط الإنتصار على داعش بدور سليماني

خبير لـ (الزمان):جهات عديدة تسعى إلى تجيير النصر لصالحها

بغداد – تمارا عبد الرزاق

قال خبير عسكري ان جهات عديدة ستحاول تجيير النصر الكبير في مدينة الموصل لصالحها، مؤكدًا ان النصر تحقق بدماء الشهداء والمقاتلين.

وقال عماد علو لـ(الزمان) امس معلقًا على تصريحات لسفير ايراني اشاد خلالها بدور اللواء الايراني قاسم سليماني ان (تحقيق النصر وتحرير الموصل تحقق بدماء الشهداء وببطولات القادة العراقيين من القوات المسلحة وبمختلف صنوفها ومن ضمنها الحشد الشعبي).

واضاف ان (وسائل الاعلام نقلت بطولات تلك القوات والقادة وبرّزت ادوارهم في المدينة وما عانوه خلال سنوات من القتال من اجل تحرير الاراضي للوصول الى الانجاز الكبير باعلان النصر وتحرير الموصل).

وتابع علو ان (العالم اعترف بدور المؤسسة العسكرية العراقية والقوات المسلحة في القضاء على تنظيم داعش وتحرير الاراضي من قبضته). موضحًا ان(هذا الانتصار هو في حقيقته انجازًا استراتيجيًا للقدرات العسكرية).

وكان السفير الإيراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد قد وصف قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني بأنه واحد من (أفضل الاستراتيجيين العسكريين) في العالم المعاصر.وقال في تصريح إن (تحرير الموصل لا يعد أكبر هزيمة لداعش في السنوات الثلاث الماضية فحسب، وإنما مؤشر على تغيير أساس في ميادين الحرب في العراق وسوريا ضد داعش، وفي هذا التغيير فإن دور اللواء سليماني كان بالتأكيد دورا فريدا)، على حد قوله.

استراتيجية جديدة

وأضاف أنه من خلال مبادرات سليماني و(رؤيته في اتخاذ استراتيجية عسكرية جديدة في ميادين الحرب في العراق وسوريا، فقد تغير مسار الحرب ضد التنظيم، ليشهد العالم اليوم ظهور نتائج الانتصارات الكبيرة).

وخلص بعيد نجاد الى القول أن (سليماني عندما تولى بطلب من الحكومة العراقية مسؤولية المستشار العسكري للجيش العراقي ودخل ساحة الحرب في العراق، كانت بغداد على مسافة 60 كلم من مناطق احتلها داعش)، مشيرًا الى ان (داعش كان يحتل مناطق واسعة في الجبهة السورية في حينه).

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