تحرير الموصل : الدمار يعم كل شيء وآلاف المدنيين قتلى تحت الأنقاض واصطياد الانتحاريين المتسللين عبر دجلة

تحرير الموصل
احتفالات في العراق وأصداء عالمية تشيد بأداء القوات العراقية في هزيمة داعش
الموصل- باريس – الزمان
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد تحقيق «النصر الكبير» في مدينة الموصل «المحررة»، بحسب مكتبه الإعلامي، بعد نحو تسعة أشهر من انطلاق عملية استعادة ثاني أكبر مدن البلاد.
وأصدر المكتب بيانا يؤكد ان العبادي «وصل مدينة الموصل المحررة وبارك للمقاتلين الأبطال والشعب العراقي بتحقيق النصر الكبير».
وأظهرت صور نشرت على حساب رئيس الوزراء الرسمي على تويتر، العبادي مرتديا زيا عسكريا أسود اللون وقبعة، لدى وصوله إلى الموصل معلنا استعادة السيطرة الكاملة على المدينة.وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الاحد ان عناصر قد تمكنت من قتل ثلاثة انتحاريين بينهم قيادي في تنظيم داعش بعد نجاحهم بالتسلل من الجانب الأيمن الى الايسر من مدينة الموصل.
وقالت المديرية في بيان لها الاحد، ان مفارزها في الفرقة 16 تتمكن من قتل 3 انتحاريين بينهم قيادي ومعاونه يرتدون احزمة ناسفة ويحملون عبوات بعد ان تسللوا الى الجانب الايسر قادمين من الايمن بغية تنفيذ عمليات انتحارية ..
لكن الإعلان صدر فيما تستمر المعارك في المدينة القديمة بغرب الموصل. حيث القتال في منطقة قليعات آخر حي صغير على دجلة تكدس فيه الدواعش. غير ان تطهير المكان بات في حكم المنتهي ، لكن الاف المدنيين لا زالوا هناك ويقدر عددهم بأربعة آلاف . تحررت الموصل فيما تهدمت وتحطمت بتدميرها اكبر حاضرة في العراق تاريخياً بعد العاصمة بغداد . وتشرد مليون من اهلها فيما لا يزال اكثر من خمسة آلاف تحت انقاض البيوت وفي عداد المفقودين في المعارك التي تركز فيها الجهد العسكري على انجاز المهمة فيما لا توجد اية اليات لرفع الانقاض واخراج الجثث .
و أشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأحد عبر موقع «تويتر» بجميع من ساهموا بـ»تحرير» مدينة الموصل العراقية من قبضة تنظيم داعش بمن فيهم «جنودنا».
وكتب الرئيس الفرنسي عبر موقع تويتر «موصل تحررت من داعش: تعبر فرنسا عن تقديرها لجميع من ساهموا في تحقيق هذا النصر، بمن فيهم جنودنا».
ووصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الموصل الأحد والتي أعلن أنها باتت «محررة»، بحسب مكتبه الإعلامي في «نصر كبير» استغرق تحقيقه حوالي تسعة أشهر من القتال.
و تشكل استعادة الموصل أيضا، خطوة ذات أهمية كبيرة للقوات العراقية التي انهارت تماما أمام هجوم تنظيم داعش العام 2014، رغم تفوقها عدديا.
وبدأت القوات العراقية هجومها لاستعادة ثاني أكبر مدن العراق في 17 تشرين الأول/أكتوبر، لينتقل التنظيم المتشدد من السيطرة الكاملة على الموصل ويصبح محاصرا من القوات الأمنية ونهر دجلة داخل مساحة صغيرة في غرب المدينة.
وخلال الأيام الماضية، قتلت القوات الأمنية العراقية عناصر من تنظيم داعش لدى محاولتهم الفرار من آخر مواقعهم في غرب الموصل. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان الأحد أن «قطعات عمليات نينوى تقتل 30 إرهابيا حاولوا الهروب من الساحل الأيمن (غرب الموصل) إلى الساحل الأيسر (شرق الموصل) عبر نهر دجلة»، من دون تحديد المكان.
وكانت القيادة نفسها وقائد عسكري أشارا السبت إلى أن مجموعة أخرى من مقاتلي التنظيم المتطرف حاولت الفرار بالطريقة نفسها، لكنهم قتلوا واعتقل آخرون.
وشكل المدنيون العائق الأكبر أمام تقدم القوات العراقية داخل المدينة القديمة في غرب الموصل، إذ أن داعش كان يتخذهم كدروع بشرية. وأسفرت المعارك في الموصل، عن نزوح ما يقارب 915 ألف شخص من منازلهم في الموصل بحسب احصائية غير نهائية لاتشمل النازحين الاسبوع الماضي ، ولا يزال نحو 700 ألف منهم نازحون حاليا، وفق مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية.
وأظهر مقاتلو التنظيم مقاومة شرسة في الأيام الأخيرة، مع تصعيد في العمليات الانتحارية، وخصوصا من النساء.
وقال الجنرال روبرت سوفجي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من بغداد السبت، إن الجهاديين الذين بقوا في الموصل يقاتلون حتى الموت في منطقة صغيرة جدا في البلدة القديمة المجاورة لنهر دجلة، وأنهم «يائسون».
وأضاف أن بعضهم يحاول التسلل داخل صفوف المدنيين الفارين من المدينة ويحلقون لحاهم ويغيرون ثيابهم، بينما يتظاهر آخرون بالموت وبعد ذلك يفجرون ستراتهم الناسفة عند اقتراب قوات الأمن العراقية منهم.
كما فجرت مقاتلات من تنظيم داعش أنفسهن وسط جموع من المدنيين النازحين.