اصابة 500 شرطي في مواجهات غير مسبوقة مع المتظاهرين في هامبورغ

هامبورغ‭- ‬برلين‭ ‬—‭ ‬الزمان

اصيب‭ ‬نحو‭ ‬500‭ ‬شرطي‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬اربعة‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬مع‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬هامبورغ‭ ‬الالمانية‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين،‭ ‬حيث‭ ‬تجددت‭ ‬المواجهات‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد‭. ‬واستنفرت‭ ‬الشرطة‭ ‬الالمانية‭ ‬قواتها‭ ‬لحماية‭ ‬القمة‭ ‬فيما‭ ‬ضخت‭ ‬عناصر‭ ‬مدربة‭ ‬من‭ ‬احتياطيها‭ ‬العسكري‭ ‬والامني‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬المانية‭ ‬الى‭ ‬هامبورغ‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الاخيرة‭ . ‬واستخدمت‭ ‬الشرطة‭ ‬المروحيات‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬الاحداث‭ ‬المتفجرة‭ .‬واحتشد‭ ‬متظاهرون‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬شانزن،‭ ‬المعقل‭ ‬المحلي‭ ‬لليسار‭ ‬الراديكالي،‭ ‬حيثُ‭ ‬كانت‭ ‬مواجهات‭ ‬عدة‭ ‬دارت‭ ‬منذ‭ ‬الخميس‭.‬وحمل‭ ‬المتظاهرون‭ ‬زجاجات‭ ‬وهاجموا‭ ‬مركبات‭ ‬واضرموا‭ ‬فيها‭ ‬النيران،‭ ‬واوضحت‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬انها‭ ‬فرقتهم‭ ‬بالغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬وخراطيم‭ ‬المياه‭.‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬عمليات‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬هامبورغ‭ ‬هارتموت‭ ‬دود‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬إن‭ ‬476‭ ‬شرطيا‭ ‬اصيبوا‭ ‬منذ‭ ‬الخميس‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬اعتقال‭ ‬186‭ ‬شخصا‭.‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬أي‭ ‬ارقام‭ ‬دقيقة‭ ‬لاعداد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬المصابين‭.‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الاحد،‭ ‬تفقد‭ ‬الرئيس‭ ‬الالماني‭ ‬فرانك‭ ‬فالتر‭ ‬شتاينماير‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬المستشفيات‭ ‬شرطيين‭ ‬اصيبوا‭ ‬خلال‭ ‬المواجهات‭ ‬برفقة‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬هامبورغ‭ ‬اولاف‭ ‬شولتس‭.‬وقال‭ ‬شتاينماير‭ ‬انه‭ ‬‮«‬مصدوم‭ ‬ومستاء‭ ‬جراء‭ ‬ارادة‭ ‬التدمير‭ ‬التي‭ ‬اظهرها‭ ‬المتظاهرون‭ ‬بوجه‭ ‬الشرطة‭ ‬وممتلكات‭ ‬المدنيين‮»‬‭.‬واضاف‭ ‬شتاينامير‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نسأل‭ ‬انفسنا‭ ‬بصفتنا‭ ‬ديموقراطيين‭ ‬عما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬بامكان‭ ‬بضعة‭ ‬غاضبين‭ ‬منع‭ ‬دولة‭ ‬مثل‭ ‬المانيا‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬دولية‮»‬‭.‬من‭ ‬جهته،‭ ‬اشاد‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬هامبورغ‭ ‬ب‮»‬العمل‭ ‬البطولي‮»‬‭ ‬للشرطة‭ ‬وبارسال‭ ‬سكان‭ ‬هامبورغ‭ ‬باقات‭ ‬الورود‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬حيث‭ ‬يتلقى‭ ‬شرطيون‭ ‬العلاج،‭ ‬متعهدا‭ ‬التعويض‭ ‬على‭ ‬الذين‭ ‬تكبدوا‭ ‬خسائر‭ ‬جراء‭ ‬الشغب‭.‬ونفى‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬انتقادات‭ ‬وجهها‭ ‬متظاهرون‭ ‬سلميون‭ ‬بان‭ ‬الشرطة‭ ‬استخدمت‭ ‬القوة‭ ‬المفرطة‭ ‬ضدهم‭ ‬ودعا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬احكام‭ ‬بالسجن‮»‬‭ ‬بحق‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الشغب‭.‬واطلقت‭ ‬اعمال‭ ‬العنف‭ ‬جملة‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬انزلاق‭ ‬الاوضاع‭ ‬في‭ ‬هامبورغ‭ ‬الى‭ ‬‮«‬حكم‭ ‬عصابات‮»‬‭ ‬والسبب‭ ‬وراء‭ ‬انتقاء‭ ‬المستشارة‭ ‬انغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬اليسارية‭ ‬لاستضافة‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭.‬وتعتبر‭ ‬هامبورغ‭ ‬حصنا‭ ‬للمتشددين‭ ‬المعارضين‭ ‬للرأسمالية‭ ‬وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬تستعد‭ ‬لمواجهة‭ ‬اعمال‭ ‬عنف‭ ‬محتملة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬القمة‭.‬واعترف‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬بأن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬‮«‬فوجئت‮»‬‭ ‬بحجم‭ ‬العنف‭ ‬رغم‭ ‬استعدادها‭ ‬للقمة‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬شهرا‭.‬وشهدت‭ ‬تظاهرة‭ ‬سلمية‭ ‬ضد‭ ‬العولمة‭ ‬الخميس‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬حوالى‭ ‬12‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬اعمال‭ ‬عنف‭ ‬وشغب‭ ‬بعد‭ ‬مهاجمة‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬الكتل‭ ‬السوداء‮»‬‭ ‬الشرطة‭ ‬وقام‭ ‬افرادها‭ ‬بتخريب‭ ‬الشوارع‭.‬ودانت‭ ‬نقابة‭ ‬الشرطة‭ ‬‮«‬الهجمات‭ ‬الكثيفة‭ ‬للمجموعات‭ ‬المتطرفة‭ ‬العنيفة‮»‬‭ ‬معتبرة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬‭+‬الكتل‭ ‬السوداء‭+‬‭ ‬حرفت‭ ‬التظاهرات‭ ‬السلمية‭ ‬لعشرات‭ ‬الاف‭ ‬الاشخاص‭ ‬عن‭ ‬مسيرتها‭ ‬للتعدي‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬عن‭ ‬سابق‭ ‬تصور‭ ‬وتصميم‮»‬‭.‬وتبقى‭ ‬قمة‭ ‬هامبورغ‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬الاكثر‭ ‬توترا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المجموعة‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬قاعات‭ ‬الاجتماعات‭ ‬او‭ ‬خارجها‭.‬ووقعت‭ ‬التظاهرات‭ ‬العنيفة‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬القادرة‭ ‬يناقشون‭ ‬أكثر‭ ‬موضوعات‭ ‬العالم‭ ‬حساسية‭ ‬مثل‭ ‬المناخ‭ ‬والتجارة‭ ‬والارهاب‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬الرئيسية‭.‬فقد‭ ‬توصلت‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬الى‭ ‬تجنب‭ ‬القطيعة‭ ‬التامة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬عندما‭ ‬ابقت‭ ‬الباب‭ ‬مواربا‭ ‬لعودتها‭ ‬افتراضيا‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬تنازلات‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭.‬فالمجموعة‭ ‬أخذت‭ ‬علماً‭ ‬بانسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬باريس‭ ‬للتصدي‭ ‬للتبدل‭ ‬المناخي،‭ ‬لكنّها‭ ‬اكدت‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬الاخرى‭ ‬تعتبر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬عودة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬عزل‭ ‬لواشنطن‭.‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬وافقت‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬على‭ ‬ادانة‭ ‬‮«‬الحمائية‮»‬‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بات‭ ‬تقليدا‭ ‬تلتزمه‭ ‬المجموعة‭ ‬منذ‭ ‬اعوام‭.‬