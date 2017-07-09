المستشار السياسي لهنية لـ (الزمان): فتحنا صفحة جديدة مع دحلان

التقارب المصري مع حماس يتصدر المباحثات المرتقبة بين السيسي وعباس
القاهرة – مصطفى عمارة
اكد مصدر بالخارجية المصرية فى تصريحات خاصة ان التقارب المصري مع حركة حماس ودحلان فضلا عن ملف المصالحة الفلسطينية وعملية السلام تأتي على راس اولويات اجندة المباحثات التى سوف يجريها ابو مازن مع الرئيس الفلسطيني بالقاهرة وعلى الرغم من تأكيد عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح فى تصريحات خاصة للزمان امس ان حركة فتح جاهزه للقاء حماس لاستئناف عملية المصالحة برعاية مصرية وان القيادة الفلسطينية غير معنية بتحركات محمد دحلان ،الا ان مصدرا مطلعا اكد فى تصريحات خاصة للزمان ان القيادة الفلسطينية تشعر بقلق من التقارب المصري مع كل من حركة حماس ودحلان ،وان ابو مازن سوف يطلب من الرئيس السيسي اطلاعه على تلك التحركات فيما اكد مصدر برئاسة الجمهورية فى تصريحات لمراسل -الزمان- بالقاهرة ان موقف مصر تجاه شرعية ابو مازن باعتباره رئيس السلطة الفلسطينية المعترف بها لم يتغير وان مصر سوف تستمر فى موقفها الداعم للرئيس ابو مازن فى عملية السلام وان التقارب المصرى مع حماس ودحلان يأتى من منطلق اعتبارات امنية مصرية ورغبه مصريه فى التخفيف من اثار الحصار عن سكان قطاع غزة .
فى السياق ذاته اكد د/ احمد يوسف المستشار السياسى لاسماعيل هنيه فى اتصال هاتفي اجريناه معه انه تم الاتفاق على اعادة فتح معبر رفح بعد توسعاته قبل عيد الاضحى المبارك وان وفدا من حماس يجرى مباحثات فى القاهرة حول الترتيبات الامنية والشؤون الفنية فى حالة افتتاح المعبر والذى سيكون معبرا تجاريا وسوف يسهم فى حل الكثير من الازمات كما تم الاتفاق على اعادة تفعيل ملف المصالحة برعاية مصرية وعن علاقات الحركه مع محمد دحلان، وان سمير المشهراوي الذى يعد بمثابة الذراع اليمنى لدحلان سوف يصل قريبا الى القطاع فى اطار تفاهمات مع القاهرة.
من ناحية اخرى اكد حسن عصفور الوزير السابق فى السلطة الفلسطينية ان القاهرة استقبلت وفد حماس تجاه رغبتها فى التعاون مع مصر فى مكافحة الارهاب وهو ماانعكس على قيام مصر بتطوير معبر رفح لتخفيف حماس جاء بعد ادراكها ان هناك تغييرات فى المحيط العربي وان حماس جاء بعد ادراكها ان هناك تغييرات فى المحيط العربى وان حماس لم يعد امامها الا التقارب مع القاهرة والرياض او الهروب الى المجهول والارتماء بحضن ايران .