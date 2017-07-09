المستشار السياسي لهنية لـ (الزمان): فتحنا صفحة جديدة مع دحلان

التقارب‭ ‬المصري‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬يتصدر‭ ‬المباحثات‭ ‬المرتقبة‭ ‬بين‭ ‬السيسي‭ ‬وعباس

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بالخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬التقارب‭ ‬المصري‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬ودحلان‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعملية‭ ‬السلام‭ ‬تأتي‭ ‬على‭ ‬راس‭ ‬اولويات‭ ‬اجندة‭ ‬المباحثات‭ ‬التى‭ ‬سوف‭ ‬يجريها‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بالقاهرة‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬عزام‭ ‬الاحمد‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬امس‭ ‬ان‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬جاهزه‭ ‬للقاء‭ ‬حماس‭ ‬لاستئناف‭ ‬عملية‭ ‬المصالحة‭ ‬برعاية‭ ‬مصرية‭ ‬وان‭ ‬القيادة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬غير‭ ‬معنية‭ ‬بتحركات‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬،الا‭ ‬ان‭ ‬مصدرا‭ ‬مطلعا‭ ‬اكد‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬القيادة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تشعر‭ ‬بقلق‭ ‬من‭ ‬التقارب‭ ‬المصري‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬ودحلان‭ ‬،وان‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬سوف‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬اطلاعه‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التحركات‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬برئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬لمراسل‭ ‬‭-‬الزمان‭-‬‭ ‬بالقاهرة‭ ‬ان‭ ‬موقف‭ ‬مصر‭ ‬تجاه‭ ‬شرعية‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬باعتباره‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬وان‭ ‬مصر‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‭ ‬فى‭ ‬موقفها‭ ‬الداعم‭ ‬للرئيس‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬فى‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬وان‭ ‬التقارب‭ ‬المصرى‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬ودحلان‭ ‬يأتى‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬اعتبارات‭ ‬امنية‭ ‬مصرية‭ ‬ورغبه‭ ‬مصريه‭ ‬فى‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬اثار‭ ‬الحصار‭ ‬عن‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ .‬

‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬د‭/‬‭ ‬احمد‭ ‬يوسف‭ ‬المستشار‭ ‬السياسى‭ ‬لاسماعيل‭ ‬هنيه‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬اجريناه‭ ‬معه‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬اعادة‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬بعد‭ ‬توسعاته‭ ‬قبل‭ ‬عيد‭ ‬الاضحى‭ ‬المبارك‭ ‬وان‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬يجرى‭ ‬مباحثات‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬حول‭ ‬الترتيبات‭ ‬الامنية‭ ‬والشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬افتتاح‭ ‬المعبر‭ ‬والذى‭ ‬سيكون‭ ‬معبرا‭ ‬تجاريا‭ ‬وسوف‭ ‬يسهم‭ ‬فى‭ ‬حل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الازمات‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬اعادة‭ ‬تفعيل‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬برعاية‭ ‬مصرية‭ ‬وعن‭ ‬علاقات‭ ‬الحركه‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬دحلان،‭ ‬وان‭ ‬سمير‭ ‬المشهراوي‭ ‬الذى‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬الذراع‭ ‬اليمنى‭ ‬لدحلان‭ ‬سوف‭ ‬يصل‭ ‬قريبا‭ ‬الى‭ ‬القطاع‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬تفاهمات‭ ‬مع‭ ‬القاهرة‭.‬

‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬اكد‭ ‬حسن‭ ‬عصفور‭ ‬الوزير‭ ‬السابق‭ ‬فى‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ان‭ ‬القاهرة‭ ‬استقبلت‭ ‬وفد‭ ‬حماس‭ ‬تجاه‭ ‬رغبتها‭ ‬فى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬وهو‭ ‬ماانعكس‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬مصر‭ ‬بتطوير‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬لتخفيف‭ ‬حماس‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬ادراكها‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تغييرات‭ ‬فى‭ ‬المحيط‭ ‬العربي‭ ‬وان‭ ‬حماس‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬ادراكها‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تغييرات‭ ‬فى‭ ‬المحيط‭ ‬العربى‭ ‬وان‭ ‬حماس‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬امامها‭ ‬الا‭ ‬التقارب‭ ‬مع‭ ‬القاهرة‭ ‬والرياض‭ ‬او‭ ‬الهروب‭ ‬الى‭ ‬المجهول‭ ‬والارتماء‭ ‬بحضن‭ ‬ايران‭ .‬