خسارة الموصل من ابرز هزائم تنظيم داعش وعلامة قبرهم في العراق

بغداد- الزمان -(أ ف ب) - تعتبر هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة الموصل الابرز منذ استيلاء التنظيم الارهابي على اراض واسعة في العراق وسوريا عام 2014 مع اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي تحقيق «النصر الكبير» في المدينة المحررة». كما اخترقت قوات مدعومة اميركيا معقله الرئيسي الثاني سوريا، مدينة حيث تدور معارك داخلها حاليا.
في ما يلي قائمة تبين كيف تقلصت مساحة ما يسمى بدولة «الخلافة» خلال العامين الماضيين مرفقة بالهزائم التي مني بها التنظيم في العراق وسوريا.
العراق
-تكريت : في 31 اذار/مارس 2015 اعلنت القوات العراقية استعادة المدينة الواقعة على بعد 160 كيلومترا شمال بغداد، بعد عملية عسكرية كانت الاكبر منذ هجوم الجهاديين في حزيران/يونيو 2014، وذلك بمشاركة واشنطن وطهران من خلال قوات الحشد الشعبي.
- سنجار : في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، استعادت القوات الكردية مدعومة بغارات جوية لقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن مدينة سنجار من الجهاديين قاطعة بذلك طريقا استراتيجيا يستخدمه الجهاديون بين العراق وسوريا. وكان التنظيم استولى على سنجار في اب/اغسطس 2014، وارتكب فظائع بحق السكان وغالبيتهم العظمى من الاقلية الايزيدية.
- الرمادي : في 9 شباط/فبراير 2016 تمت استعادة مدينة الرمادي على مسافة 100 كلم غرب من تنظيم الدولة الاسلامية الذي سيطر عليها في ايار/مايو 2015.
- الفلوجة : اولى المدن التي سيطر عليها التنظيم الجهادي مطلع العام 2014. واعلن الجيش العراقي استعادة المدينة (50 كلم غرب بغداد)، في 26 حزيران/يونيو 2016 بعد شهر على هجوم فر خلاله عشرات الاف السكان من المدينة.
- القيارة : في 9 تموز/يوليو 2016 ، سيطرت القوات العراقية مدعومة من قوات التحالف الدولي على قاعدة جوية مهمة قرب القيارة التي تبعد مسافة 60 كلم جنوب الموصل وفي 25 اب/اغسطس طردت القوات العراقية التنظيم المتطرف من البلدة استعدادا لمعركة الموصل. - الشرقاط: اعلنت القوات العراقية في 22 ايلول/سبتمبر 2016 استعادة السيطرة على الشرقاط التي تحظى باهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لمعركة الموصل، كونها تقع على طريق الامداد الرئيسي الى بغداد التي تبعد عنها مسافة 260 كلم. والشرقاط اخر معاقل الجهاديين في محافظة صلاح الدين.
معركة استعادة الموصل
شنت القوات العراقية هجوما كبيرا لاستعادة مدينة الموصل في تشرين الثاني/اكتوبر 2016، وتمكنت من استعادة السيطرة على الجانب الشرقي للمدينة في 19 شباط/فبراير 2017، واستأنفت الهجوم لاستعادة باقي اجزاء الجانب الغربي.
سوريا
- كوباني: مدينة كردية على الحدود مع تركيا في شمال سوريا. وقد باتت رمزا للمعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية بعدما خاض المقاتلون الاكراد معارك عنيفة دامت اكثر من اربعة اشهر لينجحوا اخيرا في كانون الثاني/يناير 2015 في طرد الجهاديين منها بدعم للمرة الاولى من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.- تدمر: سيطر التنظيم المتطرف على «عروس البادية» التي تبعد مسافة 200 كم عن دمشق باتجاه وسط سوريا في ايار/مايو 2015 وعمد الى تدمير الكثير من اثارها المدرجة على لائحة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، بينها معبدا بل وشمين. وبدعم من الطيران الحربي الروسي، تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على تدمر في 27 اذار/مارس 2016 لكن المدينة خضعت مجددا لسيطرة الجهاديين قبل طردهم منها مرة اخرى.- منبج: استعادتها قوات سوريا الديموقراطية، التحالف الكردي العربي المدعوم من الاميركيين، في السادس من اب/اغسطس 2016 بعد ان خضعت لسيطرة التنظيم الجهادي منذ العام 2014 . وكانت تعد احد ابرز معاقله في محافظة حلب خصوصا انها على خط الامداد الرئيسي الذي كان متبقيا للجهاديين بين الرقة والحدود التركية.
- جرابلس: تقع مباشرة على الحدود التركية، غرب كوباني وشمال منبج. طردت القوات التركية والفصائل المقاتلة السورية التنظيم المتطرف منها في 24 آب/اغسطس 2016 في اطار عملية «درع الفرات» التي تشنها القوات التركية ضد الجهاديين والمقاتلين الاكراد على حد سواء. -دابق: سيطرت فصائل سورية معارضة مدعومة من انقرة في 16 تشرين الاول/اكتوبر على بلدة دابق الحدودية مع تركيا والتي لها اهمية رمزية لدى التنظيم، وعلى بلدة صوران المجاورة. -الباب: اعلنت الفصائل المعارضة التي تدعمها المدفعية والطائرات التركية في شباط/فبراير استعادة السيطرة الكاملة على هذه المدينة الواقعة شمال سوريا، والتي كانت اخر معاقل تنظيم الدولة الاسلامية في محافظة حلب بعد معارك من القتال الشرس.
المعارك لاستعادة الرقة
شنت تحالف من المقاتلين الاكراد والعرب بدعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عملية لاستعادة الرقة عاصمة الجهاديين في سوريا.
واستعادة قوات سوريا الديمقراطية في 10 اذار/مارس 2017 مدينة الطبقة والسد المجاور، اخر مدينة كبيرة قبل الرقة. وفي الرابع من تموز/يوليو، ودخلت قوات سوريا الديموقراطية المدينة القديمة في الرقة بعد غارات للتحالف الدولي على سور الرافقة فجر الثلاثاء، احدثت ثغرتين في السور الاثري الذي يمتد على طول 2500 متر.
وما تزال المواجهات دائرة في المدينة.
ليبيا
-سرت : اعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية في 17 كانون الاول/ديسمبر 2016 تحرير سرت معقل تنظيم الدولة الاسلامية، لكنه حذر بان المعركة ضد المتمردين الاسلاميين لم تنته بعد.
واستولى تنظيم الدولة الاسلامية على مدينة سرت في حزيران/يونيو 2015، بعد طردهم من درنة اول معاقله في ليبيا.وفي السابع من تموز/يوليو، اعلنت القوات الموالية للقائد العسكري المشير خليفة حفتر «تحرير» بنغازي ثاني اكبر مدن ليبيا من الجهاديين.