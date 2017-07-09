خسارة الموصل من ابرز هزائم تنظيم داعش وعلامة قبرهم في العراق

بغداد‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬تعتبر‭ ‬هزيمة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬الابرز‭ ‬منذ‭ ‬استيلاء‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬على‭ ‬اراض‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬مع‭ ‬اعلان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬النصر‭ ‬الكبير‮»‬‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المحررة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬اخترقت‭ ‬قوات‭ ‬مدعومة‭ ‬اميركيا‭ ‬معقله‭ ‬الرئيسي‭ ‬الثاني‭ ‬سوريا،‭ ‬مدينة‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬معارك‭ ‬داخلها‭ ‬حاليا‭.‬

في‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬قائمة‭ ‬تبين‭ ‬كيف‭ ‬تقلصت‭ ‬مساحة‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بدولة‭ ‬‮«‬الخلافة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬مرفقة‭ ‬بالهزائم‭ ‬التي‭ ‬مني‭ ‬بها‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭.‬

العراق

‭-‬تكريت‭ ‬‭:‬‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬اعلنت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬استعادة‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬160‭ ‬كيلومترا‭ ‬شمال‭ ‬بغداد،‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬كانت‭ ‬الاكبر‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2014،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭.‬

‭-‬‭ ‬سنجار‭ ‬‭:‬‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2015‭ ‬،‭ ‬استعادت‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬مدعومة‭ ‬بغارات‭ ‬جوية‭ ‬لقوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬مدينة‭ ‬سنجار‭ ‬من‭ ‬الجهاديين‭ ‬قاطعة‭ ‬بذلك‭ ‬طريقا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬يستخدمه‭ ‬الجهاديون‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭. ‬وكان‭ ‬التنظيم‭ ‬استولى‭ ‬على‭ ‬سنجار‭ ‬في‭ ‬اب‭/‬اغسطس‭ ‬2014،‭ ‬وارتكب‭ ‬فظائع‭ ‬بحق‭ ‬السكان‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬الاقلية‭ ‬الايزيدية‭.‬

‭-‬‭ ‬الرمادي‭ ‬‭:‬‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2016‭ ‬تمت‭ ‬استعادة‭ ‬مدينة‭ ‬الرمادي‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬100‭ ‬كلم‭ ‬غرب‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الذي‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬2015‭.‬

‭-‬‭ ‬الفلوجة‭ ‬‭:‬‭ ‬اولى‭ ‬المدن‭ ‬التي‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهادي‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2014‭. ‬واعلن‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬استعادة‭ ‬المدينة‭ ‬‭(‬50‭ ‬كلم‭ ‬غرب‭ ‬بغداد‭)‬،‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬فر‭ ‬خلاله‭ ‬عشرات‭ ‬الاف‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬المدينة‭.‬

‭-‬‭ ‬القيارة‭ ‬‭:‬‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016‭ ‬،‭ ‬سيطرت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬جوية‭ ‬مهمة‭ ‬قرب‭ ‬القيارة‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬مسافة‭ ‬60‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬الموصل‭ ‬وفي‭ ‬25‭ ‬اب‭/‬اغسطس‭ ‬طردت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬من‭ ‬البلدة‭ ‬استعدادا‭ ‬لمعركة‭ ‬الموصل‭. ‬‭-‬‭ ‬الشرقاط‭:‬‭ ‬اعلنت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2016‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الشرقاط‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬باهمية‭ ‬استراتيجية‭ ‬كبرى‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمعركة‭ ‬الموصل،‭ ‬كونها‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الامداد‭ ‬الرئيسي‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬عنها‭ ‬مسافة‭ ‬260‭ ‬كلم‭. ‬والشرقاط‭ ‬اخر‭ ‬معاقل‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭.‬

معركة‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل

شنت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬هجوما‭ ‬كبيرا‭ ‬لاستعادة‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬اكتوبر‭ ‬2016،‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬للمدينة‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2017،‭ ‬واستأنفت‭ ‬الهجوم‭ ‬لاستعادة‭ ‬باقي‭ ‬اجزاء‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭.‬

سوريا

‭-‬‭ ‬كوباني‭:‬‭ ‬مدينة‭ ‬كردية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬وقد‭ ‬باتت‭ ‬رمزا‭ ‬للمعركة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بعدما‭ ‬خاض‭ ‬المقاتلون‭ ‬الاكراد‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬دامت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬اربعة‭ ‬اشهر‭ ‬لينجحوا‭ ‬اخيرا‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2015‭ ‬في‭ ‬طرد‭ ‬الجهاديين‭ ‬منها‭ ‬بدعم‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭.‬‭-‬‭ ‬تدمر‭:‬‭ ‬سيطر‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬على‭ ‬‮«‬عروس‭ ‬البادية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬مسافة‭ ‬200‭ ‬كم‭ ‬عن‭ ‬دمشق‭ ‬باتجاه‭ ‬وسط‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬2015‭ ‬وعمد‭ ‬الى‭ ‬تدمير‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اثارها‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬منظمة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلوم‭ ‬والثقافة‭ ‬‭(‬يونيسكو‭)‬،‭ ‬بينها‭ ‬معبدا‭ ‬بل‭ ‬وشمين‭. ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الروسي،‭ ‬تمكن‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬تدمر‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2016‭ ‬لكن‭ ‬المدينة‭ ‬خضعت‭ ‬مجددا‭ ‬لسيطرة‭ ‬الجهاديين‭ ‬قبل‭ ‬طردهم‭ ‬منها‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭.‬‭-‬‭ ‬منبج‭:‬‭ ‬استعادتها‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬التحالف‭ ‬الكردي‭ ‬العربي‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬الاميركيين،‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬اب‭/‬اغسطس‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬خضعت‭ ‬لسيطرة‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهادي‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭ . ‬وكانت‭ ‬تعد‭ ‬احد‭ ‬ابرز‭ ‬معاقله‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭ ‬خصوصا‭ ‬انها‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الامداد‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬متبقيا‭ ‬للجهاديين‭ ‬بين‭ ‬الرقة‭ ‬والحدود‭ ‬التركية‭.‬

‭-‬‭ ‬جرابلس‭:‬‭ ‬تقع‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬التركية،‭ ‬غرب‭ ‬كوباني‭ ‬وشمال‭ ‬منبج‭. ‬طردت‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬والفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬السورية‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬درع‭ ‬الفرات‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭ ‬والمقاتلين‭ ‬الاكراد‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬‭-‬دابق‭:‬‭ ‬سيطرت‭ ‬فصائل‭ ‬سورية‭ ‬معارضة‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬انقرة‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬دابق‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬والتي‭ ‬لها‭ ‬اهمية‭ ‬رمزية‭ ‬لدى‭ ‬التنظيم،‭ ‬وعلى‭ ‬بلدة‭ ‬صوران‭ ‬المجاورة‭. ‬‭-‬الباب‭:‬‭ ‬اعلنت‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬المدفعية‭ ‬والطائرات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬اخر‭ ‬معاقل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭ ‬بعد‭ ‬معارك‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬الشرس‭.‬

المعارك‭ ‬لاستعادة‭ ‬الرقة

شنت‭ ‬تحالف‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد‭ ‬والعرب‭ ‬بدعم‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عملية‭ ‬لاستعادة‭ ‬الرقة‭ ‬عاصمة‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

واستعادة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2017‭ ‬مدينة‭ ‬الطبقة‭ ‬والسد‭ ‬المجاور،‭ ‬اخر‭ ‬مدينة‭ ‬كبيرة‭ ‬قبل‭ ‬الرقة‭. ‬وفي‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬ودخلت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬بعد‭ ‬غارات‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬سور‭ ‬الرافقة‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬احدثت‭ ‬ثغرتين‭ ‬في‭ ‬السور‭ ‬الاثري‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬2500‭ ‬متر‭.‬

وما‭ ‬تزال‭ ‬المواجهات‭ ‬دائرة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬

ليبيا

‭-‬سرت‭ ‬‭:‬‭ ‬اعلن‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬الليبية‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬2016‭ ‬تحرير‭ ‬سرت‭ ‬معقل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬لكنه‭ ‬حذر‭ ‬بان‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭ ‬الاسلاميين‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬بعد‭.‬

واستولى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬سرت‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2015،‭ ‬بعد‭ ‬طردهم‭ ‬من‭ ‬درنة‭ ‬اول‭ ‬معاقله‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭.‬وفي‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬اعلنت‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للقائد‭ ‬العسكري‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬‮«‬تحرير‮»‬‭ ‬بنغازي‭ ‬ثاني‭ ‬اكبر‭ ‬مدن‭ ‬ليبيا‭ ‬من‭ ‬الجهاديين‭.‬