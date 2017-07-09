الموصل المحررة تكشف مآسي المدنيين

الموصل‭ ‬‭(‬العراق‭)-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬النصر‭ ‬الكبير‮»‬‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬تتكشف‭ ‬الكلفة‭ ‬الباهظة‭ ‬للمعارك‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬مع‭ ‬خروج‭ ‬عشرات‭ ‬النساء‭ ‬وأطفالهن‭ ‬بين‭ ‬الأنقاض‭ ‬مرهقين‭ ‬وثكلى‭.‬

على‭ ‬أحد‭ ‬الأرصفة‭ ‬قرب‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة،‭ ‬تجمعت‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬امرأة‭ ‬وطفلا،‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬ظل‭ ‬يقيهم‭ ‬قيظ‭ ‬الصيف‭ ‬فيما‭ ‬يسمع‭ ‬دوي‭ ‬الطلقات‭ ‬النارية‭ ‬والقذائف‭ ‬في‭ ‬الداخل‭. ‬خرج‭ ‬هؤلاء‭ ‬بمعية‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تخوض‭ ‬معارك‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الميدان‭ ‬داخل‭ ‬الموصل‭ ‬القديمة،‭ ‬قلب‭ ‬المدينة‭ ‬التاريخي،‭ ‬ضد‭ ‬آخر‭ ‬جيوب‭ ‬الجهاديين‭.‬

وسط‭ ‬هذا‭ ‬المشهد،‭ ‬تتكئ‭ ‬أم‭ ‬شابة‭ ‬في‭ ‬العشرينيات‭ ‬بهدوء‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الجدران،‭ ‬مرتدية‭ ‬عباءة‭ ‬سوداء‭ ‬وحجابا‭ ‬أزرق‭ ‬اللون‭.‬

تنهار‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬على‭ ‬الرصيف‭ ‬متوسلة‭ ‬لأقرب‭ ‬جندي‭ ‬أن‭ ‬يصغي‭ ‬إلى‭ ‬محنتها‭.‬

فقبل‭ ‬ساعة‭ ‬فقط،‭ ‬فقدت‭ ‬ابنها‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬القصف،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كانت‭ ‬تتحضر‭ ‬مع‭ ‬عائلتها‭ ‬لمغادرة‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الاختباء‭.‬

تقول‭ ‬وقد‭ ‬طغى‭ ‬الحزن‭ ‬على‭ ‬ملامحها،‭ ‬فيما‭ ‬تحاول‭ ‬ابنتها‭ ‬الكبرى‭ ‬مسح‭ ‬دموعها،‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بشيء‮»‬‭.‬

تتوسل‭ ‬اليها‭ ‬ابنتها‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬واصطبغ‭ ‬ثوبها‭ ‬العنابي‭ ‬بدماء‭ ‬أخيها‭ ‬الصغير،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تبكي‭ ‬يا‭ ‬أمي‮»‬‭. ‬أما‭ ‬فاطمة‭ ‬الخمسينية،‭ ‬فتجهش‭ ‬بالبكاء‭ ‬وهي‭ ‬تقص‭ ‬تفاصيل‭ ‬الفاجعة‭ ‬التي‭ ‬ألمت‭ ‬بعائلتها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأشهر‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية‭. ‬تذكر‭ ‬فاطمة‭ ‬كيف‭ ‬اضطرت‭ ‬وعائلتها‭ ‬إلى‭ ‬الاختباء‭ ‬‮«‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طعام‭ ‬أو‭ ‬مياه‮»‬‭ ‬في‭ ‬قبو‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وهم‭ ‬يصلون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النجاة‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭. ‬خرجوا‭ ‬عندما‭ ‬بدا‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬استعادت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬شارعهم،‭ ‬حيث‭ ‬رأوا‭ ‬السماء‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭.‬

لكن‭ ‬قناصا‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬شقيق‭ ‬فاطمة‭ ‬أثناء‭ ‬هربهم،‭ ‬ولا‭ ‬معلومات‭ ‬لديها‭ ‬عنه‭ ‬منذ‭ ‬اقتادته‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬من‭ ‬المكان‭. ‬إلى‭ ‬جوارها،‭ ‬تبكي‭ ‬امرأة‭ ‬أخرى‭ ‬تدعى‭ ‬لقاء،‭ ‬وقد‭ ‬شخصت‭ ‬عيناها‭ ‬نحو‭ ‬السماء‭ ‬تكرر‭ ‬يائسة‭ ‬اسم‭ ‬شقيقها‭ ‬الذي‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬جثته‭ ‬عندما‭ ‬تعرض‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬إلى‭ ‬طلق‭ ‬ناري‭ ‬من‭ ‬قناص‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الجهاديين‭.‬

لمن‭ ‬هذه‭ ‬الطفلة؟

وتواصل‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بالمدينة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الموصل،‭ ‬رغم‭ ‬إعلان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬المدينة‭ ‬باتت‭ ‬‮«‬محررة‮»‬،‭ ‬مباركا‭ ‬بتحقيق‭ ‬‮«‬النصر‭ ‬الكبير‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭ ‬الإعلامي‭.‬

وبحسب‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬محلية‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته،‭ ‬وصل‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬نازحا‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬السبت‭.‬

ويقول‭ ‬الموظف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ربعهم‭ ‬مصابون،‭ ‬معظمهم‭ ‬بقذائف‭ ‬أو‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قناصة‭ ‬جهاديين‭ ‬يستهدفون‭ ‬المدنيين‭ ‬الفارين‮»‬‭.‬

وتحاول‭ ‬بعض‭ ‬النساء‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬أفراد‭ ‬عائلاتهن‭ ‬من‭ ‬الرجال،‭ ‬حيث‭ ‬تدقق‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬الهويات‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬بين‭ ‬المدنيين‭ ‬الفارين‭.‬

لكن‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬لأخريات‭ ‬أحدا‭ ‬لانتظاره‭.‬

يوزع‭ ‬جنود‭ ‬وعمال‭ ‬إغاثة‭ ‬الحلوى‭ ‬والمياه‭ ‬والعصائر‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يصلون‭ ‬وهم‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الاجتفاف‭. ‬تقف‭ ‬على‭ ‬الرصيف‭ ‬طفلة‭ ‬هزيلة‭ ‬صغيرة‭ ‬الحجم‭ ‬بشعر‭ ‬بني‭ ‬أشعث‭ ‬وثوب‭ ‬فيروزي،‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬وحدها‭ ‬ممسكة‭ ‬بقارورة‭ ‬مياه‭ ‬نصف‭ ‬فارغة‭.‬

يصيح‭ ‬جندي‭ ‬‮«‬لمن‭ ‬هذه‭ ‬الطفلة؟‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬إجابة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬الثكلى‭ ‬حولها‭. ‬سيتم‭ ‬نقل‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬فررن‭ ‬من‭ ‬منازلهن‭ ‬وليس‭ ‬لديهن‭ ‬أقارب‭ ‬للإقامة‭ ‬معهم،‭ ‬إلى‭ ‬مخيمات‭ ‬للنازحين‭ ‬حول‭ ‬المدينة‭.‬

وأعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬915‭ ‬ألفا‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬معركة‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر،‭ ‬بينهم‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬ينتظرون‭ ‬العودة‭.‬

وفي‭ ‬مكان‭ ‬غير‭ ‬بعيد،‭ ‬تعانق‭ ‬سميرة‭ ‬العشرينية‭ ‬ابنتيها‭ ‬المذعورتين‭ ‬والمتسختين‭. ‬تحمل‭ ‬بين‭ ‬ذراعيها‭ ‬طفلها‭ ‬الأصغر،‭ ‬وهو‭ ‬رضيع‭ ‬شاحب‭ ‬اللون‭ ‬لا‭ ‬يتحرك‭.‬

تقول‭ ‬سميرة‭ ‬إن‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬‮«‬كانوا‭ ‬يضربوننا‭ ‬فور‭ ‬محاولتنا‭ ‬الخروج‭. ‬وفي‭ ‬الخارج،‭ ‬هناك‭ ‬قصف‭. ‬كان‭ ‬الوضع‭ ‬مرعبا‮»‬‭.‬

وفجأة‭ ‬يبكي‭ ‬رضيعها‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يطمئن‭ ‬عمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬حولها‭.‬