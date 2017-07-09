علاج طبيعي وسريع لألم الصداع

زمان جديد

الدكتور‭ ‬مناف‭ ‬الطائي

إن‭ ‬كنت‭ ‬واحدآ‭ ‬من‭ ‬عشرات‭ ‬ملايين‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الصداع‭ ‬المزمن‭ ‬لنبدأ‭ ‬بعلاج‭ ‬مصدر‭ ‬الصداع‭ ‬الاكبر‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬يرجع‭ ‬الصداع‭ ‬لعدة‭ ‬أسباب‭ ‬منها‭ ‬بيولوجي‭ ‬أو‭ ‬الفيزيائي‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬قصور‭ ‬مادة‭ ‬السيروتونين‭ ‬الكيميائية‭ ‬الدماغيّة‭ . ‬ويعدّل‭ ‬هذا‭ ‬القصور‭ ‬فيزيولوجيا‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬،‭ ‬ومستقبلات‭ ‬الألم‭ ‬،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الدماغ‭ ‬،‭ ‬مسببا‭ ‬الصداع‭.‬

ولهذا‭ ‬فان‭ ‬للصداع‭ ‬انواع‭ ‬متعدده‭ ‬وكل‭ ‬حاله‭ ‬من‭ ‬حالته‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬الاخرى‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬الاكثر‭ ‬انتشارا‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭ ( ‬ألم‭ ‬خافق‭ ‬أو‭ ‬موجع‭ ‬يصيب‭ ‬جهة‭ ‬واحده‭ ‬من‭ ‬الراس‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يصاحبه‭ ‬غثيان‭ ‬وانزعاج‭ ‬في‭ ‬الرؤية‭ ‬ودوار‭ ) ‬والصداع‭ ‬الضغطي‭ ( ‬ألم‭ ‬خافق‭ ‬في‭ ‬جبين‭ ‬الرأس‭ ‬،‭ ‬ألم‭ ‬جامد‭ ‬في‭ ‬جانبي‭ ‬الرأس‭ ‬وشعور‭ ‬بأن‭ ‬الرأس‭ ‬يتعرّض‭ ‬للعصر‭ ‬او‭ ‬الشدّ‭ ‬أو‭ ‬الضغط‭ ). ‬

ومسّببات‭ ‬الصداع‭ ‬كثيرة‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬إلى‭ ‬الاجهاد‭ ‬النفسي‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬الهورمونات‭ ‬الى‭ ‬تغّيرات‭ ‬الطقس‭ .‬

ولكن‭ ‬على‭ ‬المريض‭ ‬أن‭ ‬يملك‭ ‬على‭ ‬الارجح‭ ‬التأهّب‭ ‬الوراثي‭ ‬للصداع‭ ‬المزمن‭ ‬لكي‭ ‬تؤثّر‭ ‬عليه‭ ‬تلك‭ ‬المحفزات‭ ‬مراراً‭ ‬وتكراراً‭ ‬،‭ ‬وعليه‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬الصداع‭ ‬المزمن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬عارضاً‭ ‬لمشاكل‭ ‬صحية‭ ‬كثيرة‭ ‬ومختلفة‭ ‬فان‭ ‬عانيت‭ ‬من‭ ‬صداعٍ‭ ‬حاد‭ ‬او‭ ‬متكرّر‭ ‬اعرض‭ ‬نفسك‭ ‬على‭ ‬طبيب‭ ‬الاختصاص‭ ‬حتى‭ ‬يشخص‭ ‬لك‭ ‬الحالة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفحص‭ ‬والتحليل‭ ‬المختبري‭.‬

ماذا‭ ‬يفعل‭ ‬المريض‭ ‬عادةً‭ ‬لتسكين‭ ‬ألم‭ ‬الرأس‭ ‬؟

طبعا‭ ‬يتناولون‭ ‬مسكّنا‭ ‬بالطبع‭ ‬ويؤدي‭ ‬الدواء‭ ‬مفعولا‭ ‬جيدا‭ ‬وان‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬العلاج‭ ‬لفترة‭ ‬محدودة‭.‬

ولكن‭ ‬للأسف‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬مرضى‭ ‬الصداع‭ ‬أن‭ ‬يعتادوا‭ ‬سريعا‭ ‬على‭ ‬مقاومة‭ ‬المسگّنات‭ ‬فيصبحون‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الادوية‭ ‬لإيقاف‭ ‬الألم‭ ‬ويصلون‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬يؤدّي‭ ‬معها‭ ‬عدم‭ ‬تناول‭ ‬الأدوية‭ ‬الى‭ ‬الصداع‭ ‬،‭ ‬بسبب‭ ‬محاولة‭ ‬الجسد‭ ‬الانقطاع‭ ‬عن‭ ‬الدواء‭ ‬،‭ ‬وتصيب‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬المعروفة‭ ‬بالصداع‭ ‬الارتدادي‭ ‬ملايين‭ ‬مرضى‭ ‬الصداع‭ ‬المزمن‭.‬

لنبدا‭ ‬أولا‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬البديلة‭ ‬اذكر‭ ‬لكم‭ ‬بعضٍ‭ ‬منها‭ ‬

‭ ‬الثلج‭ : ‬صديقك‭ ‬المفضّل‭ ‬

حيث‭ ‬يعمل‭ ‬الثلج‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬الألم‭ ‬عبر‭ ‬تقلص‭ ‬الأوعية‭ ‬الدمويّة‭ ‬المتورّمة‭ ‬التي‭ ‬تضغط‭ ‬على‭ ‬الاعصاب‭ ‬،‭ ‬ابطال‭ ‬رسائل‭ ‬الألم‭ ‬الوجّهة‭ ‬إلى‭ ‬الدماغ‭ ‬وخفض‭ ‬الأيض‭ ‬مما‭ ‬يخفف‭ ‬من‭ ‬تقلّص‭ ‬العضلات‭ ‬وبوسعك‭ ‬عزيزي‭ ‬المصاب‭ ‬استخدام‭ ‬كيس‭ ‬من‭ ‬الثلج‭ ‬أو‭ ‬ثلج‭ ‬ملفوف‭ ‬في‭ ‬منشفة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬علبة‭ ‬أو‭ ‬كيس‭ ‬من‭ ‬الأطمعة‭ ‬المجمدة‭ ‬ولكن‭ ‬غلّف‭ ‬الثلج‭ ‬او‭ ‬الغرض‭ ‬البارد‭ ‬بفوطة‭ ‬من‭ ‬القماش‭ ‬لحماية‭ ‬البشرة‭ ‬ثم‭ ‬ضع‭ ‬الثلج‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬الالم‭ ‬لمدة‭ ‬لاتتعدى‭ ‬دقيقة‭ ‬متواصلة‭ ‬منعا‭ ‬لاحتمال‭ ‬إيذاء‭ ‬البشرة

العلاج‭ ‬بالزيت‭ ‬النعناع‭ : ‬مفعوله‭ ‬يجاري‭ ‬الإبوبروفين‭ ‬

فمن‭ ‬شأن‭ ‬فرك‭ ‬الصدغين‭ ‬بزيت‭ ‬النعناع‭ ‬المجفّف‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬نوبة‭ ‬الصداع‭ ‬الضغطي‭ ‬أن‭ ‬يزيل‭ ‬الألم‭ ‬بفاعلّية‭ ‬تجاري‭ ‬فاعلّية‭ ‬الإبوبروفين‭ ‬،‭ ‬مسكّن‭ ‬الألم‭ ‬حيث‭ ‬نخفف‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬الزيت‭ ‬العطري‭ ‬للنعناع‭ ‬المجفّف‭ ‬في‭ ‬نقطة‭ ‬الى‭ ‬اثنتين‭ ‬من‭ ‬زيت‭ ‬اللوز‭ ‬أو‭ ‬زيت‭ ‬حامل‭ ‬آخر‭ ‬وادهن‭ ‬به‭ ‬راسك‭ ‬أو‭ ‬أضف‭ ‬منه‭ ‬نقطتين‭ ‬الى‭ ‬ماء‭ ‬الحمّام‭ ‬الدافئ

وهناك‭ ‬زيت‭ ‬عطرية‭ ‬تعمل‭ ‬عمل‭ ‬زيت‭ ‬النعناع‭ ‬اذكر‭ ‬منها‭ ‬زيت‭ ‬الخزامى‭ ‬،‭ ‬زيت‭ ‬البابونج‭ ‬الروماني‭ ‬فعال‭ ‬جدا‭ ‬لمعالجة‭ ‬الحالة‭ ‬المذكوره

الكافورية‭ : ‬شبية‭ ‬بالاسبيرين‭ ‬

تساعد‭ ‬الكافورية‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬تواتر‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭ ‬لانها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مركبات‭ ‬تدعى‭ ‬لاكتون‭ ‬السيسكيتيربين‭ ‬حيث‭ ‬تناول‭ ‬125‭ ‬ملغ‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬الكافورية‭ ‬المجففة‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬كبسولات‭ ‬والتي‭ ‬تحتوي‭ ‬0‭.‬2‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬البارثينوليد‭ ‬كافية‭ ‬جدا‭ ‬وممتازة‭ ‬لايقاف‭ ‬حالة‭ ‬الصداع‭.‬