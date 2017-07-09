السائح الأكثر إنفاقاً في العالم 

بكين- الأناضول: احتل السيّاح الصينيون المرتبة الأولى على المستوى العالمي، العام الماضي، من ناحية الإنفاق خلال جولاتهم السياحية.
وبحسب بيان صادر عن شركة (C-trip) الصينية الرائدة في مجال السياحة، فإنّ حجم الإنفاق السياحي الصيني خلال العام المنصرم، بلغ خُمس الإنفاق العالمي.
وبلغت قيمة الأموال التي أنفقها سيّاح الصين في رحلاتهم خلال الفترة المذكورة، 261 مليار دولار، ما يعادل 21 بالمئة من إجمالي الإنفاق العالمي في هذا المجال.
وأضافت الشركة أن الأعوام الـ 12 الأخيرة شهدت زيادة في نسبة السياح الصينيين الذين يمضون إجازاتهم خارج حدود البلاد، وتزداد 10 بالمئة سنويا.
وكانت شركات الملاحة الجوية الصينية نظّمت خلال العام المنصرم رحلات إضافية إلى 260 مطارا دوليا، بهدف نقل السياح.
ويرى خبراء أنّ ارتفاع نسبة السياح الصينيين الذين يمضون إجازاتهم خارج البلاد، سببه ارتفاع قيمة العملة المحلية (يوان)، واهتمام الحكومة بقطاع السياحة، وسهولة حصول المواطنين الصينيين على تأشيرات دخول البلدان الأخرى.