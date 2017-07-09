السائح الأكثر إنفاقاً في العالم 

بكين‭-‬‭ ‬الأناضول:‭ ‬احتل‭ ‬السيّاح‭ ‬الصينيون‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الإنفاق‭ ‬خلال‭ ‬جولاتهم‭ ‬السياحية‭.‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬‭(‬C-trip‭)‬‭ ‬الصينية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياحة،‭ ‬فإنّ‭ ‬حجم‭ ‬الإنفاق‭ ‬السياحي‭ ‬الصيني‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المنصرم،‭ ‬بلغ‭ ‬خُمس‭ ‬الإنفاق‭ ‬العالمي‭.‬

وبلغت‭ ‬قيمة‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬أنفقها‭ ‬سيّاح‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬رحلاتهم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المذكورة،‭ ‬261‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬21‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الإنفاق‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأضافت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬الأعوام‭ ‬الـ‭ ‬12‭ ‬الأخيرة‭ ‬شهدت‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬السياح‭ ‬الصينيين‭ ‬الذين‭ ‬يمضون‭ ‬إجازاتهم‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬البلاد،‭ ‬وتزداد‭ ‬10‭ ‬بالمئة‭ ‬سنويا‭.‬

وكانت‭ ‬شركات‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬الصينية‭ ‬نظّمت‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭ ‬رحلات‭ ‬إضافية‭ ‬إلى‭ ‬260‭ ‬مطارا‭ ‬دوليا،‭ ‬بهدف‭ ‬نقل‭ ‬السياح‭.‬

ويرى‭ ‬خبراء‭ ‬أنّ‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬السياح‭ ‬الصينيين‭ ‬الذين‭ ‬يمضون‭ ‬إجازاتهم‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬سببه‭ ‬ارتفاع‭ ‬قيمة‭ ‬العملة‭ ‬المحلية‭ ‬‭(‬يوان‭)‬،‭ ‬واهتمام‭ ‬الحكومة‭ ‬بقطاع‭ ‬السياحة،‭ ‬وسهولة‭ ‬حصول‭ ‬المواطنين‭ ‬الصينيين‭ ‬على‭ ‬تأشيرات‭ ‬دخول‭ ‬البلدان‭ ‬الأخرى‭.‬‮ ‬