2300 رجل إطفاء يكافحون الحرائق بكاليفورنيا

لوس انجليس- (أ ف ب) - كان زهاء 2300 من عناصر جهاز اطفاء يكافحون السبت حرائق غابات بولاية كاليفورنيا التي عانت جفافاً طوال خمس سنوات وتشهد في الوقت الحالي درجات حرارة مرتفعة جداً خصوصا في جنوبها. وأدّى حريق اندلع عند سفوح سييرا نيفادا الواقعة في شمال سكرامنتو الى تدمير عشرة منازل، وقد امتدّ على مساحة 800 هكتار من الغابات متسبّباً بإجلاء سكّان المنطقة. واستناداً إلى السلطات المحلّية، أصيب ستة أشخاص بينهم رجل إطفاء، بجروح طفيفة. وامتدّ حريق آخر في مقاطعة سانتا باربرا، على أكثر من 3200 هكتار من الغابات، وذلك بسبب الرياح الجافة والساخنة، ودفع أيضاً إلى حصول عمليات إخلاء. في المجموع، تم احصاء 17 حريقاً السبت بولاية كاليفورنيا الواقعة في غرب الولايات المتحدة.
وتضرب موجة حر شديدة وقياسية الولاية وتم تمديد التحذير من درجات الحرارة في معظم مناطق جنوب كاليفورنيا حتى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (06:00 ت غ). وعادلت مدينة لوس انجيلوس درجة الحرارة القياسية المسجلة العام 1954 والبالغة 96 درجة على مقياس فهرنهايت (36 درجة مئوية)، فيما سجلت ضاحية سفوح وودلاند 109 درجة على مقياس فهرنهايت متجاوزة الرقم القياسي البالغ 108 درجة المسجل العام 2006.
وقالت الارصاد الجوية في بيان إن ”موجة الحر الخطيرة والمحتمل ان تكون مهددة للحياة متوقع أن تستمر طوال اليوم، ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة بين 100 و100 درجة في اقسام داخلية عديدة في جنوب غرب كاليفورنيا”.
وعزت موجة الحرارة إلى ”ضغط جوي مرتفع قوي يتمركز فوق صحراء جنوب غرب” كاليفورنيا.