2300 رجل إطفاء يكافحون الحرائق بكاليفورنيا

لوس انجليس‭-‬‭ ‬‭(‬أ ف ب‭)‬‭ ‬‭-‬‮ ‬كان زهاء‮ ‬2300‮ ‬من عناصر جهاز اطفاء‮ ‬يكافحون السبت حرائق‮ ‬غابات بولاية كاليفورنيا التي‮ ‬عانت جفافاً‮ ‬طوال خمس سنوات وتشهد في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬درجات حرارة مرتفعة جداً‮ ‬خصوصا في‮ ‬جنوبها‭. ‬وأدّى حريق اندلع عند سفوح سييرا نيفادا الواقعة في‮ ‬شمال سكرامنتو الى تدمير عشرة منازل،‮ ‬وقد امتدّ‮ ‬على مساحة‮ ‬800‮ ‬هكتار من الغابات متسبّباً‮ ‬بإجلاء سكّان المنطقة‭. ‬واستناداً‮ ‬إلى السلطات المحلّية،‮ ‬أصيب ستة أشخاص بينهم رجل إطفاء،‮ ‬بجروح طفيفة‭. ‬وامتدّ‮ ‬حريق آخر في‮ ‬مقاطعة سانتا باربرا،‮ ‬على أكثر من‮ ‬3200‮ ‬هكتار من الغابات،‮ ‬وذلك بسبب الرياح الجافة والساخنة،‮ ‬ودفع أيضاً‮ ‬إلى حصول عمليات إخلاء‭. ‬في‮ ‬المجموع،‮ ‬تم احصاء‮ ‬17‮ ‬حريقاً‮ ‬السبت بولاية كاليفورنيا الواقعة في‮ ‬غرب الولايات المتحدة‭.‬

وتضرب موجة حر شديدة وقياسية الولاية وتم تمديد التحذير من درجات الحرارة في‮ ‬معظم مناطق جنوب كاليفورنيا حتى الساعة‮ ‬11‮ ‬مساء بالتوقيت المحلي‮ ‬‭(‬06:00‮ ‬ت‮ ‬غ‭)‬‭. ‬وعادلت مدينة لوس انجيلوس درجة الحرارة القياسية المسجلة العام‮ ‬1954‮ ‬والبالغة‮ ‬96‮ ‬درجة على مقياس فهرنهايت‮ ‬‭(‬36‮ ‬درجة مئوية‭)‬،‮ ‬فيما سجلت ضاحية سفوح وودلاند‮ ‬109‮ ‬درجة على مقياس فهرنهايت متجاوزة الرقم القياسي‮ ‬البالغ‮ ‬108‮ ‬درجة المسجل العام‮ ‬2006‭.‬

وقالت الارصاد الجوية في‮ ‬بيان إن‮ ‬‭”‬موجة الحر الخطيرة والمحتمل ان تكون مهددة للحياة متوقع أن تستمر طوال اليوم،‮ ‬ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة بين‮ ‬100‮ ‬و100‮ ‬درجة في‮ ‬اقسام داخلية عديدة في‮ ‬جنوب‮ ‬غرب كاليفورنيا‭”‬‭.‬

وعزت موجة الحرارة إلى‮ ‬‭”‬ضغط جوي‮ ‬مرتفع قوي‮ ‬يتمركز فوق صحراء جنوب‮ ‬غرب‭”‬‮ ‬كاليفورنيا‭.‬