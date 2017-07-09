طالب تركي يطور تطبيقاً لتحويل الكلام إلى لغة الإشارة

باليكسير‭ ‬‭(‬تركيا‭)-‬‭ ‬الأناضول:‭ ‬يعكف‭ ‬طالب‭ ‬الثانوية‭ ‬التركي‭ ‬كايرا‭ ‬أنس‭ ‬أوزن‭ ‬ألب،‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برمجية‭ ‬لتحويل‭ ‬الكلام‭ ‬إلى‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة،‭ ‬للمساعدة‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الصم‭.‬

واستعان‭ ‬أوزن‭ ‬ألب‭ ‬بتطبيق‭ ‬غوغل‭ ‬‭”‬تحويل‭ ‬الكلام‭ ‬إلى‭ ‬نص‭”‬‭ ‬‭(‬Speech‭ ‬To‭ ‬Text‭)‬؛‭ ‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬البرنامج‭ ‬وفق‭ ‬آلية‭ ‬تحول‭ ‬كلام‭ ‬المتحدث‭ ‬عبر‭ ‬ميكرفون‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي،‭ ‬إلى‭ ‬مشاهد‭ ‬بلغة‭ ‬الإشارة‭.‬

ويقوم‭ ‬البرنامج‭ ‬بعد‭ ‬تحميله‭ ‬على‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬أو‭ ‬الحاسوب‭ ‬اللوحي،‭ ‬بعرض‭ ‬المقابل‭ ‬لكل‭ ‬كلمة‭ ‬مدرجة‭ ‬مسبقا‭ ‬فيه،‭ ‬بلغة‭ ‬الإشارة،‭ ‬عند‭ ‬الحديث‭ ‬بها‭.‬

وقال‭ ‬أوزن‭ ‬ألب،‭ ‬إنه‭ ‬يرمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروعه‭ ‬إلى‭ ‬سهولة‭ ‬تواصل‭ ‬الصم‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬حياتهم‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وأردف‭ ‬أوزن‭ ‬ألب،‭ ‬الذي‭ ‬يدرس‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬العاشر‭ ‬بإحدى‭ ‬مدارس‭ ‬قضاء‭ ‬أردميت‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬باليكسير‭ ‬غربي‭ ‬تركيا،‭ ‬أنه‭ ‬استوحى‭ ‬الفكرة،‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬موظف‭ ‬أصم‭ ‬في‭ ‬المدرسة،‭ ‬يواجه‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الطلاب‭ ‬والمعلمين‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬قيد‭ ‬التطوير،‭ ‬ويشمل‭ ‬حاليا‭ ‬18‭ ‬كلمة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يعتزم‭ ‬إدراج‭ ‬كافة‭ ‬الجمل‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬لاحقاً‭.‬

وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬البرنامج‭ ‬يعمل‭ ‬باللغة‭ ‬التركية،‭ ‬ويخطط‭ ‬لتشغيله‭ ‬بالإنجليزية‭ ‬والألمانية‭ ‬مستقبلا‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يقوم‭ ‬بتجزئة‭ ‬الجمل‭ ‬إلى‭ ‬كلمات‭ ‬ويعرض‭ ‬مشهد‭ ‬‭(‬فيديو‭)‬‭ ‬بلغة‭ ‬الإشارة‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬كلمة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تلقى‭ ‬دعما‭ ‬من‭ ‬أسرته‭ ‬وبعض‭ ‬المبرمجين‭ ‬خلال‭ ‬تصميم‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬يطمح‭ ‬إلى‭ ‬تطويره‭ ‬أكثر،‭ ‬بحيث‭ ‬يحول‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬صوت‭.‬

وكشف‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬صمم‭ ‬البرنامج‭ ‬باستخدام‭ ‬لغة‭ ‬جافا‭ ‬‭(‬Java‭)‬‭ ‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬تشغيل‭ ‬أندرويد‭.‬

ويعتزم‭ ‬أوزن‭ ‬ألب‭ ‬طرح‭ ‬التطبيق‭ ‬مجانا‭ ‬على‭ ‬متجر‭ ‬غوغل‭ ‬بلاي‭ ‬للأندرويد‭ ‬عقب‭ ‬استكماله،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مكسب‭ ‬مادي،‭ ‬ويصبو‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬حياة‭ ‬الصم،‭ ‬بحسب‭ ‬تأكيده‭.‬

بدورها‭ ‬أعربت‭ ‬نسليهان‭ ‬أورن‭ ‬مديرة‭ ‬المدرسة‭ ‬التي‭ ‬يدرس‭ ‬فيها‭ ‬أوزن‭ ‬ألب،‭ ‬عن‭ ‬استعدادهم‭ ‬لدعمه‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التقنية‭ ‬لإنجاز‭ ‬مشروعه‭.‬

وأبدت‭ ‬سعادتها‭ ‬وافتخارها‭ ‬بالطالب‭ ‬ومشروعه‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬للأشخاص‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬يجيدون‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الصم‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المعلمين‭ ‬وإدارة‭ ‬المدرسة،‭ ‬سيدعمون‭ ‬المشاريع‭ ‬التالية‭ ‬للطالب‭ ‬أوزن‭ ‬ألب‭.‬

وأشارت‭ ‬المديرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬سيحقق‭ ‬إسهاما‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬دون‭ ‬معوقات‭ ‬بين‭ ‬الصم‭ ‬وبقية‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭.‬