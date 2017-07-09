رفع الحظر الامريكي عن نقل الكمبيوترات على رحلات الاردنية 

عمان‭-(‬أ ف ب‭)‬‭ ‬‭-‬‮ ‬اعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية الاحد رفع الحظر على الاجهزة الالكترونية داخل مقصورة الركاب في‮ ‬رحلاتها المتجهة الى الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم الاحد‭.‬

وقالت الشركة في‮ ‬بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه،‮ ‬ان‮ ‬‭”‬إدارة الأمن القومي‮ ‬الأميركي‮ ‬سمحت لمسافري‮ ‬الملكية الأردنية المتوجهين إلى الولايات المتحدة بإصطحاب أجهزتهم الإلكترونية على جميع رحلات الشركة المغادرة من عمان إلى كل من نيويوك وشيكاغووديترويت إعتباراً‮ ‬من التاسع من تموز‭/‬يوليو‮ ‬2017‭ ‬‭”‬‭. ‬واضافت‮ ‬‭”‬بات بمقدور جميع المسافرين‮ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‮ ‬إلى أميركا حمل الحواسيب المحمولة،‮ ‬والأجهزة اللوحية وكاميرات التصوير وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات‭”‬‭.‬

واوضح البيان ان‮ ‬‭”‬هذه الاجهزة أصبحت تخضع لعمليات فحص معزَزَة وإجراءات تفتيش تتوافق مع متطلبات السلطات الأميركية الأمنية‭”‬‭.‬

وللملكية الأردنية‮ ‬16‮ ‬رحلة منتظمة ومباشرة أسبوعياً‮ ‬إنطلاقاً‮ ‬من مطار عمان إلى الولايات المتحدة منها سبع إلى نيويورك ومثلها إلى شيكاغو ورحلتين إلى ديترويت‮ ‬‭. ‬وفي‮ ‬21‮ ‬آذار‭/‬مارس،‮ ‬أعلنت واشنطن حظرا على ادخال اجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الى مقصورة ركاب الطائرات التي‮ ‬تقوم برحلات مباشرة الى الولايات المتحدة من‮ ‬10‮ ‬مطارات في‮ ‬تركيا والاردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والاماراتوالمغرب‭.‬

وقد سمحت بنقلها مع الأمتعة فقط‭.‬

واعلنت السلطات الاميركية مطلع الشهر الحالي‮ ‬انها رفعت حظر حمل الاجهزة الالكترونية على رحلات‮ ‬‭”‬طيران الاتحاد‭”‬‮ ‬ومقرها ابوظبي،‮ ‬في‮ ‬اول رفع للحظر منذ اقراره