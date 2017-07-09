رفع الحظر الامريكي عن نقل الكمبيوترات على رحلات الاردنية 

عمان-(أ ف ب) - اعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية الاحد رفع الحظر على الاجهزة الالكترونية داخل مقصورة الركاب في رحلاتها المتجهة الى الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم الاحد.
وقالت الشركة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، ان ”إدارة الأمن القومي الأميركي سمحت لمسافري الملكية الأردنية المتوجهين إلى الولايات المتحدة بإصطحاب أجهزتهم الإلكترونية على جميع رحلات الشركة المغادرة من عمان إلى كل من نيويوك وشيكاغووديترويت إعتباراً من التاسع من تموز/يوليو 2017 ”. واضافت ”بات بمقدور جميع المسافرين (…) إلى أميركا حمل الحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية وكاميرات التصوير وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات”.
واوضح البيان ان ”هذه الاجهزة أصبحت تخضع لعمليات فحص معزَزَة وإجراءات تفتيش تتوافق مع متطلبات السلطات الأميركية الأمنية”.
وللملكية الأردنية 16 رحلة منتظمة ومباشرة أسبوعياً إنطلاقاً من مطار عمان إلى الولايات المتحدة منها سبع إلى نيويورك ومثلها إلى شيكاغو ورحلتين إلى ديترويت . وفي 21 آذار/مارس، أعلنت واشنطن حظرا على ادخال اجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الى مقصورة ركاب الطائرات التي تقوم برحلات مباشرة الى الولايات المتحدة من 10 مطارات في تركيا والاردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والاماراتوالمغرب.
وقد سمحت بنقلها مع الأمتعة فقط.
واعلنت السلطات الاميركية مطلع الشهر الحالي انها رفعت حظر حمل الاجهزة الالكترونية على رحلات ”طيران الاتحاد” ومقرها ابوظبي، في اول رفع للحظر منذ اقراره