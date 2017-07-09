إحتفالات عفوية في جميع المحافظات والأهالي يرفعون الأعلام إبتهاجاً

العراق ينتصر في نينوى

بغداد – محمد الصالحي

شهدت محافظات العراق برمتها امس احتفالات عفوية واسعة ابتهاجا بتحرير مدينة الموصل. حيث انهت القوات المشتركة المهام القتالية في الجانب الايمن بعد تحرير المدينة القديمة بالكامل وتمشيط حافة نهر دجلة فيما بارك القائد العام لقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد وصوله الموصل تحقيق النصر الكبير ، وخرج الاهالي في الجانب الايسر باحتفالات عفوية مشيدين بالانتصارات المتحققة ودور القوات المسلحة بانقاذ المواطنين.

وقال مكتب العبادي في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان ( العبادي وصل مدينة الموصل المحررة وقد بارك للمقاتلين الأبطال والشعب العراقي بتحقيق النصر الكبير). الى ذلك قال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان تلقته (الزمان) أمس ان ( قوات مكافحة الإرهاب حررت منطقة الميدان ووصلت إلى حافة نهر دجلة).مشيرا الى ان (التقدم باتجاه منطقة القليعات آخر الأهداف لقوات مكافحة الإرهاب). مؤكدا أن (التقدم مازال مستمرا). وقالت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (معركة تحرير المدينة القديمة أسفرت عن قتل أكثر من ألف إرهابي وتدمير 65 مركبة مسلحة و 20 عجلة مفخخة).وأضاف أن (المعركة أدت أيضا إلى تدمير 24 دراجة نارية و 38 مضافة وخمسة أبراج اتصالات وثمانية أنفاق وتفكيك 71 حزاما ناسفا و310 عبوات ناسفة و181 صاروخا).وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (قوات عمليات نينوى قتلت 30 إرهابيا حاولوا الهروب من الساحل الأيمن إلى الساحل الأيسر عبر نهر دجلة).وكانت قيادة العمليات المشتركة أكدت بقاء عشرات الأمتار القليلة لتحرير مدينة الموصل القديمة بالكامل، فيما أشارت إلى أن القوات العراقية مستمرة بالتقدم وتحقق انتصارات كبيرة . فيما قال القائد الميداني في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي في تصريح أمس ان (القوات الأمنية ما زالت تعمل على تطهير ما تبقى من مجاميع داعش المختبئين وعدد من العبوات الناسفة في المدينة القديمة للموصل).وأضاف أن ( داعش في الموصل انتهت وتعتمد الآن على بعض الانتحاريين الذين لا تتجاوز اعدادهم أصابع اليد). مؤكداً أن (مجرمي داعش انتهوا ميدانياً وإعلان النصر سيتم خلال ساعات).ولفت إلى أن (النصر هو نصر لكل العراقيين والموصل عادت إلى أحضان أهلها بفضل التضحيات). ودعت لجنة الامن والدفاع النيابية إلى التمهل في اعلان ساعة النصر العسكرية الكاملة على تنظيم داعش الى حين الانتهاء من تطهير الحويجة وغربي الانبار وتلعفر, وقال عضو اللجنة عماد يوخنا في تصريح أمس ان (على الحكومة التمهل في اعلان الانتصار العسكري الكامل لحين تحرير جميع الاراضي المغتصبة في الحويجة وتلعفر وغربي الانبار وبعض المناطق الاخرى). واضاف أن (الانتصار العسكري رغم اهميته بحاجة الى التحصين الامني والاستخباري لمنع تسلل العناصر وشنها عمليات ارهابية انتقامية ضد الاهالي والقوات الامنية في تلك المناطق او حتى العاصمة بغداد).وتابع يوخنا أن “تسابق القادة العسكرين لاعلان النصر الكامل على العصابات الاجرامية كان له اثر سلبي للغاية لاسيما مع استمرار القتال في اخر معاقل التنظيم بالمدينة القديمة للموصل).وتستعد القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة لإعلان تحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة التنظيم خلال الساعات المقبلة. الى ذلك قال مصدر أمس ان (داعش اصدر منشورا مقتضبا وسط تلعفر حمل مضمون بان كل دواوين دولة الخلافة تمارس اعمالها عبر مقرات بديلة من تلعفر، وهو مؤشر آخر على انكسار التنظيم).وأضاف ان (داعش اعترف بخسارته اخر معاقله بعد خوضه مسلحيه معركة الانغماسين ضد القوات الامنية المشتركة). وبين أن (صدمة سقوط المدينة القديمة كانت قاسية جدا على مسلحي داعش الذين كانوا يلقبونها بانها عرين البغدادي الاقوى في الموصل بسبب كثرة ما تحويه من مسلحين وانتحاريين عرب واجانب). وقال مصدر امس ان ( التنظيم رفع بشكل مفاجئ حظر الحديث عن مقتل البغدادي في قضاء تلعفر غرب الموصل في بادرة تمثل مؤشراً غير مباشر لتاكيد نبأ مقتله قبل أسابيع بضربة جوية في سوريا). وأضاف أن (داعش ألغى عقوبة الـ 50 جلدة لمن يتحدث بشكل علني عن مقتل البغدادي والذي تم اتخاذه قبل أيام معدودة). مبيناً أن (التنظيم عاود التزام الصمت مرة أخرى حيال مصير البغدادي لكن قرارته الأخيرة تبوح بأن هناك معلومات مهمة وصلت لقادة التنظيم في تلعفر دفعتهم لاتخاذ هكذا قرارات). وقال نائب رئيس مجلس المحافظة نور الدين قبلان في تصريح امس ان (بعد تحرير نينوى بالكامل سيتم إعادة فتح ملف الشرطة المحلية ومقابلة القدامى للتعرف على ما حصل معهم خلال فترة سقوط الموصل وأيام التحرير). مشيرا إلى (تشكيل لجنة لمقابلة وتدقيق معلومات المتطوعين الجدد إلى جهاز الشرطة، ومراعاة معايير كثيرة، أهمها عدم الانتماء أو المشاركة ولو معنويا بما قام به داعش خلال فترة وجوده في مناطق نينوى).وأضاف ان (اسماء ومعلومات وعناوين عناصر الشرطة المحلية، قبل احتلال داعش لمناطق المحافظة، ما زالت محفوظة وسيتم إعادة النظر فيها، سيما وان عدد ليس بقليل منهم استشهدوا بمعارك التحرير، والبعض منهم نزح إلى مناطق آمنة، وآخرين قتلهم داعش بعد الاحتلال بتهمة الانتماء إلى الحكومة (الكافرة) كما يدعي التنظيم ). وفي صلاح الدين قال مصدر أمس ان (الطيران الحربي استهدف مضافة لداعش في محيط منطقة الزوية في صلاح الدين، ما اسفر عن اصابة ما يسمى بوالي والاة داعش سوري الجنسية ومقتل اثنين من ابرز مساعديه). واضاف ان (السوري كان يشارك في اجتماع سري وفق المعلومات الامنية المتوفرة). مبينا ان (السوري يعد من الحلقة المقربة جدا من ابو بكر البغدادي وهو يشرف على ولايات صلاح الدين وكركوك وديالى ودجلة وذو صلاحيات واسعة).