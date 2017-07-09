صندوق إعادة الإعمار يبذل جهوداً حثيثة

فريق فني يتوجه إلى الموصل الأسبوع المقبل لإعادة الكهرباء

بغداد – الزمان

بحث رئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية مصطفى محمد امين الهيتي مع فريق فني من مديرية توزيع كهرباء نينوى، ضم مسؤول شعبة الصيانة يحيى سعيد ومسؤول شعبة المحطات عمر محمد ومسؤول السيطرة والتشغيل احمد محمد، وضع الشبكة الكهربائية في الجانبين الأيمن والايسر وعموم محافظة نينوى وكذلك سبل الوصول الى الية لتفعيل ورش تصليح المحولات في نينوى بعد ان تعرضت الى اضرار بليغة اثر العمليات الاجرامية. وأوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيتي بحث أيضا الطرق الكفيلة للتعاون بين شركة ديالى العامة ومديرية توزيع كهرباء نينوى – المركز والأطراف للوقوف على حجم الخراب وتقديم دراسة شاملة له بمتطلبات العمل في نينوى)، مضيفا انه (وبناء على طلب الهيتي فقد تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل فني متخصص بمحولات التوزيع والقدرة وسيتوجه الفريق الى مدينة الموصل الأسبوع المقبل لغرض تقديم المساعدة في مجالين، الأول صيانة المحولات المتضررة وكذلك إقامة دورات تدريبية سريعة لكوادر صيانة المحولات في المحافظة). واكد الهيتي (ضرورة ان يقوم الفريق الفني لشركة ديالى العامة بزيارة ورش تصليح المحولات ومحاولة إعادة تأهيلها في منطقتي الجانب الأيمن من المركز ومنطقة الحميدية في اطراف نينوى، وحضر اللقاء رئيس مجلس إدارة شركة ديالى العامة عبد الودود عبد الستار بالإضافة الى ممثل شبكات نقل الطاقة للمنطقة الشمالية نصير سالم مدير تخطيط نقل الطاقة الذي قدم احتياجات الشبكة جراء ما تعرضت له من عمليات إرهابية). وكان الهيتي قد وجه بدراسة إمكانية تأمين مادة زيت المحولات 132 كي في حيث تمت مفاتحة شركة مصافي الوسط للوقوف على إمكانية التجهيز. وعلى صعيد متصل التقى الهيتي مدير عام توزيع كهرباء الوسط إبراهيم العبيدي المسؤول عن محافظات الانبار وديالى وواسط حيث استمع الى شرح دقيق عن الاضرار التي طالت الشبكة الكهربائية في ديالى والانبار من خلال خطة مستفيضة.

وبناء على ذلك وجه الهيتي باعتماد المسح الميداني وسيتم العمل على دراسة الخطة واعتبارها الأساس في انطلاق العمل المستقبلي. وثمن الجميع الرغبة الصادقة من جانب رئيس الصندوق لتقديم الدعم اللا محدود لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي لعموم المحافظة.