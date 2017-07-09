وفاة إبن حلي في كندا

القاهرة – الزمان

توفي امس الأحد في كندا السفير أحمد بن حلي، نائب أمين عام الجامعة العربية. وكتب السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على صفحته في فيسبوك (بمزيد من الحزن ننعى إلى كل أصدقائه وأحبائه السفير أحمد بن حلي، نائب أمين عام الجامعة العربية بعد أن وافته المنية في كندا حيث كان يتلقى العلاج من مرض عضال).

وأضاف زكي (عرفناه رجلا محترما ودبلوماسيا قديرا وغيورا على الجامعة وعلى المصالح العربية. وولد بن حلي في بلدية الخميس في ولاية تلمسان في 26 اب 1940 وتابع دراسته الابتدائية في مدرسة القرية وفي الكتاب، ودراسته الإعدادية وجزءًا من التعليم الثانوي في مدينة وجدة بالمملكة المغربية بالمدرسة الحرة زيري بن عطية ومدرسة القرآن الكريم وثانوية الوحدة. والتحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1960 حيث تدرب على فنون حرب العصابات وإزالة الألغام بمركز التدريب العسكري بمدينة كبدانة بالمغرب ثم انتقل إلى عمليات الحدود المغربية الجزائرية بالفيلق الرابع التابع لجيش التحرير الوطني الجزائري في احفير ثم في سبدو بجبل عصفور، وترقى لدرجة مساعد أول. وتخرج سنة 1970 في جامعة القاهرة قسم الصحافة والإعلام.

شارك سنة 1971 في مسابقة لوزارة الخارجية للتعيين في السلك الدبلوماسي وكان ترتيبه الأول وتدرج في السلك الدبلوماسي إلى أن حصل على درجة سفير وعين في سنة 1992 سفيراً للجزائر في السودان. وفي سنة 1994 عين في جامعة الدول العربية بدرجة مستشار للامين العام للجامعة. ثم عين في سنة 2009 للأمين العام للجامعة. وهو يحتل موقع الرجل الثاني فيها، ويتابع الملفات السياسية والقضايا الساخنة التي تتعامل معها الجامعة.