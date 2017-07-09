السفارة الألمانية تمنح عزت التأشيرة

بغداد – شيماء عادل

اعلن المحامي بديع عارف عزت عن موافقة السفارة الالمانية في بغداد على منحه تأشيرة الدخول الى المانيا لغرض العلاج بعد ايام من تهديده بحرق نفسه امام مبناها في حالة الرفض. وقال لـ (الزمان) أمس أن (السفارة وافقت على منحي التأشيرة الى المانيا لاكمال العلاج الطبي الذي بدأته هناك عام 2007 واود ان اثمن الموقف الانساني لرئيس مجموعة الاعلام المستقل سعد البزاز ورئيس تحرير جريدة الزمان طبعة العراق احمد عبد المجيد ولقناة الشرقية وجريدة الزمان لجهودهم في دعم موقفي للحصول على التأشيرة من خلال نشر قضيتي على الصفحة الاولى للجريدة وبثها ضمن النشرات الاخبارية من القناة), واضاف (كما اقدر موقف السفارة على استجابتها السريعة بالموافقة على منحي التاشيرة متمنيا ان احظى بشرف لقاء المستشارة الالمانية انجيلا ميركل عند وصولي الى برلين لتلقي العلاج)، واوضح عزت ان (ما احزنني هو موقف نقابة المحامين العراقيين التي انا عضو فيها اذ كنت اظن انها ستقف معي في محنتي قدر المستطاع). وكانت (الزمان) قد نشرت على صفحتها الاولى في عددها يوم الثلاثاء الماضي خبرا تحت عنوان (محام عراقي يهدد بحرق نفسه امام السفارة الالمانية) إحتجاجا على عدم منحه تأشيرة دخول الى المانيا لغرض العلاج ,داعيا وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية والقنوات الفضائية لمشاهدة عملية الحرق ونقلها الى العالم لفضح لا انسانية بعض الدول التي تدعي حرصها على حقوق الانسان.

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