اليابان بعيون عراقية

تقدم (الزمان) لقرائها سلسلة من المقالات التي يكتبها الباحث حسام الدين الانصاري عبر هذه الزاوية يستعرض فيها صفحات من الحياة اليابانية التي تتميز بواقع تنفرد به في مسيرتها العجائبية التي انطلقت بعد الحرب العالمية الثانية حين حولت خسارتها في تلك الحرب الى انتصار في بناء صيغ جديدة متقدمة للحياة جعلت من البلاد ورشة عمل وابداع بصيغ تدعو الى الاعجاب اكسبتها مكانة مرموقة بين دول العالم في المجالات كافة منطلقة من شعار السلام الحقيقي (العمل- الاسرة- الوطن).

اليابانيون أكثر الشعوب تأدباَ في العالم 3

إحترام أنظمة المرور

حسام الدين الانصاري

(السياقة فن وذوق واخلاق) اليابانيون هم الذين طبقوا هذا الشعار بصدق ، ووضعوا في مقدمته (سلامة الانسان قبل كل شيء) ..

ومع كثرة الجسور المتعامدة والحلزونية والشوارع المجسّرة التي تجعل الازدحام وتقاطع الشوارع شيئاً من الماضي فإنها أتاحت للناس سياقة مريحة وسيطرة على الوقت الى حد كبير لما توفره طرق المرور السريع والجسور والشوارع المتعددة الطوابق والمجهزة بلوحات الإشارات والرسوم التوضيحية والعلامات الدالّة ورموز تحديد السرعة والمسافات وأسماء المناطق ومواقع الخدمات وأمكنة الوقوف والاستراحة على جانب الطريق وكثير من الإشارات التي تساعد مستخدمي الطريق على المعرفة المسبقة للشارع وتحاشي المفاجآت.

ويمتاز السائق الياباني بالالتزام واتباع إرشادات المرور والتقيد بالسرعة المسموح بها مع مراعاة شروط السلامة بوضع حزام الأمان وتجهيز السيارة بكامل معدات الأمان وإجراء الفحص الدوري للحيلولة دون حصول الأعطال التي تسبب الارباك والحوادث.

ومن البديهي جداً كإحدى صفات وسلوكيات اليابانيين هو الالتزام باحترام الإشارات سواء لسائقي السيارات أو لمستخدمي الطريق فيما يتعلق بالعبور والتقيد بالأضوية المرورية حتى في ساعات الليل المتأخرة التي تخلو فيها الشوارع من السيارات والناس احتراماً للتعليمات والقوانين ، فهي مسألة أخلاقية وتربوية نشأ عليها المواطن الياباني وأصبحت جزءاً من سلوكه اليومي.

ويتجنب الجميع أي شكل من أشكال المخالفة في إيقاف سياراتهم في غير الأماكن المسموح بها أو التجاوز على أماكن وقوف سيارات المعوقين حتى لو كانت خالية من السيارات ، ذلك لأن حصول مثل هذه المخالفات تعرض صاحب السيارة الى عقوبات رادعة حفاظاً على النظام والسلامة العامة وتجعل المخالف يشعر بالعار والإهانة التي تلحق به جراء العقوبة.

ولا يستثني القانون أي نوع من وسائط النقل أو مالكيها بحيث يشمل ذلك حتى سيارات الشرطة عند وقوفها في الأماكن غير المخصصة لها.

خطوط استقامة

ومن أبرز الأمور النظامية التي توفر السلامة لمستخدمي الطريق من سائقي السيارات والمارّة هو الالتزام بخطوط الاستقامة لسير السيارات وخطوط العبور للمارّة على حد سواء بحيث يمكن مشاهدة السيارات وهي تسير بين الخطين وكأنها قطارات مع تباعد الواحدة عن الأخرى بمسافة تتناسب مع السرعة المعتمدة في الشوارع فيما اذا كانت داخل المدن أو خارجها لتحاشي مفاجآت الوقوف الاضطراري ، ويبدو ذلك واضحاً عند مشاهدة سير السيارات من الطوابق العالية المطلة على الشوارع فيظهر التناسق الهندسي الجميل والتنظيم في حركة وسائط النقل وظهور خطوط الشارع المرسومة بالألوان المختلفة بوضوح لعدم التجاوز عليها.

ان اعتماد هذا الأسلوب في السياقة باتباع قواعد استخدام الطريق بالالتزام بالسرعة المقررة وخطوط السير وشروط الوقوف المخصصة والاستدارة الأمينة ومراعاة إشارات ورموز توجيهات المرور هي ضمانة أكيدة لتجنب الحوادث والأضرار التي تلحق بالسيارات والناس .. وعلى مدى أشهر خلال وجـــــــــودي في اليابان وتنقلي لم أشاهد أية حادثة مرورية ، كما لم أرَ أية سيارة تبدو عليها أضرار الحوادث المرورية.

لقد لعب التعليم والتوجيه دوراً كبيراً في تربية المجتمع وغرز السلوكيات والصفات النبيلة في أفراده من الأجيال الفتيّة الذين ينشؤون على القيم الاجتماعية السليمة ، ويظهر ذلك بوضوح في أساليب التعليم والتوجيه والإرشاد في المدارس منذ بداية التعليم الابتدائي الذي يدربون التلاميذ فيه على اتباع القواعد الصحيحة في السلوك ومن بينها تعريفهم بأنظمة المرور وكيفية استخدام الطريق في العبور والالتزام بتعليمات السلامة وأصول استخدام الدراجة الهوائية والسير بموجب الخطوط الموضوعة والمخصصة لها ، هذا بالإضافة الى تعليمهم الكثير من الأمور الحياتية كأعمال الزراعة والتنظيف والرسم والفعاليات الرياضية التي تساعدهم في بناء أجسامهم واتقان أصول الألعاب الرياضية.

ومن جانب آخر فهناك الكثير من المتطوعين المتقدمين في العمر ممن يساهم في تقديم خدمات الحفاظ على سلامة التلاميذ أثناء عبورهم الشارع والقيام بدور التوجيه وإشاعة احترام أنظمة المرور ومساعدة الناس من ذوي

الاحتياجات الخاصة في تيسير أمورهم الشخصية.

ونتيجة لالتزام المواطن الياباني واحترامه لأنظمة المرور والتزام سائقي المركبات بالقوانين والتعليمات الخاصة باستخدام الشارع والمركبة على حد سواء ومراعاة الإشارات والأضوية المرورية وحدود السرعة فإنه من غير المألوف في الغالب أن تجد شرطي المرور يقف في تقاطعات الشوارع إلاّ ما ندر، ونتيجة للاهتمام بحركة النقل والمواصلات والسعي لتوفير الأساليب الحديثة في تجاوز الازدحامات ومشاكل السير والحد من حوادث السرعة فهناك الكثير من الأنظمة والتقنيات التي تساعد في تحسين الأنظمة المرورية وتقليل الحوادث.

ويتزامن التزام اليابانيون واحترامهم لقوانين وتعليمات السير واستخدام الطريق مع تطور تكنولوجيا السيطرة المرورية وتيسير وسائل الحفاظ على سلامة سائقي المركبات والركاب والمارّة ليتكامل بذلك النموذج الحضاري بتوأمة السلوك البشري الرشيد مع التكنولوجيا المتطورة من أجل الوصول الى السياقات المثالية في آلية نظام المرور واستخدام الطريق ، فالابتكارات التي حصلت ساعدت كثيراً على اختزال الوقت والعنصر البشري وما يترتب عليهما من نفقات.

ففي مجال إحكام السيطرة على حركة السيارات في الشوارع التي توجد فيها نقاط لعبور المارّة فقد ابتكرت حواجز مرورية أرضية ألكترونية مبرمجة لمنع مرور السيارة اوتوماتيكياً بدلاً عن الإشارات الضوئية ، وان حدث وتم اختراق الحاجز الالكتروني فانه يقوم بعمل صدمة كهربائية للسيارة تجبرها على التوقف ، مما يؤمن عبور المارّة بأمان ، كما تمت الاستعاضة عن المطبات الصناعية في الشوارع داخل المدن وفي المناطق المزدحمة لتسهيل عبور المارّة بابتكار طريقة بطلاء المنطقة المرغوب في تخفيف سرعة السيارات عليها بطبقة من مادة حمراء باللون لتمييزها عن باقي مناطق الشارع ، حيث تعمل هذه المادة على تخفيف سرعة السيارة عند الوصول الى المناطق المطلوب تخفيف السرعة فيها كمناطق العبور والمنحدرات المفاجئة وانحرافات الشوارع الشديدة وغيرها من الأماكن التي تتطلب تخفيف السرعة ، هذا بالإضافة الى الإشارات التحذيرية المؤشرة على لوحات واضحة أو مرسومة على الشارع وبألوان ملفتة للنظر تساعد سائق المركبة على الانتباه.

ويمارس المواطن دوراً أخلاقياً مؤثراً في المجتمع من خلال حرصه على السلوك الحضاري ، حيث يسود الهدوء في الشارع رغم الازدحام وكثرة وسائط النقل وخاصة في ساعات الذروة ، فليس هناك من يتجاوز السرعة المقررة ، كما لا يمكن سماع جهاز التنبيه إطلاقاً بسبب عدم وجود من يخالف تقاليد استخدام الشارع لتنبيهه من جهة ، وكون اطلاق جهاز التنبيه يشكل صفة لا تنم عن التأدب والذوق ، وعلى مدى عدة أشهر أمضيتها في اليابان لم أسمع صوت جهاز تنبيه سيارة أبداً.

قلب العاصمة

ونظراً لضيق المساحات وندرتها في قلب العاصمة طوكيو والمدن الرئيسية الأخرى وقلة المرائب المخصصة لوقوف السيارات ، فقد ابتكرت طريقة المرائب متعددة الطوابق التي يتم انشاؤها على مساحات محدودة نسبياً ويتم ادخال السيارة اليها ثم الى مصعد دوار يغير اتجاه السيارة بعد دخولها ومن ثم تنقل الى الطابق والمكان التي تودع فيه ، ويجري كل ذلك بطريقة مبرمجة ومنظمة للغاية في حالة إدخالها أو إخراجها من المرآب. وتجدر الإشارة الى ان سير المركبات في اليابان يكون على الجانب الأيسر من الشارع ويكون مقوَد السيارة وجلوس السائق على الجانب الأيمن في السيارة ، وهناك الكثير من الدول تتبع هذا النظام مثل بريطانيا والهند واندونيسيا وغيرها ، ويكون انتاج السيارات التي تخصص للتصدير مصنعة حسب طلب نظام الدول التي تستورد تلك السيارات سواء كان المقوَد على اليمين أو على اليسار.

وفي مواجهة العدد الهائل للسيارات ووسائط النقل المختلفة العام والخاص والانتشار الواسع لها والعدد الكبير من مستخدميها فانها أصبحت قطاع اقتصادي وحضاري وخدمي واسع ترتبط به مصالح ملايين الناس ممن يديرونه أو يستخدمونه مما جعله في غاية الحساسية والأهمية والخطورة .. وقد يكون هو مقياساً لحضارة المجتمع وحسن سلوكيات افراده وبالتالي يكون مؤشراً عن المستوى الحضاري والأخلاقي والذوقي للمجتمع، وفي اليابان يتحقق شعار (السياقة فن وذوق وأخلاق) لما يتمتع به الشعب الياباني من تقاليد في التأدب والخلق والذوق وحسن التصرف .