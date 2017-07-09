إجتماع الهيئة العامة يجدّد رفض مشاركة المطلوبين للقضاء

التحالف الوطني يدعو لإرجاء مؤتمر القوى السنية إلى وقت أنسب

بغداد- الزمان

دعت الهيئة العامة للتحالف الوطني الى ارجاء عقد مؤتمر القوى السنية المزمع عقده خلال الاسبوع الجاري الى وقت آخر اكثر ملاءمة، مبدية ترحيبها بعقد المؤتمرات على الاراضي العراقية شريطة عدم حضور المطلوبين للقضاء.وقال بيان لرئاسة التحالف امس ان المجتمعين (حيّوا أرواح الشهداء واستجابة الجماهير لفتوى الجهاد الكفائي التي حمت العراق)، ودعوا إلى (اعمار المناطق المحررة واعمار مدن المضحين)، حاثين المجتمع الدولي على (تحمل مسؤولياته في ملف الاعمار كون الانتصار على داعش يصب في مصلحة وامن الجميع).

دول شقيقة

مشيدين بـ(الدور الذي لعبته الدول الشقيقة والصديقة ومواقفها الداعمة للعراق في تحقيق النصر).واوضح البيان ان المجتمعين تناولوا (اهم مستجدات العملية السياسية وأولويات مرحلة ما بعد التحرير من داعش الإرهابي، فضلا عن بحث العلاقة بين بغداد واربيل والمؤتمر المزمع عقده في العاصمة بغداد، مرحبّين بإقامة المؤتمرات على الأراضي العراقية، داعين القائمين على المؤتمر لمراجعة التوقيت ليكون في ظرف انسب للوفاق الوطني، رافضين حضور المطلوبين للقضاء فيه).وجدد المجتمعون (التأكيد على انطلاق التسوية الوطنية بالتزامن مع إعلان النصر)، مؤكدين ان (جميع المشاكل قابلة للحل إذا توفرت إرادة الحل وثقافة التنازل،مشترطين للتسوية الوطنية الضمانات والتطمينات والتنازلات المتبادلة) .وحذر البيان من لجوء داعش الى العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين ، ودعا الى (تكثيف الجهد الأمني وتمكين العوائل والأهالي الذين ساهموا في تحرير مدنهم من إدارتها، والعمل على اعادة النازحين الى مدنهم واعمار المدن المحررة ومدن المحررين والمضحين، مشددين على إنصاف الحشد الشعبي أسوة بباقي المؤسسات الأمنية من حيث الاستحقاقات المالية).واعرب المجتمعون عن (ترقبهم لإعلان الانتصار الرسمي من القائد العام للقوات المسلحة ودعمهم لخطواته في هذا الاتجاه فضلا عن دعوتهم المواطنين الى الابتهاج بالنصر عبر تنظيم فعاليات مركزية في عموم العراق) .وعن الانتخابات، شدد البيان على ضرورة (إجراء الاستحقاق الانتخابي بوقته المحدد ويدعو للتعامل مع كركوك كوضع خاص من ناحية قانون الانتخابات).

مكافحة الفساد

مشيرًا الى (جملة من الإجراءات والمبادرات في مكافحة الفساد). وشدد التحالف الوطني على (وحدة العراق وعدها خطا احمر واعتماد الحوار سبيلا لحل المشاكل بين بغداد واربيل في الرد على الاستفتاء المزمع إجراؤه في الإقليم). وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي. من جهة اخرى، جدد رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم تاكيد اهمية وحدة العراق أرضاً وشعباً.وقال بيان لمكتبه ان الحكيم استقبل عدداً من أعضاء كتلتي الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير النيابيتين والجماعة الاسلامية، وبحث معهم تطورات الاوضاع الامنية والسياسية في العراق والمنطقة والحرب على داعش الارهابي والفصول الاخيرة من الصفحة العسكرية. ونقل البيان عنه تشديده على وحدة العراق ارضا وشعبا وقوله ان (وحدة العراقيين كانت درسا للجميع واهم مقومات النصر)، داعيًا الى (البناء على هذه الوحدة في مواجهة الارهاب لمرحلة ما بعد داعش). واشار الى أن (الحقوق والمصالح لا تتحقق بالتجزئة وان الحوار كفيل بحل الإشكاليات وفق مبدأ التنازل ومعادلة الحقوق والواجبات).