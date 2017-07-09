عشائر الأنبار تقاضي قطر بتهمة دعم الإرهاب

الجبوري يدعو العبادي إلى الكشف عن مصير عشرات المختطفين

بغداد – محمد الصالحي

اتهم تحالف القوى العراقية مجاميع مسلحة باختطاف 61 مواطنا من منطقتين في المسيب، داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لاطلاق سراح هؤلاء المختطفين ومحاسبة الجناة.

فيما تعتزم مجموعة من عشائر الأنبار رفع دعاوى قضائية محلية ودولية ضد قطر لدعمها ما عدته الارهاب. وقال التحالف في بيان أمس (في الوقت الذي يتطلع العراقيون الى اعلان النصر الحاسم على عصابات داعش الارهابية وفي خضم انشغال قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها بتحرير الاراضي التي اغتصبتها هذه العصابات الاجرامية، فوجئنا بنبأ اختطاف 61 مواطنا في منطقتي البوبهاني والحي العسكري التابعة لقضاء المسيب الجمعة الماضية، من قبل مجاميع مسلحة متنفذة واقتيادهم الى جهة مجهولة). مبينا انه (بعد اتصالات اجرتها قيادات تحالف القوى العراقية مع المسؤولين المعنيين في السلطة التنفيذية والقادة الامنيين ومحافظ بابل لاطلاق سراح المختطفين ومحاسبة المجرمين طوال الايام الثلاثة الماضية، الا اننا كالعادة لم نجد سوى الوعود، ولم نحصل حتى على معلومة تبين الجهة المسؤولة عن عملية الاختطاف ومصير المختطفين). وطالب التحالف رئيس الوزراء حيدر العبادي (بـتحمل مسؤولياته القانونية والدستورية والتحرك الفوري والفاعل لاطلاق سراح هؤلاء المختطفين ومحاسبة الجناة لردع اي جهة تطاول على الدولة والقانون وتهدد الامن والاستقرار في شمالي بابل). لافتا الى ان (الوضع الامني في مناطق شمالي بابل وجنوب بغداد يستلزم وقفة جادة ومسؤولة من اعلى الجهات وعلى رأسها العبادي). واضاف ان (تلك المناطق شهدت خلال الاعوام الثلاثة الماضية على وجه الخصوص حملات محمومة ذات صبغة طائفية ضد ابنائها وهم يمثلون مكونا بعينه تمثل بخطف ما يقارب الف مواطن عبر سلسلة عمليات منظمة جهارا نهارا). موضحا انه (في يوم الـ26 من اذار 2016، على السبيل الذكر، جرى خطف اكثر من50 مواطنا بينهم رجل تجاوز الثمانين ولم يعرف مصيرهم حتى الان، ناهيك عن عمليات القتل التي جرت ضد المئات من المواطنين بين الحين والاخر وفيهم قضاة واساتذة وشيوخ عشائر ورجال دين).واعد (الضمانة الاساسية لعودة الامن والاستقرار في تلك المناطق يتحقق بعودة النازحين اليها).وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد كشف، عن اختطاف العشرات من المكون السني في منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، وقال الجبوري في تصريح أمس ان (محاولات فرض الامر الواقع والقفز فوق القانون عبر ممارسات تقوم بها بعض الجهات التي من المفترض انها تعمل ضمن خيمة الدستور والقانون، وقيامها بمداهمة منازل المواطنين في جرف الصخر واختطاف واعتقال العشرات من المواطنين هو امر لا يمكن السكوت عنه او تجاوزه لانه يعد محاولة للقضاء على المنجز الامني واحداث عرقلة واضحة لمحاولات تحقيق الاستقرار التي ينتظرها الشعب كما انها اثارة جديدة للنعرات الطائفية).

سلامة معتقلين

ودعا (الاجهزة الامنية الى اتخاذ كافة الاجراءات التي تحفظ سلامة المعتقلين وتحريرهم من الخاطفين باسرع وقت وتحقق الامن والاستقرار للمواطنين في المناطق، وعدم السماح للسلاح المنفلت بان يقوض عرس العراقيين بالنصر على داعش وتحرير الموصل). الى ذلك قال اكد عضو مجلس عشائر الأنبار المتصدية للارهاب سعد عبدالله الفهداوي عزم عشائر الأنبار رفع دعاوى قضائية محلية ودولية ضد قطر.وقال الفهداوي تصريح امس ان (الاخبار التي تذاع على شاشات التلفاز تتضمن دعم دولة قطر للإرهاب في العراق وبقية الدول الأخرى التي تعاني من وجود داعش والقاعدة). وأضاف (اذا ثبت لقطر علاقة بدعم الإرهاب في العراق سوف نقوم برفع دعاوى قضائية وتعويضية دولية ومحلية ضد دولة قطر). مشيرا الى ان (قسما من المحامين تطوعوا لرفع هذه الدعاوى).وتابع (سندعو المواطنين المتضررين الى إقامة دعاوى مماثلة على الدول التي تسببت بضررهم لغرض تعويضهم). ومن جهة اخرى قال النائب عن تحالف القوى مشعان الجبوري في تصريح امس ان (أصحاب المؤتمر المزمع عقده منتصف الشهر الجاري، أصبحوا في مشكلة بعد تأكيد رئيس الوزراء على عدم السماح بدخول أية شخصية مطلوبة إلى العاصمة لحضور مؤتمرهم).

طرف آخر

مبينا أن (الطرف الآخر قرر الذهاب إلى عقد مؤتمرين الأول في بغداد والآخر في أربيل للمطلوبين للقضاء). وأضاف أن (هؤلاء لا يخجلون ولا يستحون من الشهداء بعد أن اختارتهم خمس دول، حيث اختارت كل دولة 15 شخصية لحضور المؤتمر ليكونوا نواة لما يتباهون ويسموه مرجعية للعرب السنة). موضحا أن (تلك الشخصيات تريد إعادة العراق إلى مربع جبهة التوافق والاحترابات الطائفية وبذلك هم يرتكبون خطأ بحق العراق).وتابع أن (كل شخص خارج العراق غير مطلوب للقضاء ويؤمن بثوابتنا الوطنية فهو مرحب به بمؤتمرنا في يوم 13 تموز). لافتا إلى أن (مؤتمرنا يرحب بالجميع دون شروط طالما يؤمن بدولة المؤسسات ودولة المواطنة وليست دولة المكونات الطائفية وخوض الانتخابات بمسميات طائفية هي خيانة لدماء الشهداء). وأشار، إلى أن (الخمس دول الداعمة لمؤتمر الطرف الآخر لا تريد دولة المواطنة وهدفهم تشكيل جبهة سنية طائفية لإبقاء الاحتراب الطائفي). مؤكدا أن (من كانت مرجعيته العراق وقدم الشهداء لتحرير الأرض قادر على مواجهة قوة المال وتلك الدول فجميعها لا تساوي داعش الإرهابي وسلاحه ومقاتليه القادمين من اجل الموت).