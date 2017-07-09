الأنواء تتوقع تجاوز الحرارة نصف الغليان

بغداد – تمارا عبد الرزاق

يتعمق تاثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون طقس اليوم الاثنين في المناطق كافة صحواً حاراً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد اكثر 50 درجة مئوية اي نصف درجة الغليان .واكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تجاوز معدل درجات الحرارة العظمى في العراق الى 50درجة مئوية،فيما تستمر اجواء العراق تحت تاثير امتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليكون الطقس اليوم الاثنين في المناطق كافة صحواً حارا مع ظهور قطع من الغيوم في المنطقتين الشمالية والوسطى وترتفع درجات الحرارة عن اليوم السابق لتصل العظمى في بعض اقسام المنطقة الجنوبية الى اكثر 50درجة مئوية .واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 50 والصغرى 23 درجة وحركة الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 5-10كيلو مترات ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات)،واوضح البيان أنه (يستمر تأثر اجواء العراق بأمتداد المنخفض الموسمي ليكون الطقس يوم غد الثلاثاء في المناطق كافة صحوا وحارا مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق لتكون درجات الحرارة العظمى 50 مئوية في أماكن متعددة منهما)،وتابع انه (يزداد تأثر اجواء العراق بامتداد المنخفض الموسمي ليكون الطقس يوم الاربعاء المقبل في المناطق كافة صحوا وحارا مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق لتكون درجات الحرارة العظمى 50 مئوية في أماكن متعددة منهما).

درجات حرارة

واضاف البيان ان (طقس الخميس المقبل سيكون في المناطق كافة صحوا وحارا مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق). ومع كل فصل صيف يواجه العراقيين ارتفاع درجات الحرارة، في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء في عموم البلاد، إذ فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجة الملف منذ 2003. وانتقد مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والأعذار التي ساقتها وزارة الكهرباء، مطالبين بإيجاد حل جذري للمشكلة وتبرر الجهات الرسمية في قطاع تجهيز الطاقة وتذبذب الكهرباء وازدياد ساعات القطع المبرمج للتيار الكهربائي بتأخر صيانة وحدات توليد الطاقة الكهربائية، وشح الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات، وسببت أزمة الكهرباء خروج مظاهرات حاشدة اجتاحت عدداً من المحافظات طالبت بزيادة ساعات التجهيز ومحاسبة المقصرين عن الخلل خرج على إثرها رئيس الوزراء حيدر العبادي، ليوجه بزيادة كمية الوقود من وزارة النفط الى وزارة الكهرباء لغرض معالجة الازمة. ويلجأ العراقيون إلى بدائل الطاقة الكهربائية لسد النقص الحاد، كالمولدات الكهربائية المنزلية الصغيرة، أو المولدات الأهلية التي تزود الأحياء السكنية بالطاقة، مقابل اشتراك شهري، ما يثقل كاهل المواطنين بشكل كبير كما تعد المولدات المنزلية الصغيرة إحدى بدائل الطاقة التي يقبل عليها العراقيون، لكنها تحتاج مصاريف إضافية للوقود والتصليح الشهري. ويرى اطباء الصحة العامة ان (رتفاع درجات الحرارة يسبب تفاعل جسم الإنسان مع ذلك بضخ كميات أكبر من الدم إلى سطح الجلد، وذلك حتى يتم طرد حرارة الجسم الداخلية إلى السطح، وهو ما يؤدي إلى حدوث التعرق ومع تبخر ذلك العرق، تبدأ حرارة الجسم بالانخفاض مرة أخرى وتتراوح درجة حرارة الجسم العادية ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية.

شعور بالإعياء

أما إذا ما ارتفعت لتصل إلى 39 أو 40 درجة، فإن الدماغ يقوم بإرسال إشارات إلى العضلات حتى تبطئ من حركتها وهو ما يجعل المرء يبدأ في الشعور بالإعياء). فيما ذكرت دراسة جديدة، ان ارتفاع درجات الحرارة ادى الى زيادة الطلب على منتجات الايس كريم الخالي من منتجات الحليب بشكل كبير في انحاء العالم، وقالت دراسة استطلاعية ان (معدل إقبال الشباب في مختلف أنحاء العالم على استهلاك الآيس كريم الخالي من منتجات الحليب ارتفع بشكل ملحوظ، إذ اعتبروه خيارا صحيا، لانه يحوي اللوز وجوز الهند).واضافت ان (شركات الآيس كريم الكبرى في العالم، توفر أنواعا خالية من منتجات الحليب، ولا تروج الشركات لهذه المنتجات على أنها نباتية).مشيرة الى ان (المثلجات، عبارة عن حلوى مجمدة معدة من الحليب أو من الماء والسكر وقد يضاف إليه الفاكهة، وهي ما يطلق عليها في بعض اللهجات الآيس كريم أو الجيلاتي، وقد تصنع أيضا من هريس الفاكهة المجمدة أو من عصير الفاكهة وبدات تجارتها بالرواج مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا الفصل في معظم دول العالم).