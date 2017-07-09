حسن رضا مؤسس رياضة رفع الأثقال لمتحدي الاعاقة: هذه قصة أول الأوسمة باللعبة وأثينا شهدت آخر مشاركاتي

بغداد – هشام السلمان

بدأ حسن رضا السعدي مع رياضة متحدي الاعاقة في مركز المغيرة سابقا عام 1983ومارس عدة العاب منها العاب القوى وكرة السلة والمبارزة ورفع الاثقال وكرة الطاولة , حقق الكثير من النجاحات وله مواقف وذكريات لم تغب عن باله اول سفرة في حياته الرياضية عندما شارك في البطولة العربية الاولى برفع الاثقال في الكويت عام 1985 , ثم انطلقت مسيرته الرياضية التي تبلغ اليوم اكثر من ثلاثين عاما , السعدي تحدث عن رحلته مع الرياضة وذكرياته مع نجومها وانجازاته واشياء اخرى

وسامه الاول

{ سألته عن وسامه الاول في رياضة متحدي الاعاقة ..؟

– يقول حسن رضا كان الوسام الاول في البطولة العربية الاولى بالكويت عام 1985 حيث حصلت على فضية البطولة بوزن 95 كغم ويعد اول وسام عراقي برفع الاثقال ولم تكن لدينا فعالية رفع الاثقال في حينها واقترح علي المشاركة في المنافسات خاصة واني امتلك القوة الجسمانية لهذه الفعالية ويومها قمت بتصوير المسطبة لاعمل مثلها في العراق واتذكر يومها ذلت للحداد وعملت المسطبة وكلفتني انذاك 30 دينارا و اشارت الصحافة الى ما صنعته بانه تأسيس لرياضة رفع الاثقال في العراق وتم تشكيل اول فريق للعبة مكون من حسن رضا وعامر كزار وعمران عاتي وعلي كاظم وسعد قاسم وجاسم محمد جبارة والمدرب طه قدوري

من الاحباط الى الانجاز

كيف تعاملت مع حالة العوق ؟

عندما تعرضت للاعاقة عام 1980كنت محبطا في البداية , وبعد عام علمت عن طريق احد المعارف في قريتنا وهو رستم عبد علي الذي قال لي ان هناك رياضة للمعاقين وذهبت معه الى ملعب الكشافة وهناك تعرفت على الدكتور اثير محمد صبري احد نجوم الرياضة العراقية بالعاب القوى وتعرفت ايضا على عدد من الرياضيين منهم جاسم جبارة وخالد قاسم وفوزي مصطفى ومزهر غانم وسعد عبد ياسين وغيرهم ثم تجاوزت العوق وانشغلت تماما بالرياضة وتدريباتها ومشاركاتها

{ الانجاز الابرز في حياتك الرياضية واهم البطولات ؟

– الابرزعندما حققت اربعة اوسمة ملونة عالمية في بطولة لندن للمبارزة التي اقيمت في عام 1989 حيث حصلت على الوسام الفضي بسيف المبارزة فردي والوسام النحاسي بسلاح الشيش فردي ووسامين برونزيين بسيف المبارزة وسلاح الشيش مع خالد رشك وفوزي مصطفى

وفي البطولة الافرو عربية بالعاب القوى التي اقيمت في تونس 1997وحصلت على وسامين في رمي الثقل ورمي القرص وكان رئيس الوفد العراقي فاخر الجمالي وايضا لاعبا وحصل حينها على الوسام الذهبي , ويومها ذكر المذيع الداخلي اثناء تقليدنا الاوسمة بأن العلم والسلام الجمهوري للعراق لم يعزف في تونس لمدة سبعة اعوام مضت الا من خلال اعتلاء الجمالي والسعدي منصة التتويج حيث لم تصدف خلال تلك المدة ان زارت تونس الوفود الرياضية او غيرها لعزف لهم

وفي الدورة البارالمبية في برشلونة 1992 حصلت على الترتيب السادس برفع الاثقال وشاركت في دورة اثينا البارالمبية 2004 بعد الحصول على الوسام البرونزي في البطولة التأهيلية العربية الشرق اوسطية التي اقيمت 2003 بعد زميلي اللاعب سعد اسماعيل صاحب الوسام الفضي وتاهل هو الاخر لكنه لم يشارك في اثينا لوفاته رحمه الله وبعد مفاتحة اللجنة البارالمبية الدولية لاكون بديلا له كونه حصل على وسام اعلى من وسامي وذهبت الى بارالمبياد 2004 بعد حصولي على استثناء من الاتحاد العراقي باعتباري الامين المالي في حينها المحلي وكانت تلك اخر مشاركة لي كلاعب

صورتي بهولاء

{ بمن تجد صورتك من لاعبي اليوم ؟

– صورتي موجودة بكل بطل , وجدتها في فارس سعدون وثائر عباس وسول كاظم وحسن كرم وجبار طارش

ذكرت اكثرمن اسم , سيقولون اجابة فيها من المجاملة الكثير ؟

بالعكس هذه هي الحقيقة وهم حقاً ابطال في رفع الاثقال

ومتى مارست التحكيم ؟

عام 1999 دخلت دورة تحكيمية برفع الاثقال انا والحكم الدولي مزهر غانم في الاردن ثم دخلت في دورة الصقل الدولية عام 2005 في ماليزيا

وابرز اللاعبين الذين عاصرتهم ؟

عاصرت الكثــــــــــير من اللاعبين منهم أحمد عليـــــــــــوي وخالد رشـــــــــــك ومزهر غانم وفـــــــــاخر الجمالي وقاسم شنسشل وسمير الكردي وسعد عبد ياسين

{ لمن تدين بالفضل ؟

– للدكتور اثير محمد صبري الذي تدربت معه في بداية ايامي ورستم عبد علي الذي اخبرني بوجود رياضة للمعاقين وعرفني على دكتور اثير

{ كلمة اخيرة ماذا تقول فيها ؟

شكرا لكم على توثيقكم للاحداث وكتابة تاريخ الابطال