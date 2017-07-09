5 إنتقالات قياسية في كرة القدم العالمية

{ لندن – وكالات: أعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي، حامل لقب الدوري الأوربي في كرة القدم، اول امس السبت اتفاقه مع مواطنه ايفرتون لضم المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو في صفقة مقدرة بنحو 85،5 مليون يورو (75 مليون جنيه استرليني). وستكون هذه الصفقة قياسية لانتقال لاعب بين ناديين انكليزيين. في ما يأتي أغلى صفقات الانتقال في كرة القدم العالمية والانكليزية:

89 مليون جنيه استرليني: انتقال الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الايطالي الى مانشستر يونايتد الانكليزي في عام 2016

86 مليون جنيه: انتقال الويلزي غاريث بايل من توتنهام هوتسبر الانكليزي الى ريال مدريد الاسباني في 2013

80 مليون جنيه: انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد الانكليزي الى ريال مدريد الاسباني في 2009

75،3 مليون جنيه: انتقال الارجنتيني غونزالو هيغواين من نابولي الايطالي الى مواطنه يوفنتوس في 2016

75 مليون جنيه: انتقال الاوروغواياني لويس سواريز من ليفربول الانكليزي الى برشلونة الاسباني في 2014، والمبلغ نفسه من لانتقال البلجيكي روميلو لوكاكو من ايفرتون الانكليزي الى مانشستر يونايتد.

75 مليون جنيه: انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو من ايفرتون الى مانشستر يونايتد في 2017

50 مليون جنيه: انتقال الاسباني فرناندو توريس من ليفربول الى تشلسي في 2011

47،5 مليون جنيه: انتقال الانكليزي جون ستونز من ايفرتون الى مانشستر سيتي في 2016

44 مليون جنيه: انتقال الانكليزي رحيم ستيرلينغ من ليفربول الى مانشستر سيتي في 2015

37،1 مليون جنيه: انتقال الاسباني خوان ماتا من تشلسي الى مانشستر يونايتد في 2014