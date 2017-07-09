مذكرات الحاج خليل الإستربادي رئيس بلدية كربلاء 1930م – 1958م ت 1970م – 4

أهالي الدورة يخشون تمرداً في بغداد يسمونه (إغتشاش)

عادل عبد الصالح الكليدار آل طعمة

نقحها وقوم لغتها

التعريف باسرة الاستربادي في الكاظمية

للأستاذ عبد علي الخزرجي

ولد الحاج خليل عيسى مهدي الاستربادي طالب هذه المذكرات في مدينة الكاظمية، سنة 1294 هجرية وانحدر من اسرة عريقة تمتهن التجارة معروفة في الاوساط الراقية بالبذخ والترف، محبوبة عند الجميع، لاخلاقها وسخاء ايديها وحبها لاعمال الخير. هنا ينبغي ان يطلع القارئ على نبذة من تاريخ هذه العائلة ونحن نبسطه بسطا اجماليا.

سالني قال خليل وصلت في وقت مناسب ومجيئك (خيرية) من جهلي اجبته جئت لانتقم من نفرين وهما من الموظفين فقد اذوا الناس كثيرا بالكاظمية بسبب اطماعهم فاجابني يا عزيزي يجب على الحكومة ان تستفاد من امثالك وان تساعدنا بكل ما يمكنك! اني تركته وذهبت لاصدقائي الذين كانوا بانتظاري قال احدهم يا خليل هذه الليلة يجب ان نجتمع لنتدبر امرنا وعدتهم ان يكون اللقاء في (البقجة) (1) على المقلع وبعثوا بفراش وسماور سيكون الاجتماع هناك ونتذاكر! ولما ارخى الليل بسدوله ذهبت الى مكان الاجتماع وقد رتبنا كل عشرة انفار عليهم رئيس وكل واحد من هؤلاء له وظيفته وسلمت خمس بنادق الى الرؤساء الذين عيناهم وفي الصباح انقلبت الاية الانكليز خسروا المعركة في سلمان باك وانسحبوا الى الكوت حيث حوصروا هناك واني فررت الى كربلاء الشرطة اعطت عني تقارير فيها كذب ومبالغة حيث ذكرت بان خليل عقد اجتماعاً حتى الصباح وقرر فيه الهجوم على السراي وياخذ بنادق الشرطة خلصوا الى ان دمي مهدور.. اخبروني بان لا تتوهم وتاتي الى الكاظمية اذا الحكومة قبضت عليك فسوف تعدم اني بقيت في كربلاء نحو السنة او اقل من ذلك ثم اني لما رجعت الى كربلاء رايت الشيوخ مقتولين كل شيخ لديه جماعة من اقاربه وجماعة من المتحالفين معه يهزجون (يهوسون) وهم مسرورين والسواد الاعظم والتجار والكسبة والرجال العقلاء هؤلاء جميعا متالمين بسبب عدم وجود حكومة ومصيرهم مجهول وقد لجم الخوف افواههم. ثم ان الحاج عبد المهدي الحافظ (1) مع ميرزا (كوجك) (2) الذي اصبح وزيرا للمعارف في زمن الاحتلال ذهبا عند الوالي وعفا عنهم (3) بسبب ضعف الحكومة وعين متصرف جديد في كربلاء تحسن بعدها وضع الامن بالمدينة ولم يدم هذا التحسن طويلا فبعد عدة اشهر عادت الامور الى سابق عهدها.. اصبح فخري كمونة في الصدارة من حيث القوة والاسم وانحاز اليه ثلثا الثوار وقوي مركزه صار هدف الحكومة ان تحطم فخري كمونة باي طريقة كانت.. تعين حمزة بيك متصرف على كربلاء وعندما استلم منصبه ارسل على الشيوخ فاظهر هؤلاء الاخلاص للحكومة وذكروا للمتصرف ان الحركات كلها من ابن كمونة ثم اني ذهبت الى المتصرف لابارك له منصبه ومجيئه الى كربلاء ولما دخلت عليه رايته في وضعية مزرية حيث انه كان جالسا على كرسي من كراسي المقاهي الطاولة التي امامه مشققة من قدمها وصندوقي قند قد وضع احدهما على اليمين والاخر على اليسار لجلوس الزائرين عليهما. في الواقع اني لم اتحمل هذا المشهد وتالمت لذلك فخرجت من حجرة المتصرف ودخلت الى حجرة الطابور قمنداني رايت ايضا اربع صناديق شاي قد وضعت بدل الارائك وطاولة عادية ذهبت الى البيت فبعثت الى حجرة المتصرف كرسيا كبيرا (قولطاغ) وطاولة واريكتين والى طابور قمنداني علي دلهي طاولة واريكتين وستة كراسي ودولابا لحفظ الاوراق بعث المتصرف على طابور قمنداني وساله من اين هذا الاثاث؟ قال هذا من خليل تعال وانظر الى حجرتي قام والقى نظرة على الحجرة وتعجب قال اظن انه من السنة قال لا خليل من بيت الاستربادي له معرفة مع ثريا بيك والحاج رمضان افندي والبارحة كانوا مدعوين في الليل عنده فقال المتصرف احببت هذا الرجل كثيرا واظنه مخلصا للحكومة قال بلى وهو لا يقبل على هذه الاعمال ومتالم منه بعد ليلتين عملت له وليمة مع المامورين سالني اسئلة كثيرة من الجملة سالني ما هي الاسباب التي دعت الاهالي للثورة على الحكومة؟ الجواب لا تعرف الحكومة كيف تسايس الاهالي فهي تضيق عليهم اكثر من اللازم وهناك ايضا الكثير ممن يفرون من الجندية (افرارية) ثم سالني اين كمونة صاحب الاملاك والمعروف ان من كانت هذه صفته لا يجازف للحافظ على املاكه فما هي الاسباب التي دفعته الى ان يعصي الحكومة؟ الجواب كانت الحكومة تتحارش بفخري كمونة وكان الكثير من الناس ضدهم ايضا وكان يعرف ان الحكومة سوف لن تعفي عنهم والرجل اذا ياس يفعل اي شيء.. ثم ان حمزة بيك بعد عدة ايام ارسل علي وكلفني ان اجلب عائلتي الى كربلاء باصرار ونزجي، سالته ما هي الاسباب؟ قال بيوت العباسية خالية وفيها حراس ارسلت على اصحابها لاجمعهم قالوا اذا خليل اتى بعائلته فاننا سوف لن نتاخر عن السكن فيها فسالتهم على اسباب ذلك قالوا في العام الماضي عندما صار الفرهود نقل الكثير من اهالي محلة العباسية حاجاتهم واثاثهم الى بيت خليل في الليل وبقوا عنده لان خليل لديه اتباع وسلاح وهو جسور لا يهاب احدا وحفظ الشارع ولم يسمح لاحد ان يفرهد في شارعه واكثر الشيوخ يحبوه ويحترموه لذلك لم يتعرضوا له اجابني المتصرف حمزة بيك بقوله اني ساكتب لك كتابا الى الوالي سيكون كسيف قاطع بيدك ولا تبالي باي احد و(سرك امين) اني صدقت على كلامه وقلت ربما اني بهذه الطريقة انفذ من تقرير الشرطة.. توكلت على الله ومشيت عندما دخلت الكاظمية فوجئ اخواني واقاربي لمجيئي وقالوا لماذا جئت؟ اجبتهم لدي رسالة من حمزة بيك قالوا كل رسالة (ماتفيدك) ارجع الى كربلاء عند حلول المساء رجعت الى بغداد لم يرني احد غير صبري (القمسير).

دفعة واحدة

ذهبت الى مركز العربات لدينا وكيل في المركز سالني ماذا حل بك؟ لقد اخطأت كثيرا اجبته اني اعلم انه ليس لدي اي قصور لكي اخاف عندما حلت الساعة الثالثة سالني الوكيل ماذا تريد ان نقدم لك في العشاء؟ اجبته اريد (ركي) قدم لي ركي اكلته دفعة واحدة وفجأة دخل علينا الشرطة وبيدهم المسدسات قالوا يا خليل (الولاية) انقلبت للبحث عنك وانت جالس هنا اجبتهم انتم مشتبهون اخاف غير خليل؟ قالوا انت خليل الاستربادي متى تصبح رجلا جيدا؟ انت تظن هذه ايام زمان انت تركت الكاظمية عشر سنوات ذهبت الى ايران ورجعت ايضا (مو راحة) تحشد الناس وتقلبهم ضد الحكومة وتنوي الهجوم على سراي الحكومة وتستولي على البنادق عقلك صغير جدا قم الجلوس هنا لا يفيدك بشيء قلت لهم ان لدي مسدسين تسمحوا لي اعطيهما لوكيلي؟ قالوا ارفع بدك رفعت يدي اخذوا المسدسين واعطوهما للوكيل ثم ترخصت منهم للدخول الى المرافق قالوا ادخل لما دخلت رأيت المرافق لا سقف لها نظرت الى الطريق وجدت ان الهروب من هنا سهل جدا وجال بخاطري ان اقفز واهرب لكن عدلت عن ذلك وفضلت الذهاب معهم واذا ارادوا حبسي اخرج لهم رسالة حمزة بيك فهي كفيلة بتخليصي.. في كربلاء نشب القتال بين الثوار وحمزة بيك الثوار فتحوا الماء على المدينة محلة العباسية غرقت حوصر العسكر وكثر القتل في الثوار والعسكر (الجندرمة) وانتهت بخروج العسكر من كربلاء وقد نهبت بيوت العباسية وبيتنا ايضا لنرجع الان الى قضيتي مع الشرطة خرجت معهم وقد احاطوا بي وبيدهم المسدسات وصلنا (قطع) سوق العكيل اخرج (الجندرمة) ووضعوا قيد (الكلبجة) في يدي مع يد احد افرادهم اتينا الى (العبرة) راينا قاربين قد جاورا الشاطئ فركبنا وعبرنا الى الجانب الثاني دخلنا الى السراي كان في انتظارنا الضابط عزت وقد عين للصلب والجلد وهو يكرهني لاني سبق وان اخذت منه مسدسه وضربته في الجعيفر فاخذ يصيح يا جماعة هذا المجرم الكبير هددني وضعوني في الايوان الارض تربة وانا لابس (جبة) معتمرا (الكشيدة) واقف على قدمي حائر ماذا اعمل ابقى واقفا الى الصباح.! في هذه الاثناء جاء القمسير ليدخل الى غرفته على باب السراي جاء عزت ودخل على القمسير قال ابشرك قبضوا على خليل جاءني شرطي وقال لي ادخل الى الحجرة لما دخلت احترمني الرجل قال اجلس قدموا لي كوب شاي احكي واضحك قال عزت يا افندي انظر الى صلابيته يعرف انه سيصلب غدا ويضحك.. قال يا عزت ينصلب من غير محاكمة؟ قال اوراقه بالعرفي اعطيك قول باني ساسحب حبل المشنقة بيدي غدا قال يا عزت انك تهاجمه كثيرا ماذا بينكما؟ قال قبل ان يذهب الى ايران لا تعلم ماذا يصنع في بغداد سألني القمسير يا خليل الك عداوة معه قلت له انت اعرف هذا اسمه عزت (شلولو) يمكنك ان تسال من غيري لتتأكد ولابد ضرب من احد غيرك وهو يظن انها مني ثم سالت القمسير اين انا؟ فامر لي بسرير يأتوني به من الشرطة رد عزت قال اطلب له تابوت لينام فيه قال القمسير اسكت يا عزت اذهب الى عملك خرجت من الحجرة ونمت قبل ان تبزغ الشمس نادا علي القمسير لادخل بالحجرة دخلت وقد ملأ لي كوبا من الحليب معه (البقسم) بالحجم الكبير واكلت واخذ يتكلم معي بان اقاربي اناس تجار ومحترمين لماذا اصبحت في وضع غير لائق بهم ورميت نفسك في (المهالك)…؟

تصديق أوراق

قلت له كلها اكاذيب اجابني اني اعرفك منذ ان كنت في سلك الشرطة لا احب ان اقلب المواجع وعند الصباح ابن عمي الحاج محمود الاستربادي جاء يواجهني قالوا له لا يسمح لاي احد ان يواجهه..! بعد مرور ساعة جاء اخي الحاج جعفر وبصحبته مسرور بيك معاون خليل باشا دخلا على مدير الشرطة العام التركي اعترض مسرور بيك بقوله ما هي الاسباب في عدم تصديق الاوراق من قبل قائممقام الكاظمية اضافة الى عدم اخذ افادة خليل؟ اخذوني الى الكاظمية مع الاوراق ادخلوني على قائممقام له صداقة قوية مع اخي لما قرأ التقارير المرفقة بالاضبارة امر بتوقيفي بالكاظمية حتى يطالع الاضبارة والشرطة رجعوا من حيث اتوا اخبر القائممقام اخي باني تحولت الى بعقوبة والاضبارة حفظت بالمجر اوعزوا الى احد الاشخاص لكي يسرق الاضبارة فاذا لم تسرق الاضبارة فسيعدم خليل رميا بالرصاص لا محالة اكثر اعماله السابقة قد ادرجت بالاضبارة بواسطة الحاج كامل طابور قمنداني كلف اخي احد الكتاب بهذه المهمة فجاء واخذ الاضبارة وسلمه اخي عشرين ليرة ذهب لقاء ذلك. جاء القائممقام المعين بعد عدة ايام وطلب الاضبارة اخبروه بانها عندك قال ليست عندي قدموني الى (ديوان عرفي) من الصباح وحتى الظهر كلما يطلبون الاضبارة يدورون في حلقة مفرغة ما بين مدير الشرطة والقائممقام وديوان عرفي دون ان يحصلوا على نتيجة؟ في اليوم الخامس من وقوفي امام الديوان العرفي نفذ صبري تكلمت مع رئيس الديوان واخرجت رسالة حمزة بيك لما قرأ الرسالة تعجب وقال هل اطلعت مدير الشرطة العام على هذه الرسالة قلت كلا ثم اعطى الرسالة الى رفقائه وبعد قراءتها قالوا هذه الرسالة موجهة الى وكيل الوالي قال الرئيس ما لديك في كربلاء (كذا)؟ فقلت له الثوار نهبوا بيتنا في كربلاء وبسبب اتصالي بحمزة بيك وفهموا مني اني اتجسس له رئيس الديوان تاثر كثيرا الديك كفيل؟ اجبته ان اخي كلفني بمبلغ الف ليرة ذهب والسيد ابراهيم كليدار مرقد ابي يوسف كفيل شخصي قال لي اذهب لا تنتظر طلبت منه مكتوبا فاعطاني ذهبت الى الكاظمية من غير ان يبعث معي شرطة..! فتعجب الموظفون واهالي الكاظمية في المساء كان ثلة من الموظفين مجتمعين عندنا اخبرني الحاج كامل سرا بان اربعة طوابير عسكر جاءوا من حلب مخيمين بالمفرق واردف ان هناك طابورين ايضا هناك بالمسيب مع عشيرة الجنابيين وقسم من عشيرة المسعود يهاجمون كربلاء وان حمزة بيك وادهم بيك جالسين في المسيب ينتظرون العسكر من بغداد ومع الاسف جاءهم امر من الكوت فتوجهوا العسكر سريعا الى الكوت ةغدا سيلتحق بهم عسكر المسيب.

12

(ركبت عربة لتقلني الى كربلاء) لما وصلت الى الدورة شاهدت جماعة من العرب واقفين عرفني بعضهم اوقفوا العربة نزلت سالوني عن الوضع في بغداد اخبرتهم بعدم وجود اي شيء حلفوني ان اقسم يمينا على ما اقول فاقسمت لهم قالوا البارحة مساء رحل العسكر من هنا قسم من العسكر يقولون صار تمرد (اغتشاش) في بغداد وقسم اخر يقولون سافروا الى الكوت اجبتهم ليست لدي اي معلومات بهذا الخصوص وصلت الى المسيب جاءني خبر بان حمزة بيك مع امراء عسكريين جالسين عند الجسر عبرت اليهم سروا كثيرا برؤيتي قالوا جنابك لازم تسافر الى كربلاء وتعد عشاء لعشرة انفار لكي ننزل عندك؟ اجبتهم اولا ان الدار قد نهبت وسمعت انهم هدموا داري يقولون خليل جاسوس عند حمزة بيك ارسله الى بغداد لكي يعطيهم معلومات عن منافذ كربلاء واي طريق يسلكون للهجوم عليها وهذا كله تلفيق وكذب قال حمزة بيك لا تهتم اذا دخلنا الى كربلاء سننقل الى دارك جميع الاشياء الثمينة وان كانت الدار مهدمة فساعمرها لك يحكون ويضحكون..! سالتهم بعد ذلك هل لديكم قوة كافية قال لدينا قوة كافية جاء من حلب عشرة الاف جندي تركي اجبتهم كان هناك عسكر مخيمين ذهبوا الى الكوت واني لم ار احدا من العسكر فاجابني هذه حركات عسكرية لا يجب ان يعلم بها احد. في هذه الاثناء استلموا رسالتين لما قرأها شاهدت ان وجوههم تغيرت دخلوا الى الحجرة للتذاكر بعد نصف ساعة جاءوا وسالوني من اين عرفت هذه المعلومات؟ اجبتهم جماعة من العرب سالوني فيما اذا حدث تمرد في بغداد؟ واني كذبت الخبر فقالوا كانوا هنا عسكر وسار الى الكوت..! فنظر احدهم الى الاخر وقال بينك ما بين الله يتحرك العسكر والعرب يعلمون بتحركهم والى اين يذهبون هذه حكومة؟ كيف سنحارب العدو والاسرار العسكرية فاشية عند السواد الاعظم هذا نقص كبير في الدولة! ثم اني فارقتهم وجأت الى كربلاء وجدت البيت وقد نهبت محتوياته وتهشم جميع زجاج النوافذ و(الاراسي) محطمة سالت العبد الحاج سلمان لماذا الزجاج وما يحيطها من اطر خشبية جميعها محطمة الجواب سالتهم لماذا تحطموها؟ قالوا (ملاعين الوالدين) اننا جالسون في الخرائب وتحت (البواري) وانتم تجلسون وراء المرايا قتلكم حلال عندنا الى متى نبقى فقراء..!