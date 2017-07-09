ساسة يغردون خارج السرب

في مفهوم السياسة الخارجية والمتعارف وما جرت عليه العادة في الحربين العالمية الأولى والثانية اذا تخاصم الكبار عالميا أو إقليميا لكل بلد خياران أما يعتزل الحرب أو يكون مع الأقوى وهناك دول اعتزلت الحرب مثل سويسرا .

لكن العراق بلد العجائب حيث مازال الشعب العراقي في بداية الشعور بنشوة الفرح حيث النزاع الذي بدت بوادر الانشقاق بين قطر والسعودية .

بلا شــــــك بدأ ساسة العراق يغردون خارج السرب بدون نظره سياسية واضحة المعالم .

والعجيب أن بعض ساسة العراق خالفوا كل المألوف والمعروف والمتوارث في السياسية حيث يذهبون للتحالف مع الطرف الأضعف عسكريا وسياسيا وإقتصاديا .

والسبب أعتقد هو أن الساسة الذين دافعوا عن قطر فهم الارهابيون الذين كانوا مدعومين من قطر والساسة الذين صعدوا خطاباتهم ضد قطر هم مدعومين من السعودية اماالحكومة وأقصد رأس الدولة سياستها غير واضحة مطلقا.. والعرب اتفقوا على عزل قطر عن المحيط العربي كونها تدعم الإرهاب وكل العرب متفقين .

لكن بعض ساسة العراق أخذوا يغردون خارج السرب ومن المحتمل تشتعل نار الحرب بين إيران والسعودية في أي لحظة فهل العراق يكون مع الأقوى أم يعتزل الحرب أم يختار دوره المعتاد في مسرحية الشرق الأوسط وهو القتال بالنيابة كما فعل صدام حين قاتل بالنيابة عن الخليج؟

لا استطيع الإجابة عن هذا السؤال او التخمين لأن العراق بلد العجائب وبلد المفاجآت وممكن توقع أي شيء .

علاء حميد الخرسان