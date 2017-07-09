الدولة المدنية ليست حلاً

مقدماً الفشل واحد والجميع يتحمل ذلك الفشل حكومة شعب أحزاب، ومن هذا الفشل بدأت تظهر بوادر حرب شعواء بين المتصارعين على العراق وخيراته وهذه الحرب من عدة أجزاء وكل هذا يدخل تحت طائلة الدعاية الانتخابية او إعادة تسويق الفشل والفاشلين.

الجزء الأول: معركة شرسة بين الإسلاميين والعلمانيين او دعاة الدولة المدنية كلا منهم يرمي بالسبب على الاخر فالإسلاميون بأحزابهم الحاكمة ما بعد 2003 لم يجلبوا سوى الفساد والسرقات وقلة الخدمات والقتل هذه هي الحكومة الإسلامية التي تنادون بها هذا كلام العلمانيين الذين يحاولون الوصول الى السلطة من خلال هكذا دعاية اما الأحزاب العلمانية فدمرت عقول الشباب وجعلتهم ينحرفون عن طريق الصواب ويحاولون السير بهم في الزوايا المظلمة التي ليس لها نهاية وبذلك هم لا يحملون أي قدرة على قيادة العراق والوصول به الى شاطئ الأمان هذه اتهامات الإسلاميين ضد العلمانيين ويستمر الصراع ونحن لا نعرف من هو الصادق بينهم ان وجد.

انا لست من هؤلاء ولا أنتمي لأولئك انا أنتمي للعراق فقط وأتمنى ان يكون أفضل البلدان بأي وسيلة كانت لكن في ظل ما نشاهده في الساحة السياسية فان الدولة المدنية ليست حلا لمشاكل العراق لأنها ببساطة شرعنه للفاسدين بطريقة أخرى وتستمر المسرحية وسط ذهول الجماهير من العروض المقدمة ويأتي العلمانيين بدولتهم المدنية المنشودة ليحطموا ما تبقى من امل عالق في اذهاننا ولن يتغير شيء سوى مزيد من الانحلال والدمار تحت مسمى الحكم المدني لكنهم ليسوا سوى أدوات لإكمال مسيرة من سبقهم بالفشل هذا في حال استطاعوا الوصول الى سدة الحكم ومن المحال تحقيقهم ذلك الحلم.

المشكلة الان ليس في شكل الحكم بل في الشخصيات الحاكمة التي تحتاج الى من يدير شؤونها فكيف بهم يحكموا بلاد الحضارة بهذا الشـــــــكل البائس فسلاماً على مستقبلنا كيف سيكون، وطريق الخلاص الأمثل للعراق هو البداية بصناعة أجيال للمـــــــستقبل تُغرس فيهم القيم والمبادئ الصحــــــيحة والأخلاق الفاضلة والوفاء للوطن والتضحية من اجله ليكون همهم العراق لا غير يفعلوا المستحيل لكي يرفعوا اسم العراق عالياً عند ذلك لا خوف على المستقبل (فـــرق تـــســـد) هذا هو الشعار الذي يعتمده كل من يريد ان يبقي الشعب العراقــــــــي يعيـــــش في ظلام الجهل لكيلا يرى سوى ما يعرضه صاحب الجلالة ليحولنا الى اصنام بلا وعي من خلال محاولاتهم الناجحة بزرع التفرقة بين الجمــــــيع وجعلهم وحوشا في غابة مليئة بالأسلحة والمصير معروف قانون الغابة هو البقاء للأقوى.

كل المحاولات ناجحة في خلق مجتمع عاطفي يميل مع التيار بلا أي مبرر يسير خلف كل من هب ودب دون أدنى تفكير المصلحة العامة اخر شيء يخطر في مخيلتنا ختاما إذا لم يصح العراقيون من الأوهام التـــــــي يتعايشون معها سوف لن يكون هنالك وطن يسمى العراق وفي ذلك الوقـــت لن ينفع الندم شيئا الى من اتى العراق بقلب سليم.

مصطفى عبد الخالق