خبراء أجانب يطالبون بعقوبات أشد للحد من التهريب

شركة أمريكية تقرّ بالإستيلاء على 5500 قطعة أثرية

بغداد – قصي منذر

كشفت صحيفة الديلي تلغراف عن تسليم شركة هوبي لوبي الأمريكية لبيع التحف الفنية 5500 قطعة أثرية كانت قد هربت من مناطق أثرية في العراق في إطار تسوية قانونية، موضحة أن تلك القطع شحنت من الإمارات وإسرائيل ببيانات مزيفة. وقالت الصحيفة في تقرير لمراسلها في نيويورك ان الشركة وافقت على دفع مبلغ 3 ملايين دولار كغرامة وتسليم 5500 قطعة أثرية هربت من مناطق أثرية في العراق.

وتتهم النيابة الشركة بانتهاك القوانين الفدرالية في شحنها لتلك الرُقم الطينية والقطع الأثرية من دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ببيانات مزيفة بوصفها (قطع بلاط).

وبحسب التقرير فأنه ليس ثمة إشارة إلى ضلوع جماعات إرهابية في القضية لكن الشركة أقرت أنها لم تكن على إدراك بتعقيدات حيازة مثل هذه المواد الأثرية القديمة وأنها اعتمدت على خبرة تجار وشركات الشحن الأمر الذي قاد إلى (أخطاء مؤسفة).وينقل التقرير عن رئيس مجلس إدارة الشركة ستيف غرين، الذي اشترى القطع لحساب متحف الكتاب المقدس الذي يعمل على إنشائه في واشنطن، قوله (كان علينا أن نمارس رقابة أكبر وأن ندقق بعناية في كيفية حيازة هذه المقتنيات).

الى ذلك اكد مجموعة من خبراء الاثار في بريطانيا والولايات المتحدة أن عقوبة التسوية التي اوقعت على شركة هوبي لوبي الامريكية المتهمة باستيراد آثار مسمارية عراقية قديمة لم تكن شديدة بما فيه الكفاية ولم تفعل سوى خدش لسطح تجارة الاثار العالمية المسروقة غير القانونية، مبينة أن ما بين 200 الى 500 ألف قطعة اثرية سرقت من العراق.

ونقل تقرير صحفي عن الخبراء قولهم إن (التسوية التي حصلت مع الشركة الامريكية بتغريمها ثلاثة ملايين دولار واعادة الاثار المسروقة من العراق لا تتناسب مع الجريمة التي شملت استيراد 5500 قطعة اثرية مسمارية بشكل غير قانوني من العراق عبر تركيا).

وقالت خبيرة الاثار البريطانية من جامعة غلاسكو دونا بيس إن (الشركة تجاهلت النصيحة بشأن الصفقة التي تمت عام 2009 بانها تضم الكثير من المواد والاثار التي تمت سرقتها بشكل غير قانوني).

واضافت أنه (تم نهب ما بين 200 الى 500 ألف قطعة من المواقع الاثرية في العراق منذ اوائل التسعينيات وحتى الان وكان يجب على الشركة الحذر من شراء تلك القطع). مشيرة الى أن (دفع الغرامة التي قامت بها الشركة امر نادر الحدوث وهو ما يعني انه لا توجد عقوبة على الاطلاق بشأن ماحدث).

من جانبها قالت الخبيرة الاثارية الامريكية ديبورا ليهير (لقد تم حظر استيراد المواد الثقافية والاثرية من العراق منذ التسعينيات من القرن الماضي وانه من اجل ان يكون القانون فعالا فيجب ان تقوم الحكومة بالتقاضي وقد شعرنا بخيبة الامل من ذلك).

وأشارالتقرير الى أن (السرقات التي قامت بها داعش للاثار في العراق وسوريا لاتمثل الا جزأ من سوق الاثار المهربة حول العالم). م

ؤكدا ان (قــــــــطع تلك الاثار وسحبها من مواطنها الاصلية يحرمهما من القيمة العلمية لعلــــماء الاثار في العالم) .