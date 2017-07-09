شرهان مثالاً للوفاء والوطنية – فائز جواد

سجل رجل المرور المفوض محمد مسلم شرهان من محافظة البصرة درسا في الوطنية والوفاء والاخلاص لوظيفته التي ضحى من اجلها بحياته ، نعم ان الاخلاص والوطنية هي اعلى قيم الانسانية التي يتمتع بها المواطن اثناء تادية واجبه الوظيفي ، فمثلما اليوم يسطر رجال العراق الملاحم البطولية وهم يصدون اشرس هجمه ويواجهون ببسالة اخطلر عدو ليس في المنطقة فحسب بل في العالم وبالتالي استطاع رجال العراق وببسالة ان يهزموا داعش الارهاب من كل شبر من ارضنا المقدسة فاستشهد من استشهد واصيب من اصيب ورفع من رفع راية الله واكبر والنصر على المناطق المحررة .جميعهم اعطوا دروسا للعالم اجمع في التضحية والوفاء والاخلاص حد الاستشهاد في سبيل الوطن والعرض .

واليوم تاتي الاخبار بعد ان جائتنا قبلها من قضاء المسيب وكيف تمكن احد منتسبي قواتنا المسلحة من احباط محاولة انتحاري تفجير نفسه وسط جموع المصلين وحضن الارهابي بعدما شعر بانه ينوي التفجير واخرجه بعيدا عن الجموع ليفجر معه نفسه ويستشهد ناقذا ارواح عشرات المواطنين من ابناء محافظته ومنطقته ليسجل درسا بطوليا في الوفاء والتضحية ستظل عائلته وعشيرته مرفوعة الراس تتباهى باحد ابناءه البررة الذين نذر نفسه في سبيل انقاذ ارواح المواطنين ، نعم هكذا هم العراقيون حينما تصعد عندهم الغيرة والشهامى ينذرون ارواحهم فداء للعراق ، وامس تاتينا الاخبار من محافظة البصرة الفيحاء عندما اعلنت مديرية مرورها استشهاد احد منتسبيها اثناء الواجب وبسبب ارتفاع درجات الحرارة وبقي ثابتا كالنخلة التي تواجه تقلبات الاجواء ظل ثابتا بمكانه يؤدي واجبه على احسن صوره ليؤمن السلامة للمواطنين من خلال تنظيمه للسير في وقت تجاوزت الحرارة الخمسين مئوية فرفض بل واتخذ قرارا مع ذاته ونفسه ان يبقى صامدا رافضا ان يغادر الى منطقة اقل سخونة يؤدي واجبه الذي انيط به بكل صدق واخلاص وتفاني لغاية ماخر مغميا عليه من شدة الحرارة ليعلن عن وفاته استشهاده وهو يؤدي واجبه اليومي ، نعم انه المفوض محمد مسلم شرهان الذي كان وسيبقى مثالا لرجل المرور الذي يعطي دروسا في التضحية والاخلاص والتفاني من اجل الواجب ، وراحت مديرية المرور تفتخر باحد منتسبيها الغيارى الذي ضرب مثالا للاخلاص والوفاء ويقينا ان مديرية المرور العامة ووزارة الداخلية هي الاخرى ستفتخر بمثل هكذا رجال مخلصين اوفياء ينالون الشهادة والتكريم والاحترام باقتدار ، ويستحق هذا الرجل ان تكرم عائلته وتعلق صورته واسمه في لوحات الشرف وان ينال كل مستحقات الشهيد التي اقرت في الدستور العراقي .

نعم تحية لرجال المرور الذين يضحون بحياتهم من اجل تادية الواجب بكل امانة واخلاص وتحية لذوي المفوض شدهان وتحية لمنتسبي مرور البصرة كافة . والى جنات النعيم مفوض المرور محمد مسلم شرهان الذي فارق الحياة ظهر السادس من تموز الجاري وهو يؤدي واجبه في تقاطع الفراهيدي ضمن قاطع مرور العشار، بسبب موجة الحر الشديدة.