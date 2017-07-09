إستطلاع عن بيلاروسيا (3)

قرية دودوتكي تقدّم أنماطاً حية من الثقافة الشعبية

مينسك – حمدي العطار

دودوتكي هي بيلاروسيا الاصلية،الأسم مشتق من أسم آلة موسيقية أسكتلندية،وهناك تشابه أيضا في الازياء الشعبية لنساء هذه القرية مع الأزياء الشعبية الاسكتلندية! ولا نعرف لهذا الأمر سببا تاريخيا مقنعا!

ولم يكن يعلم النبلاء قبل 130 سنة حينما كانوا يملكون قصرا في قرية (دودوتكي)أن الناس من داخل بيلا روسيا والسياح الاجانب سوف يزورن هذه القرية حينما يكونوا في روسيا البيضاء،وذلك لكي يتعرفواعلى المتحف الشعبي واسلوب الحياة التي كانت على شاطئ نهر يتبيش،والاطلاع على الحياة التقليدية ومنازل اهالي الريف واسطبلات الخيول وطواحين الهواء والكنيسة الخشبية التي تم بناؤها بدون مسمار واحد!ألا أن أحد الأثرياء من روسيا البيضاء أشترى هذه القرية واعاد بناءها وتنظيمها لتكون من أهم المعالم السياحية في بيلا روسيا، ومن يزور بيلاروسيا ولم يرى تلك القرية كأنه لم ير بيلاروسيا الحقيقية!

متحف للثقافة الشعبية والحرف اليدوية

انطلقت بنا السيارة صباحا- والله التوقيتات الزمنية في بيلا روسيا مرتبكة- ففي هذا الفصل يكون الليل 4 ساعات فقط!ويعاني الصائمون من هذا الوضع مما يضطرون الى مغادرة العاصمة بضع الكيلومترات حتى يفطرون!وفي فصل الشتاء يكون النهار عندها 5 ساعات فقط! المهم خرجنا الساعة 11 نهارا قاطعين الطريق الممتد بالاخضرار والاشجار من العاصمة مينسك الى قرية دودوتكي التي تبعد 40 كم ،وعلى طول الطريق نرى الاهالي يعرضون للبيع منتجاتهم من الالبان والبيض! تم الوصول الى بوابة المتحف للثقافة الشعبية كان علينا قطع تذاكر بمبلغ 20 روبل ما يعادل 10 دولار لكي يتم الاطلاع على ما في القرية من نشاطات وحرف ونتذوق منتجاتهم الغذائية ونتسوق من البضائع والسلع والتحف الخشبية المصنوعة يدويا.

مصنع بدائي والات موسيقية ومهن كلاسيكية

– في البداية كنا نستمع الى المرشدة السياحية والطالب العراقي الذي يترجم لنا كيفية تقطير الخمر عبر خمس مراحل ويتكون هذا المعمل الشعبي الاثري من خمس عمليات (السخان) لغرض تسخين الماء لدرجة 70م، (تجميع البخار) ومن ثم تعريض التفاح او اي نشويات اخرى الى التقطير، ثم تأتي عملية (المصفى) وأخيرا (التبريد) ليكون الشراب مركزا بدرجة (70 بالمئة) وجاهز للتناوله مع قطعة خبز وعسل وطرشي يمكنك تذوق هذا المشروب الذي يجعل جسمك يقاوم البرد الشديد حيث تصل درجة الانجماد في تلك القرية الى 35 درجة تحت الصفر في زمن يبعد 130 سنة لعدم وجود وسائل التدفئة.

– انتقلنا بعدها الى الات الموسيقية الريفية (آلة دود تكي) وهي بالأصل كالبوق اسكتلندي واسم القرية اشتق من هذه الالة وتم تصويرها وتلك القروية تنفخ بها بطريقة (العفطة) عندنا وليس النفخ العادي! اما الالات الاخرى التي عرضتها فهي الة موسيقية ريفية تحذيرية تستخدم احيانا للصيد وقد يصل مدى الصوت الى 2 كم وهناك الالة توصل الصوت الى 3 كم!- غرفة الحداد،يكاد يكون الحداد اغنى من في القرية في ذلك الوقت بسبب أن الامراء والنبلاء يعملون حوذة لارجل الخيول من الذهب وحينما يموت الحصان تكون قطعة الذهب من نصيب الحداد، وشاهدنا تجربة كيفية صناعة الحوذة،وساعدنا الحداد بالمنفاخ لأشعال النار، وضرب الحديد وهو ساخن لتقويس الحوذة!

– ثم قمنا بزيارة نموذج البيت الريفي وما يحتويه من مكان للنوم وزاوية للعبادة والصلاة،وحجلة للطفل، ونموذج خشبي (للعنكبوت) وهنا العنكبوت مقدس ولا يجوز قتله كما نفعل نحن اينما نجد العنكبوت نضربه بالنعال! وحينما سألنا عن السبب قالوا لنا أنهم يعتقدون بأن أصل العنكبوت كان (نبيا) وعصا ربه وحوله الى عنكبوت، تناولنا هنا الزبدة والجبنة وشربنا الشاي الساخن.بعدها كان لنا جولة للتسوق وتصوير الكنيسة الخشبية وكذلك طاحونة الهواء وبيت الضيافة لنشتري بعض الهدايا التراثية الجميلة.

السياحة الجنسية في بيلاروسيا

سمعة نساء روسيا البيضاء وجمالهن وصلت الينا ونحن في الدول العربية، واينما تذهب الى دبي او لبنان وحتى القاهرة والبحرين ستجد في الملاهي والمنتديات الليلية أن اجمل النساء الموجودات هن النساء البيلاروسيات حتى ان هناك من يتداول خبرا بأن دبي قد أستوردت 1500 بيلاروسية للعمل في مجال السياحة الجنسية!، لأن نسبة الجمال لفتيات بيلاروسيا يفوق جميع نساء أوربا !وتلك المواصفات هي من يبحث عليها السائح العربي لحرمانه منها ( الشعر الاشقر،البشرة البيضاء، الاجساد الرشيقة، والعيون الملونة) وحينما فتح السفر الى روسيا البيضاء للعراقيين ليس لدى السائح العراقي معلومة سوى تلك المتعلقة بالنساء وجمالهن! وقد لا يعلم السائح العراقي أن للعراق السبق في مجال أكتشاف جمال النساء البيلاروسيات حينما كانت روسيا البيضاء ترسل بين فترة وأخرى 6 فتيات جميلات ينزلن في احد فنادق بغداد الراقية !مهمة هذا الفريق هو عمل مساج لعدي صدام حسين !

وبعد اشهر يتم تبديل هذا الفريق بست جميلات أخريات ليحلن محل الطاقم القديم وهكذا دواليك !ولعل معظم رجال الكروب كانوا يسألون المرشدين السياحيين عن هذه الجزئية،ويبدو على المرشدين الخجل ولكنهم تحت الضغط يعطون عنوان كازينو “نكست”next وريجكات rich cat وهما فعلا افضل الاماكن لتجارة الرقيق الابيض ،وما يهمنا في الموضوع هو عدم تكرار تجربة السياحة الجنسية السيئة الصيت في جورجيا ليكون (منع) منح تأشيرة للسياح العراقيين!حتى أن احدى النساء في الكروب قالت لي:- أنها أقنعت زوجها بسرعة السفر الى بيلاروسيا قبل أن تغلق على العراقيين بسبب تصرفاتهم الخاطئة واحيانا العنيفة في مجال السياحة الجنسية!!

يتبع