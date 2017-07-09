الإتحاد الوطني لـ (الزمان): الطالباني يبحث في طهران الأوضاع السياسية للإقليم

بغداد – تمارا عبد الرزاق

يبحث امين عام الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني خلال زيارته طهران التي وصلها امس مجمل الاوضاع السياسية في اقليم كردستان مع الحكومة الايرانية.

وقال النائب في برلمان الاقليم عزة صابر لـ (الزمان) امس ان (الطالباني يزور طهران حاليا للتباحث بشأن مجمل الاوضاع السياسية للاقليم والعراق مع الحكومة الايرانية). مشيرا الى ان (الزيارة تأتي في اطار دعوة رسمية تم الاعداد لها مسبقا).

فيما أكدت لجنة الإستفتاء في إلاقليم إلالتزام بموعد اجراء الاستفتاء وتفعيل آليات العمل إستعدادا لإجراء العملية في كردستان والمناطق المتنازع عليها.

وقال عضو اللجنة شيخ شامو في تصريح إن (اللجنة المشرفة على عملية إجراء الاستفتاء عقدت إجتماعها بإشراف رئيس إلاقليم مسعود البارزاني لمناقشة آليات تفعيل عملها وإرسال وفود إلى بغداد ودول إقليمية وعربية وأوربا وأميركا لشرح وتوضيح أهداف الإستفتاء).

لافتا إلى (بحث آليات إجراء الاستفتاء في المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم).

من جهة اخرى اتهم رئيس هيئة المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم نصر الدين سندي بعض الدول بالعمل من أجل إجهاض إجراء استفتاء الاقليم.

وقال سندي في تصريح امس إن (عدم معالجة الأوضاع الداخلية وحل الخلافات بين الأطراف السياسية في إلاقليم سيؤثر سلبا على نسبة مشاركة المواطنين في عملية الاستفتاء).

مبينا ان (الأداء السلبي لبعض الأحزاب سواء كانوا في السلطة اوالمعارضة سيؤثر على المواطنين).

داعيا الاطراف الكردية الى (عدم الإستخفاف بالمواضيع المصيرية والخروج من أُطر المصالح الحزبية الضيقة نحو القضية الوطنية).

وتابع سندي ان (هناك دولا عدة تعمل من أجل إجهاض مسألة إجراء الاستفتاء وخلق المشكلات بين الأطراف السياسية الكردستانية).

وكانت الاحزاب الكردية قد اتفقت خلال اجتماع ترأسه البارزاني وسط مقاطعة بعض القوى السياسية على إجراء الاستفتاء على مصير الإقليم في الخامس والعشرين من أيلول المقبل وكذلك إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسة الإقليم في السادس من تشرين الثاني المقبل.