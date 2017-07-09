مؤتمر لندن 1907 – لؤي الشقاقي

منذ بداية هذا القرن والوطن العربي والجزيرة بالتحديد تشهد حربا ضروسا تتلوها اخرى اكثر ضراوة فمنذ الحرب العالمية الاولى ومن قبلها بعض الثورات التي قامت ضد الحكم العثماني الى حرب مايس في العراق وحرب فلسطين وحروب الاستقلال ضد الدول الاستعمارية وحرب اليمن والنكبة واكتوبر والخليج ووصولاً الى ازمة قطر الاخيرة والتي تنذر بحرب اقليمية ودولية وكل هذا لم يكن من قبيل الصدفة او محض اقدار واذا ما اردنا معرفة ما سبب كل هذه المشاكل في تلك المنطقة خصوصاً في القرن المنصرم علينا ان نعود للعام 1907 فما هي اهمية هذه المنطقة وماهي هذا العام لتلك الامة . كامبل بنرمان رئيس وزراء انكلترا قام بدعوة سبع دول تمثل القوى العالمية العظمى باستثناء المانيا لعقد مؤتمر عام 1907 في مقال اخر سنفرد سبب انقسام او انشطار الدول العظمى وخروج المانيا وما هو دور السلطان عبد الحميد في ذلك” وجه بنرمان سؤالا لممثلي الدول السبع “نحن في حالة انحدار وبيننا تنافس خطير فهل تريدون البقاء في القمة ام تريدون ان نستمر في الانحدار ؟؟ فاجابوا بالاجماع لا نريد البقاء على القمة وفي تلك اللحظة وزعت على الوفود خرائط الوطن العربي وسألهم هل ترون هذه المنطقة من الخليج الى المحيط فأجابوا نعم فقال هذه المنطقة هي سر قوتنا وضعفنا هذه المنطقة الان ضعيفة مهلهلة متشرذمة فقيرة يتقاتل اهلها على قطرة ماء لكنهم يمتلكون كل مقومات النهضة ويملكون ما لا نمتلك كلهم يجمعهم دين واحد الا اقليات بسيطة عكس اوربا التي فيها العديد من الاديان والمذاهب كلهم يجمعهم لسان واحد عكس اوربا فلكل دولة لهجة ولسان يملكون موقعا ستراتيجيا مشرف على اوربا شمالاً وعلى افريقيا جنوبا واسيا شرقاً وامريكا غرباً هذه المنطقة تحتوي على كل المواد الخام والمعادن ومصادر الطاقة والمياه اللازمة للغرب هذه المنطقة يمكن ان تخنق العالم كله من خلال مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس ومضيق جبل طارق هذه الامة يجب ان تبقى ضعيفة لانها اذا ما نهضت ستكون خطرا على العالم باسره وهي لا تحتاج للكثير لكي تنهض فقط تحتاج لقيادة صحيحة وعندها ستخسر اوربا مكانتها وريادتها فتجهمت الوفود وفغر الجميع افواههم وسألوه ما الحل فأجاب بان لانسمح بخلق الاجواء لنهضة هذه المنطقة لانها ان نهضت ستقوم على حسابنا. طرحت عدد من الافكار وبعد اخذ ورد تمخض المؤتمر عن اتفاق الوفود على قرار زرع جسم غريب في المنطقة وظيفة هذا العضو الغريب الدخيل هو الفصل بين شعوب المنطقة “تم ترشيح منطقتين الاولى هي الكويت والثانية هي فلسطين لكنهم لم يذكروا اسرائيل او دولة قومية لليهود ابداً” جسم يفصل بين شرق الوطن وغربه او شماله وجنوبه والوظيفة الاخرى لهذا الجسم ان يكون ولاؤه للغرب ولاء مطلقاً والوظيفة الثالثة وهي الاهم والمقدمة على الجميع وهي السبب الرئيس لفكرة زرع هذا الجسم هي جعل المنطقة في حالة لا توازن وعدم استقرار لان التوازن يولد الاستقرار والاستقرار يولد النهضة. تلقى اليهود اخبار المؤتمر بفرح غامر وتوجه حاييم وايزمان الى بريطانيا حاملا معه فكرة انشاء وطن قومي لليهود ودعمه في هذا هرتزل الذي عجز عن اخذ موافقة السلطان عبد الحمد على انشاء هذا الوطن وقالوا لهم عرفنا بمقررات المؤتمر فما رأيكم ان نكون نحن الجسم الغريب ونتعهد لكم بالولاء المطلق وتنفيذ اوامركم ولكن بشرط ان توفروا لنا كل ما نطلبه منكم وتقدموا لنا كل الدعم لنكون نحن يدكم في المنطقة. وكان للصهاينة ما ارادوا ومذ ذاك اليوم والامة والمنطقة تدفع ضريبة هذا المؤتمر وما تمخض عنه فهل من مكر معتبر .