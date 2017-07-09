أمنية ديالى تدعو لتدقيق مشدّد للأسر الوافدة للمحافظة بصفة نازحين

خانقين تطالب بتفعيل المواثيق الدولية لإنقاذ أحد أنهرها الرئيسة

ديالى ــ سلام عبد الشمري

طالب قضاء خانقين في محافظة ديالى ، بتفعيل المواثيق الدولية لإنقاذ نهر ينبع من ايران من الاندثار، فيما اكد ان مشكلة النهر مستمرة منذ عام 2005 وسط صمت حكومي حيال ما يجري .

وقال رئيس مجــــــــــلس قضاء خانقين سمير محـــــــــمد نور لـ ( الزمان ) ، إن ( نهر الوند الذي يبلغ طولة اكثر من 150كم منها 63 كم ضمن حدود العراق وتقع منابعه ضمن ايران يعد شريان الحياة لقضاء خانقين والمناطق الزراعية المحيطة به ) . واضاف نور ، ان ( بناء سدة الوند في اطراف خانقين لخزن مياه السيول قللت من الكارثة خلال السنوات الماضية لكن النهر في طريقه للاندثار اذ ما بقي الحال عما هو دون اي اجراء يؤدي الى ضمان تدفق مياهه وفق حصة عادلة ) ،

مبينا ( ضرورة التركيز على ملف الانهر المشتركة مع دول الجوار والعمل على ايجاد صيغة توافقية تسهم في ضمان الحصص المائية ) . وطالب رئيس مجلس خانقين الحكومة المركزية بـ ( السعي لتفعيل المواثيق الدولية التي تؤمن حصة عادلة لمياه نهر الوند باعتبارها من الانهر المشتركة ) ، مؤكدا ان ( الجفاف الموسمي للوند بدء منذ 2005 وسط ضمت حكومي حيال ما يجري رغم خطورته ) .

ديمومة عمل

الى ذلك ومن من اجل ديمومة عمل المشاريع و المجمعات المائية في المحافظة ، فقد أنجزت الملاكات الهندسية والفنية التابعة لمركز ماء قضاء المقدادية أعمال صيانه مضختي السحب و الدفع الخاصة بمجمع ماء قزلجة . وقال مدير ماء ديالى مرتضى المكدمي لــ ( الزمان ) ، ان ( سعة المضختين 110 م3/ساعة ، بالإضافة الى لف محرك معطوب لمضخة الدفع ذات قدره 55kw نتيجة التذبذب الحــاصل في التيار الكهربائي ) ، مشيرا الى ان ( تلك الأعمال تأتي بهدف ديمومة عمل المجمع و ضمان استمرارية عمله لتأمين وصول مياه الشرب إلى إحياء قزلجة ، الشهداء ، العزي والتي يقدر عدد سكانها بأكثر من 4000 نسمة) .

تدقيق مشدد

واكد المكدمي ، ان ( الكادر الفني قام ايضا بأعمال الصيانة الطارئة لمولد ذات قدره 250 kva و الخاص بمجمع ماء حسين الخلف سعة مليون غالون ، بهدف استمرارية عمل المجمع على التيار الكهربائي الوطني و المولد لتأمين وصول مياه الشرب إلى قرى النجاح ، السرية الأولى و الثانية ، اغجا التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 4500 نسمة ) .

الى ذلك دعت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى ، الى تدقيق مشدد للأسر الوافدة للمحافظة بصفة نازحين ، فيما اكدت عن وجود نزوح مبكر لأسر عناصر تنظيم داعش من معاقله في محافظتي كركوك وصلاح الدين .

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني لـ ( الزمان ) ، إن ( لدينا معلومات مؤكدة بوجود حركة نزوح مبكرة لعوائل داعش من معاقل الأخير في صلاح الديــــــــن وكركوك خاصة الحويجة ) ،

مشيرا الى أن ( اغلب تلك العوائل تحمل هويات ومستمسكات مزورة تعود لضحايا داعش ممن اعدمهم او نهب اوراقهم الثبوتية ).

وأضاف الحسيني ، أن ( هناك معلومات متوفرة تفيد بأن بعض العوائل قد تأتي صوب مدن وقصبات ديالى بصفة عوائل نازحة لمنع كشف هويتها امام القوات الامنية ) ،

داعيا الى ( تدقيق مشدد للغرباء او الاسر التي تأتي بصفة نازح الى اي منطقة في ديالى ).

واكد رئيس اللجنة الامنية ، ان ( داعش أعطى الضوء الأخضر بخروج العشرات من عوائله الى خارج معاقله لتحقيق اهداف متعددة ابرزها ان تصبح تلك العوائل حواضن متنقلة للتنظيم ، فيما يحاول ان يجد ملاذات آمنة لما تبقى من مسلحيه وهذا ما يجب الانتباه اليه ومعالجته بأسرع وقت ممكن ).

من جهة اخرى اكدت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي خلال جلسة موسعة لممثلي المنظمات الدولية الناشطة في المحافظة ، ان الجلسة خرجت بمعطيات مهمة ابرزها التحذير من هجرة المنظمات الدولية ارض ديالى بسبب تلقيها ضغوط قوية من قبل متنفذين بشكل يبعدها عن اهدافها الانسانية ويجعلها اشبه بسلع للترويج الانتخابي المبكر وهذا ما لا تقبل به المنظمات وترفضه بشكل قاطع ) . واشارت الطائي، الى ان ( 20 بالمئة فقط من المساعدات الانسانية التي تقدمها المنظمات الدولية تصل الى النازحين في ديالى والمتبقي لا يعرف الى اين يذهب وهذا امر يجب التحقيق به فـــورا مـــن قبل الجهات المختصة ). واكدت عضو مجلس ديالى ، ان ( اي محاولة لتحويل مـــسار العمل الانساني الى نافذة للربح او تحقيق مكاسب سياسية خطأ جسيم يجب الانتباه اليه كون النازحون شريحة مهمة وتضررت لسنوات عدة نتيجة النزوح وفقدانهم لمصادر عيشهم الرئيسية ) .