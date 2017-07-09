ذي قار تعاني شح المياه لزراعة محصول الشلب

الناصري يشكّل فرقاً للتوعية بترشيد إستهلاك الكهرباء

ذي قار – باسم الركابي

شكلت محافظة ذي قار فرقا للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ولرفع التجاوزات بالأقضية والنواحي، وبما يقلل الاحمال التي تسببت في اعطال بمحولات نقل الطاقة ويضمن تجهيزا عادلا للمواطنين. وقال المحافظ يحيى الناصري في بيان تلقته (الزمان ) امس ان (فرقا ممتحصصة للتوعية بترشيد الكهرباء ورفع التجاوزات على الشبكة الكهربائية بدأت عملها بالأقضية والنواحي ضمن مسعى الحكومة المحلية لمراقبة الاحمال الاضافية التي تسببها التجاوزات والاستهلاك العالي للطاقة وضمان توزيع عادل لجميع المواطنين)، واضاف ان (ارتفاع درجات الحرارة والتجاوزات في بعض المناطق ادت الى حدوث اعطال في محولات نقل الطاقة مما تسبب بحرمان المواطنين من الكهرباء، والجميع مدعوون للتعاون بتقليل الاحمال وترشيد الاستهلاك)، مؤكدا ان (لف الكهرباء من الملفات المهمة التي تحض بالأولوية ضمن عمل الحكومة المحلية.

توفير حصة

وهذا ما يتطلب متابعة متواصلة مع وزارة الكهرباء لتوفير حصة المحافظة كاملة من الطاقة الكهربائية وضمن الاطر القانونية التي تحقق حصة عادلة للمحافظات كافة)، واوضح البيان ان ( مديرية توزيع كهرباء المحافظة وبتوجيه من الناصري نفذت الاسبوع الجاري حملات موسعة في مدينة الناصرية مركز المحافظة وخصوصا في المناطق التجارية والصناعية لرفع التجاوزات عن الشبكة الوطنية للتيار الكهربائي ، والدعوة لترشيد استهلاك الطاقة في المحافظة، على ان تتواصل الاعمال على مدار شهري تموز واب في مناطق اخرى من المدينة ) فيما حذرت الادارة المحلية في ناحية كرمة بني سعيد التابعة للمحافظة من احتمال فشل خطة زراعة محصول الشلب لديها بسبب ازمة شح المياه .ونقل البيان عن مدير الناحية صادق عبد الرضا القول ان (الخطة الزراعية للموسم الحالي سمحت بزراعة نحو الفي دونم بمحصول الشلب في كرمة بني سعيد ، الا ان ازمة المياه التي تعاني منها الناحية قد تتسبب بفشل زراعة ربع تلك المساحة )، واضاف ان ( وزارة الموارد المائية كانت قد اشترطت على مزارعي الناحية زراعة محاصيلهم بالواسطة ، اي باستخدام المضخات لعدم تمكنها من توفير المياه الكافية للري سيحا في حقول الشلب ).واوضح عبد الرضا ان (الزراعة بالواسطة تحتاج الى كهرباء والى وقود لتشغيل المضخات ، وهي جميعا امور غير المتوفرة لدى المزارعين في الناحية ما حال دون ري نحو 500 دونم من اصل المساحة الكلية المقررة لزراعة الشلب). واشار الى ان (المزارعين سبق وان خرجوا بمظاهرات للمطالبة برفع منسوب المياه في الناظم الاروائي من بوابة السيطرة المائية ليتمكنوا من ري اراضيهم سيحا اسوة بالمحافظات الوسطى ، او تجهيزهم بكهرباء متواصلة ليتمكنوا من الزراعة بواسطة المضخات )، وتابع البيان ان (المحافظة تعاني بشكل عام من ازمة في مياه الري بسبب تجاوز عدد من المحافظات المجاورة على الحصة المــــــقررة لها من قبل الوزار ).

نمو مبيعات

وعلى صعيد اخر اعلنت شركة اور العامة عن تحقيق نمو المبيعات باكثر من 15بالمئة خلال النصف الاول من العام الحالي 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .ونقل البيان عن مدير عام الشركة حيدر سهر القول ان (المبيعات ارتفعت خلال النصف الاول من العام الحالي الى اربعة مليارات و773 مليون دينار مقارنة باربعة مليارات فقط خلال العام الماضي وهو ما يعني تسجيل زيادة باكثر من 15بالمئة عن العام الماضي).واضاف ان (سبب ارتفاع المبيعات الى التعليمات والقوانين الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء والامانة العامة للمجلس والتي الزمت جميع دوائر الدولة بضرورة الاعتماد على المنتج الوطني ).