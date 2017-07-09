مطالبات بإعتماد حافلات نقل حكومية لتخفيف الأعباء المالية

نازحو الموصل يشكون إرتفاع أجور النقل إلى مدينتهم

الموصل – سامر الياس سعيد

شكا عدد من نازحي مدينة الموصل لمدن الاقليم من ارتفاع كلف النقل لمدينتهم بعد اعتماد خط نقل من قبل سيارات النقل الصغيرة ممن يقلون الراغبين للساحل الايسر من المدينة بغية التواصل مع اقربائهم والاطمئنان على منازلهم التي تركوها اثر اجتياح تنظيم داعش في صيف عام 2014 وقال سلمان يونس انه يقصد المدينة قادما من مدينة دهوك مما يكلفه كل اسبوع مبالغ طائلة كونه لايستطيع استخدام سيارته الشخصية بسبب عدم امتلاكه باج الدخول للمدينة وتعثر الحصول على باج الاقامة المعتمد في الاقليم مما يدفعه لاستئجار سيارات صغيرة يبدو سعر الراكب الواحد فيها بين 30 -25 الف دينار.

كلفة عالية

وتابع يونس نتساءل عن الكلفة العالية لتلك السيارات مما لايتناسب مع اسعار النقل التي تعمدها سيارات الاجرة فعلى سبيل المثال يبدو سعر النفر الواحد لسيارات الاجرة الصغيرة التي تعمل على خط دهوك -اربيل حيث تستحصل 15 الف دينار فيما لايتعدى وقت الرحلة اكثر من ساعتين بينما مدة الرحلة ما بين مدينة دهوك الى مدينة الموصل اقل من ساعة وربما اكثر من ذلك نظرا لكثرة السيطرات ونقاط التفتيش العاملة على طول هذا الطريق ..وطالب نوح محمود من وزارة النقل للاضطلاع بمهامها وتسيير حافلات حكومية ما بين مدن الاقليم بغية التخفيف على النازحين ممن يبدو الشريحة الاوسع ممن تتوجه لمدنها التي نزحت منها وما بين المدن التي نزحت منها خصوصا وان هذه الشريحة تعاني من الاعباء المالية فلا بد من مساعدتها باسعار مدعومة ومناسبة بغية نقل النازحين الى مدنهم وبالتالي ايصالهم لمناطق استقرارهم الجديدة بغية استقرار الوضع العام للمدينة وبالتالي العودة النهائية لكل النازحين من هذه المدن وتابع محمود بالطبع اذا ما سيرت وزارة النقل اسطولها في هذا الطريق الحيوي فيمكن ان تكون مبادرة رائدة مهمة خصوصا وان هذا الطريق بات الشريان الرئيسي كما كان في السابق لنقل الاشخاص والبضائع لمد الحيوية والحياة لمدينة الموصل بعد ما عانت طيلة الاعوام السابقة نظرا لسيطرة تنظيم داعش عليها ..

وتساءل صفوان قاسم من اسعار النقل غير الخاضعة للمتابعات الحكومية فهنالك مغالاة في اسعار بعض سيارات النقل الصغيرة فمنهم من يطلب تاجير السيارة بصورة خصوصية بمبلغ 80 الف دينار كونه يتحجج بالذهاب الى منطقة غير امنة ومحفوفة بالمخاطر فيما لو تم المقارنة بين هذا السعر بين السعر المعتمد لدى اصـــــــــحاب سيارات النقل العاملة على خط بغداد والتي تمتد مدة الرحلة لاكثر من سبع ساعات وتتنقل ما بين محافظة اربيل وديالى وكركوك وصـــــــــولا لمدينة بغداد فسعر نقل الراكب الواحد هو 75 الف دينار في حين ان مدة رحلة نقل المواطن للمدينة من مدن الاقليم سواء اربيــــــــــل او دهوك تبلغ في اقـــــــــــصى حدودها ساعة او اكثر من ساعة لذلك يتوجب على الجــــــــــهات المسؤولة نمراعاة تلك الاسعار واتخاذ اجراءات لتخفيف الاعباء المالية على المواطنين ..