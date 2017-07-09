رفقاً بالقوارير – وسام قصي

كثيراً ما اقرأ في المواقع والصحف والروايات والقصص، وصفاً للمرأة التي بلغت الخامسة والأربعين أو الخمسين من عمرها الطويل المبارك: بأنها عجوز شمطاء!! ومثل هذا الوصف الشائن – الذي لابد أن يقرأه من بلغن هذه السن أو جاوزنها – من شأنه أن يوحي إليهن الأسى اللاذع والكمد المض، والحسرة البالغة، واليأس من الحياة الخصبة المرحة، ويكسر قلوبهن، ويملؤها بالوحشة الرهيبة، والخوف المفزع، ويضع على عيونهن السود مناظير أشد منها سواداً وحلكة!! كان الأحجى بهؤلاء الكتاب أن يترفقوا بهؤلاء القوارير اللاتي هن في عمر أخواتهن وأمهاتهن، فمثلهن في سن اليأس أولى بأن يطعمن البشر البهجة، ويلقين النضرة والسرور، ويؤانسن بالكلمة الحلوة الغزلة التي تهز أعطافهن، وتجري في عروقهن دم الشباب الدافق الحار!! ان وصف النساء على علاته بالشيخوخة والهرم، وصف قاسِ عنيف موجع لا يجيزه الذوق السليم، ولا آداب السلوك، ولو كان مطابقاً للواقع .. فليس كل حق يساغ التصريح به، وبعض الصدق شرّمن الكذب كما يقال!!

وقال المتنبي : متعينا بحسن وجهك مادا م فحسن الوجوه حال تحول

لأنه يذكرها بما تؤول اليه من جفاف العود وذهاب الصباحة، وفيه ما فيه من الخشونة والجفاء والغلظة ومخاطبة الحسان الاماليد!! علماً أن هذا الوصف في ذاته – يعدّ ظلماً صارخاً من أي النواحي نظرنا إليه، وهو تجن على الحقيقة ومغالطة فيها، ورحم الله شوقي عندما قال :

إنّ المغالط في الحقيقة نفسه باغٍ على النفس الضعيفة عادى

فقد رجعت إلى اللغويين فوجدتهم يقولون : النصف – بوزن قمر: المرأة بين الحدثة والمسنة، أو هي التي بلغت خمساً وأربعين او خمسين ونحوها.. وهي التي تسمونها عجوزاً ظلماً وعدواناً، ليست بعجوز كما خيل اليكم، وأن اسلافنا كانوا يدعونها نصفاً : أي انها بلغت نصف السن أو وسطه، وخير الأمور الوسط!! ورجعت إلى الشعراء وهم الحجة الشهباء عليكم، وأهل الاختصاص في مثل هذه القضايا، والفياصل العدول المسلمة أحكامهم فيما يتعلق بالشباب والجمال : فسمعت الشاعر العنبري يقول في قصيدة:

وصاحب ذات الأربعين بغبطة * * * وخير نساءٍ سروها وخرودها

وصاحبة الخمسين فيها منافع * * * ونعم متاع للمفــــــــــيد يفيدها

وصاحبة الستين تغدو قوية * * * على المال والاسلام صلب عمودها

أي أن هذا الشاعر المنصف لم يعد بنت الستين من العجائز كما وهمتم!!

ورجعت الى التاريخ فوجدت حكماء العرب وعقلاءهم، كانوا يحبون المرأة النصف، لبلوغها الغاية والدين والرأي والحصافة والتجربة والوقار، مع الجمال الناضج والشباب الرزين الركين، وقد تزوج الرسول صلوات الله عليه – من السيدة خديجة، وهو في سن الخامسة والعشرين، وهي في سن الخامسة والاربعين، فكانت أكرم أزواجه عليه وأجلّهن لديه، كما كانت له زينة في الرخاء، وعوناً في البلاء، وحصناً في الملمات، وغيثاً في اللزبات!!

ورجعت أخيراً الى الواقع، فرأيت مفارقات عجيبة .. رأيت فتيات في طرأة العمر وعضارة السن، محطمات ملوحات الوجوه، ذوابل الأجسام، تحت وطأة الهموم والاسقام !! ورأيت نساء جاوزن سن اليأس بمراحل، رافلات في معارض الصحة والجمال والنضارة، فأيقنت أن السبب لا يقاس بالزمن بقدر ما يقاس بالصحة، وأن الصحة وحدها حسن مونق وصبا نضير!!

وهذا الى أن انتشار الوعي الصحي، وتقدم وسائل العلاج، وارتقاء ذرائع التجميل، ورقي الطب البشري، آخر زمن الشيخوخة، وأكمال عمر الشباب، وكان من أثر ذلك على المرأة أنها اصبحت لا تقيم وزناً للشيب، مع أنها قديماً ترتعدّ فرقاً إذا رأت شعرة بيضاء تلمع في لمتها السوداء .. فجرؤت على الخروج الى الناس برأس أشمط فوق وجه صبيح مليح، وكأنها تتحدى العيون بجمعها بين الربيع والخريف في وقت معاً!!

ويطيب لي، تدليلاً على ما كتبت، أن اسوق بعض مقتطفات نشرتها بعض الصحف العربية والمواقع الإليكترونية في ازمان مختلفة:

– في مقاطعة يوركشير بانكلترا، أقيمت مسابقة لاختيار أرشق الفتيات … ففازت بالمرتبة الرابعة (املي جوب) وهي آنسة بغلت من العمر مئة واربع سنوات!!

– فازت جدة انكليزية في الثالثة والسبعين على جميع المتسابقات من صبايا وزوجات شابات في عرض أزياء الخريف، وربحت الجائزة الاولى لا جمل ثوب في العرض، وكان من الجرسيه الرمادي المنقط بالسواد، وكانت الفائزة الثانية فتاة في الثامنة عشرة، والثالثة زوجة في الثلاثين!!

-في بعض المماليك الاوربية فازت امرأة في الثمانين في مسابقة السيقان.

– تزوجت سيدة اوربية عمرها تسع وستون سنة طالباً عمره تسع عشرة سنة، رافضة توسل ابنها بالانفصال عن زوجها، متحججة أنها وقعت في حبه!! – في السويد رفض مسجل العقود ان يخرج ترخيصاً بالزواج لامرأة بلغت السبعين من شاب لم بلغ الخامسة والعشرين .. لا لفارق السن ولكن لان العروس الحسناء فقدت شهادة ميلادها!! من العجيب ان الكثير من أهل الرياسة والشرف والشعراء القدامى لم يقتصر حبهم على المرأة النصف فقط، بل تعداه الى الكبيرات الطاعنات في السن!! يقول ابو الاسود الدؤلي :كبرد اليماني إلا “ام عمرٍو” وحبها ، عجوزاً ومن يعشق عجوزاً يفنّدَكبرد اليماني قد تقادم عهده ، ورقعته ما شئتَ في العين واليدأي أنها كالسجادة العمية تزيد رونقا وجدة وصقالا، على مرّ الأيام وكرّ الاعوام، ومثل قول العامة “الدهن في العتاقى” .ويقول شاعر قحيف في “خرقاء” معشوقة ذي الرمة:

وخرقاء لا تزداد الا ملاحةً

وإن عمّرت تعمير نوح

وجلّت وحسبنا في مدح كبير السن بقول بعض الحكماء العرب: انها اقنع باليسير، وأصبر على تعقب الدهور، وأقل مشاغبة وجاذبة، تؤثر التذلل، وتتجنب التدلل، تصبر على الاقلال، وتؤمن ولادتها الزيادة في العيال إن اتسع بعلها صانت ماله، وإن ضاق سترت حاله، لا تسبق اليها الظنون، ولا تنبت معها القرون، ألوف عروف، غير عزوف ولا عيوف .