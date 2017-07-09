عائلة اشتهرت بالتجارة والزراعة والكفاءة

آل الخضيري في البصرة

البصرة -عـلاء لازم العـيسى

عائلة بغدادية عريقة الأصل ، كثيرة الفروع ، وصفها الدروبي صاحب كــــــتاب ( البغداديون أخبارهم ومجالسهم ) ص80 ، فقال : (( آل الخضيري ، أسرة يطول الكلام ، وتضيق الأسفار والصحف ، ويجفّ مداد القلم إن أردت الإحاطة ببعض ما لها من ماضٍ مجيد ، وحاضر شريف ، إذ هي من الأسر التي اشتهرت في بغداد بل في أطراف العراق منذ زمن قديم ، في ميادين التجارة والزراعة ، تمت بنسبها إلى العشيرة المشهورة في العراق وغيرها من البلدان العربية بشمّر )) ، وقد انتشروا في كثير من مناطق جنوب العراق ووسطه كالبصرة والعمارة والحلة ، فتركوا آثاراً ملموسة وتذكر في تاريخ هذه المدن تجارياً وصناعياً وسياسياً ، وسيكون الكلام في مقالتي هذه عن تواريخ أعلامهم في البصرة حصراً . أن أول من وصل البصرة من هذه العائلة الكريمة هو المرحوم قاسم باشا بن عبدالرزاق ياسين الخضيري ، ولد في بغداد سنة ( 1872م ) ودرس في كتاتيبها ، ثمّ انتقل إلى مدينة العمارة سنة ( 1890م ) ، وبعد ثلاث سنوات غادرها إلى البصرة فأقام فيها سنوات طويلة ، وعمل في التجارة وتصدير الحبوب وضمان البواخر النهريّة ووكالة شركات الملاحة النهريّة فأصاب مالاً وفيراً ، رجع إلى بغداد بعد الحرب العالميّة الأولى ، وزاول التجارة ، والظاهر أن الحظ لم يحالفه هذه المرّة فقد أكثر ثروته. انتخب نائباً لرئيس غرفة تجارة بغداد سنة ( 1926م ) وكان رئيسها انكليزياً ، وأصبح رئيسها من تمّوز ( 1929م ) إلى تشرين الثاني ( 1935م ) ، انتخب نائباً عن لواء ديالى سنة ( 1930م ) .

طراز قديم

وناب بعد ذلك عن لواء العمارة أكثر من مرّة ، شيّد في وسط منطقة العشّار سنة ( 1901م ) جامعاً لا يزال يُعرف بـ ( جامع الخضيري ) ، وقد جُدّد مرّات عديدة ، آخرها قيام رئاسة ديوان الأوقاف بعهد رئيسها الأستاذ نافع قاسم بترميمه على حسابه الخاص سنة ( 1969م ). كان قاسم الخضيري ـــ كما وصفه أحد الباحثين ـــ رجلاً طيّباً من الطراز القديم ، يخدم الناس ويسعى في مصالحهم ، وله حرمة في دوائر الدولة ولدى رجال الحكم ، كان يتّسم في حياته باللامبالاة ، لا يهتم بالثروة ولا يخاف العوز ، وهو من أوائل التجار العراقيين الذين فتحوا أسواقاً للحبوب في عدد من دول أوروبا ، توفي في بغداد سنة ( 1938م ) . ومنهم عبدالجبّار عبدالرزاق الخضيري ، شقيق قاسم الخضيري الذي مرّ ذكره ، ولد ببغداد سنة ( 1879م ) وبعد أن شبّ مارس التجارة فيها ثمّ انتقل إلى مدينة الحلّة ، ومنها إلى البصرة حيث أسّس له محلّاً تجارياً واتسعت أعماله، واخذ وكالات لسفن بحريّة بريطانيّة وهولنديّة وأمريكية ، كما كانت لديه شركة بواخر نهريّة بين البصرة وبغداد نافست الشركات الأجنبيّة العاملة آنذاك ، انتخب نائباً لرئيس غرفة تجارة البصرة سنة ( 1926م ) ، فرئيساً لها في أيلول سنة ( 1932م ) حتى وفاته في البصرة سنة ( 1939م ) ، ودفن في الزبير ، كان من رجال المروءة والإحسان ، وعرف بحدبه على الفقراء والمحتاجين ، ومساندته لمشاريع البر والخير، وبعد وفاة عبدالجبارخلفه إبنه الأكبر عبدالكريم ، المولود في بغداد سنة ( 1906م ) نشأ فيها ودرس في مدارسها ، ثمّ أكمل تحصيله العلمي في بيروت ، وجاء إلى البصرة سنة (1924م ) وامتهن التجارة ، ثمّ عاد إلى بغداد وبقي فيها حتى سنة ( 1939م ) حيث انتقل والده إلى جوار ربّه ، فعاد إلى البصرة وواصل عمله التجاري . ومنهم هاشم عبد الغني الخضيري ، أبصر نور الحياة سنة ( 1893م ) في بغداد وأكمل تحصيله العلمي هناك ، وقد اشتغل مع أخيه عبدالوهاب الخضيري بالتجارة ثمّ نزح إلى البصرة وراح يشتغل بالتجارة بحزم واجتهاد مع الأقطار المجاورة ، خلّف من الأولاد : محيي الدين ، وسامي . ولد محيي الدين في بغداد سنة ( 1913م ) ، وبعد أن أكمل تحصيله العلمي امتهن التجارة مع والده ، فلمع نجمه واشتهر بين التجّار بسمعة طيّبة ، بالإضافة إلى انه صاحب ابتكار حيث أسّس في البصرة معملاً للمعكروني والشعريّة استطاع أن يسدّ به شاغراً . أمّا سامي فقد ولد ونشأ في البصرة ، واتجه إلى التجارة ، واستطاع أن يكسب ثقة الوسط التجاري بسمعته وحسن معاملته، فانيطت به وكالات كبريات الشركات في تجارة السيّارات ومواد أخرى . ومن هذه الأسرة أيضاً المرحوم محمّد كامل بن حسن سلمان الخضيري ، تاجر وسياسي ونائب ، ولد في بغداد سنة ( 1893م ) ونشأ فيها ودرس في مدارسها ، ومارس التجارة منذ نعومة أظفاره ، ترك بغداد وذهب إلى البصرة بعد نشوب الحرب العالمـــــيّة سنة ( 1914م ) وأقام فيها حتى احتلال بغداد حيث رجع إلى مسقط رأسه ، انتخب عضواً في غرفة تجارة بغــــــــداد ســــــنة ( 1928م ) ، ثمّ اختير سكرتيـــــــــــــراً لها ، فرئيساً من ســـــنة ( 1939م ) إلى ســـــنة ( 1950م ).

اعمال خيرية

انتخب نائباً عن العمارة أكثر من مرّة ، وبعد تأسيس حزب الأحرار في 2 نيسان 1946م انتخب رئيساً له ، أما في حقل الأعمال الخيريّة فكان له يد مشكورة في كثير من المشاريع الخيريّة والوطنيّة ، توفّي ببغداد في 13 نيسان 1964م. ومنهم : الوجيه محمّد فالح ابن الحاج حسن الخضيري ، ولد في بغداد سنة ( 1884م ) وترعرع فيها ، وبعد أن حصل على شئ من العلم اشتغل مع والده في التجارة ، وفي سنة (1913م ) نزح إلى البصرة حيث أقام فيها ، واتخذ منها مقرّاً له ولأعماله التجاريّة ، واتجه ـــ إضافة إلى تجارته ـــ إلى شراء الأراضي الزراعيّة وإعمارها ، خلّف من الأولاد الذكور : عبدالملك ، وعبدالواحد ، وفوزي . ولد عبدالملك في بغداد سنة ( 1913م ) وتتلمذ في مدارسها ، ثم حصل على شهادة الحقوق من باريس ، عُيّن اثر تخرّجه في وزارة الخارجيّة ، ثمّ معاوناً لرئيس الديوان الملكي ، وعيّن بعد ذلك وزيراً مفوّضاً للعراق في روما .

المرحوم عبد الوهاب عبد الغني الخضيري

الدكتور طلعت الخضيري وولد الابن الثاني عبدالواحد في البصرة سنة ( 1916م ) وأكمل دراسته فيها ، وحصل على شهادة الليسانس في الحقوق من بغداد ، وامتهن المحاماة ، ومارس القضاء . أمّا فوزي فقد ولد في البصرة سنة ( 1920م ) وتعلّم فيها ، ثمّ أتمّ دراسته في كليّة الحقوق في بغداد فتخرّج فيها سنة ( 1944م ) ومارس المحاماة ، واتجه إلى السياسة وخاض غمار المعارك النيابيّة ، وانتخب نائباً عن البصرة في كانون الثاني ( 1953م ) ، وجُدّد انتخابه في الدورات التالية إلى ثورة تمّوز ( 1958م ) ، وانقطع بعد ذلك إلى المحاماة والتجارة. ومن أفراد هذه العائلة طيبة الذكر ، والذين لا زال أهل البصرة يذكرونهم بكل خير هم أولاد المرحوم عبدالوهاب عبدالغني الخضيري ، رئيس غرفة زراعة البصرة ، صاحب العقل والكفاءة والكياسة ، بنى سنة ( 1932م ) قصراً على ضفاف شط العرب في منطقة البراضعية واسع ذو طابقين ، تحيط الطابق الثاني شرفة على جهاته الثلاث ، ويحيطه بستان مساحته ما يقارب خمس دونمات ، أزيل من قبل الدولة سنة ( 1952م ) لعمل كورنيش البراضعية ، وقد زاره رئيس الوزراء نوري السعيد في الأربعينيات. خلف المرحوم عبدالوهاب من الأولاد : طلعت ، ونوري ، وكمـــــــال ، ولد طلعت في البصــــــــرة سنة ( 1924م ) و أكمل الثانوية فيها وكان من المتفوقين ، ثم درس الطب في جامعة لوزان / سويسرا ، وتخصص بطب الأطفال ، وبعد تخرجه فيها رجع إلى البصرة ونال شهرة واسعة في اختصاصه ، من أولاده الدكتور عبدالوهاب طلعت. أما الأبن الثاني وهو نوري ، فقد ولد في بغداد سنة ( 1911م ) وجاء مع والده إلى البصرة وبعد أن أكمل الدراسة الثانويّة فيها يمّم شطر بغداد لمواصلة دراسته في كليّة الحقوق التي تخرّج فيها سنة ( 1932م ) ، وزاول المحاماة في البصرة برفقة القانوني والوزير الأستاذ ( محمّد زكي البصري ) ، وبعد مدّة من الزمن انتدب للقضاء فعيّن حاكماً لقضاء الشاميّة في لواء الديوانية ، فأبي الخصيب ، ثمّ عيّن حاكماً مدنيّاً من الدرجة الأولى في البصرة، فاثبت براعة ونزاهة ليس لها مثيل .