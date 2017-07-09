تسجيل 224 حالة غش إلكتروني في 9 محافظات

التربية تحدّد الإمتحانات العامة للمراحل كافة بنينوى

بغداد – تمارا عبد الرزاق

حددت وزارة التربية يوم العاشر من تموز الجاري موعدا لبدء الإمتحانات العامة للدراسة الإبتدائية وإمتحانات التعليم المسرع في نينوى. وقال المتحدث بأسم الوزارة ابراهيم سبتي لـ(الزمان) امس ان (الوزارة حددت العاشر من الشهرالجاري موعدا لبدء الإمتحانات العامة للدراسة الإبتدائية وإمتحانات التعليم المسرع والتي تنتهي في 16 تموزالجاري بالنسبة لإمتحانات الصف السادس الإبتدائى فيما تنتهي إمتحانات التسريع يوم 18 تموز الجاري), واضاف انه (تم تحديد يوم 18 من الشهر ذاته موعدا لبدء الإمتحانات العامة للدراسة المتوسطة وتنتهي في 6 من شهر اب المقبل وسيكون يوم 19 من شهر تموز الجاري موعداً لبدء الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية وتنتهي في الخامس من اب المقبل), وتابع ان (عدد التلاميذ الذين سيؤدون الإمتحانات العامة للصف السادس الإبتدائي بلغ 75 ألف تلميذ منهم 45 ألفا في مركز المحافظة والمتبقي تم توزيعهم بين مدن شورة وحمام العليل والقيارة وتكليفا والنمرود), وفي السياق ذاته عقدت المديرية العامة للتربية في المحافظة اجتماعاً موسعاً مع إدارات المدارس في الجانب الأيسر من مدينة الموصل لبحث الإستعدادات لإجراء الإمتحانات العامة للدراسة الإبتدائية.

بحث امور

وقالت المدير العام للتربية في المحافظة لميس أحمد في بيان تلقته (الزمان) امس إنه (تم بحث الأمور المتعلقة بالعملية الامتحانية جميعها وتوفير المستلزمات كافة لإنجاحها), داعيةً الهيئات التربوية (المثابرة في العمل لخدمة الطلبة).فيما اعلنت الوزارة عن تطوير أجهزة كشف ذبذبات سماعات الغش التي تستخدم ضمن وسائل الغش الالكترونية، مشيرة ً إلى تسجيل 224 حالة غش الكتروني بالامتحانات في تسع محافظات.وقال بيان تلقته (الزمان ) أمس أن (الوزارة طورت أجهزة كشف ذبذبات سماعات الغش التي تستخدم ضمن وسائل الغش الالكترونية وان ملاكات التربية تمكنت من اكتشاف العشرات من حالات الغش لمختلف المديريات العامة على الرغم المعوقات والتهديدات التي تتعرض لها ملاكاتها ),وأضاف، أن (الوزارة سجلت أعلى حالات الغش الالكتروني في محافظة الأنبار 150حالة، ثم 23 حالة في محافظة ديالى، و13 في محافظة صلاح الدين، ثم محافظة المثنى 11 حالة، تبعتها في محافظة النجف 9، ومحافظة البصرة 7 حالات، ثم محافظة ذي قار 6 حالات، ومحافظة الديوانية ثلاث حالات، ثم محافظة كربلاء حالتين فقط)،واوضح البيان ان (بعض المديريات لم تسجل اي حالة غش خلال الامتحانات الثلاث التي أجريت).