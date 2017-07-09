مشروع طموح لفحص الجينات يظهر ثلث العراقيين يعودون للجزيرة العربية

باحث لـ (الزمان): أفريقيا أصل البشرية وليس بلاد وادي الرافدين

بغداد- فاطمة جوري السراي

على ارض الميزوبوتاميا نشأت اولى المراكز الحضارية وسُنت اول القوانين البشرية ،ارض الحضارات ومنبع الابداع ومهد الانبياء والبشرية جمعاء بحسب بعض الروايات في الاديان الاسلامية والمسيحية واليهودية .النفس العراقية التي عانت ماعانت منذ عقود كان لابد من مكافأتها ودراستها والبحث في اصلها ونشأتها وايلائها اهتمامًا على مستوى عالمي.

وهذا ماسعى اليه فعلا بعض المهتمين في دراسة الجينات البشرية فأطلقوا مشروع العراق الجيني .ونظرا لأهمية الموضوع كان لابد من البحث فيه واستقصائه فبادرنا الى اجراء هذا الحوار مع صاحب المشروع الباحث عزيز فالح( ماجستير صيدلة – جامعة لندن) من اجل فهم اكبر للموضوع وقد خرجنا بمعلومات وفيرة بعد معاناة كبيرة نتيجة طول مدة الحوار التي استغرقت ثلاثة اشهر نتيجة انشغال صاحب المشروع ومؤسسه المهتم بدراسة الجينات.

فكان هذا الحوار:

{ يبدو لمسامع الاغلبية مشروع العراق الجيني شيئًا علميًا وصعبًا، هل لك ان توضح لنا بصورة مبسطة ماهو هذا المشروع؟

– هو مشروع يهتم بفحص السلالات الذكورية والانثوية و فحص الاوتوسومال (بقية الكرموزمات) البشرية لسكان العراق بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية او الدينية او المناطقية ومحاولة لرسم تصور أوضح عن التركيبة الجينية لسكان العراق عموما وسكان المناطق الجغرافية كل على حدة حتى يسعنا ان نفهم مدى تأثير الحروب والهجرات على المشهد الجيني العراقي اضافة لمحاولة ربطه بالتنوع الاثني والديني في البلد و تسليط الضوء على مدى التداخل بين المجموعات العرقية العراقية المختلفة وهذا شيء لاحظناه في النتائج بشكل يثير الاهتمام. لذلك أدعو جميع العراقيين المهتمين ان يشاركوا في المشروع متى ما سمحت الفرصة.

{ من اين استلهمت الفكرة ؟

– بدأ مشواري في موضوع ال(دي أن ايه) عندما اشتركت في مشروع الناشونال (جينوغرافيك )التابع لناشيونال جيوغرافيك العالمي لرسم خريطة جينية للبشر وهذا كان قبل نحو عشر سنوات وكنت من اوائل العراقيين الذين يشتركون ويتبرعون بجيناتهم لقاعدة البيانات العالمية هذه, عندها نقلت بياناتي ونتيجتي الى شركة تجارية تعمل فحوصات لـ(الدي ان ايه) ولاحظت فقر العينات العراقية وندرتها فقررت ان أبدأ مشروع العراق الجيني لأشجع العراقيين على الفحص خصوصا ان نتيجتي كانت محيرة آنذاك ولكن نتيجة الـ(دي ان ايه) من دون اخرين لتقارن معهم لا قيمة لها.

{ لقد ذكرت لنا ان نتائج تحليلك محيرة ،هل يمكن ان تفسر لنا ذلك ؟

– هذا العلم في تطور مستمر وسريع لأنه علم حديث نسبيا وعندما عملت فحص الجينات انذاك كان العلم في مراحله الأولى ولم تكتشف الكثير من الحلقات المفقودة في السلسلة الجينية البشرية. لا أقول ان العلم وصل الى مرحلة ايجاد الاجوبة الكاملة لتساؤلاتنا بشأن أصول البشرية ولكنه وصل الى مراحل متقدمة. وهذا الفرق في تطور العلم يمكن ان يتم اسقاطه على تجربتي الشخصية مع الفحص. فكما ذكرت اعلاه ان الفحص يعتمد على المقارنة بين النتائج لذلك فإن قلة العينات لن تعطينا جوابا وافيا. وانذاك ظهرت نتيجتي بشكل لم يطابق توقعاتي حيث أني كنت اعتقد ان كل العرب من القبيلة التي انتمي لها سواء أكانوا في العراق ام السعودية ام سوريا ام مصر ينتمون للسلالة نفسها وبشكل مطلق! لكن النتيجة بينت ان هناك تنوعًا سلاليًا في داخل القبيلة الواحدة نفسها ما يدحض فكرة النقاء العرقي التي يتشدق بها البعض. اضافة الى وجود تداخل مع جينات المجموعات السكانية المحيطة بك سواء أكنت في العراق ام مصر ام سوريا حتى وان أدعى البعض بعكس ذلك.

{ هل هنالك نتائج اظهرت العكس عن الحقيقة المعروفة وماذا كانت ردة فعل اصحابها؟

– نعم بالتأكيد, وردة الفعل تختلف من شخص لآخر فالبعض يتقبلها بشكل تهكمي أو عقلاني في حين ان البعض يطعن بمصداقية علم الجينات في حال خرجت النتيجة غير متطابقة مع موروثه القبلي او القومي. عموما يمكنني القول ان نظرية النقاء العرقي لأي شعب كان غير صحيحة فكلنا مرتبطون ببعض بشكل او بآخر واحيانا عديدة نكون مرتبطين ببعض جينيا كمجموعات عرقية او قبلية او دينية أكثر مما نتوقع وعندها يأتي الاختبار في ما اذا كنت ستتقبل النتيجة ام لا.

{ هل وجدت تقاربًا بين جينات العراقيين وبقية الاصول الاخرى وهل اصل البشر العراقي ينتمي او قريب الى عرق معين؟

– أصل البشر في أفريقيا وليس العراق ومنها هاجر البشر عبر الشرق الاوسط الى بقية بقاع الارض و كما ذكرت آنفا نظرية النقاء العرقي غير صحيحة فلا يوجد شعب لم يختلط بغيره من الشعوب خصوصا في بلد كان ممرا لهجرات و غزوات واستيطان على مدى قرون، اللهم الا اذا استثنينا بعض السكان الاصليين الذين انعزلوا لآلاف السنين عن بقية الشعوب في إحدى الغابات او الجزر النائية. ومع هذا يمكننا الاستدلال عن مكان قدوم أجدادهم قبل استيطانهم في تلك البقية. بالنسبة للعراقيين وجيناتهم فهم ليسوا استثناء وانما مزيج بين الشعوب المحيطة بنا كما ان هذه الشعوب هي ايضا خليط الى حد ما اذا ما نظرنا للجينات من منظور السلالة الابوية او الانثوية فقط اما اذا حللناها من جهة الاوتوسومال فربما يمكن القول انه توجد بصمة وراثية عراقية تختلف من موقع لآخر لكنها عموما بين سكان الجزيرة العربية وايران والاناضول والشام ولكنها تختلف عنهم وهي بذلك تشبه موقع العراق الجغرافي. بعض العينات العراقية مجذوبة أكثر للجزيرة العربية او ايران او الاناضول تبعاً لأصول الفرد والاختلاط الحديث او القديم بالشعوب المجاورة. اما بالنسبة للسلالات الابوية فحوالي نسبة الثلث او اكثر بقليل من الذكور العراقيين الفاحصين في مشروع العراق تعود جذورهم للجزيرة العربية أما البقية فبعض ينتمي لفروع في السلالات لم توجد الا في العراق للآن وبعضها الاخر وجد في افريقيا او اسيا الوسطى او اوربا ومحيطنا الشرق اوسطي مع الغلبة للسلالات الشرق اوسطية بالذات. ربما مستقبلا ومع زيادة عدد الدراسات والعينات تتغير القناعات لكن حاليا هذاماتم التوصل له.

{ لقد تحدثت عن اكتشاف حلقات مفقودة في تاريخ البشرية هل هذا يدحض نظريات تطور البشرية ونموها وماهي هذه الحلقات المفقودة؟

– العلم في تطور مستمر لذلك ما نعده من المسلمات اليوم قد يتغير مستقبلا ولكن حسب ما هو متفق عليه الان فإن البشر كان لهم اكثر من صنف ولكن صنفًا واحدًا فقط استمر وانتشر في الارض وهو صنفنا البشري برغم وجود أدلة جينية على حصول تزاوج محدود لكنه مؤثر مع فصائل بدائية من البشر قد انقرضت الان مثل النياندرتال.وعندما تحدثت عن حلقات مفقودة بتاريخ البشرية ، قصدتها في اطار فصيلتنا البشرية الحالية الهوموسابيانس وهجرة اسلافنا من افريقيا الى العالم حيث كان الشرق الاوسط طريق هجرتهم الرئيس ومن خلال دراسة السلالات النادرة في الشرق الاوسط التي تضم سلالات تعتبر من أسلاف البشر المقيمين في الصين اليوم او اوربا او السكان الاصليين لأوستراليا او الامريكتين, عندها يمكننا تتبع خط هجرة هذه المجموعات البشرية و مدى تأثيرها خلال خط سير الهجرة هذه. كما يمكننا لو دمجناها مع علم الانثربولوجيا التقليدي وعلوم اللغويات والاثار ان نفهم تاريخ البشرية بشكل أكثر دقة وحيادية.

{مشروع العراق الجيني مشروع كبير وواسع ويتطلب جهدًا على مستوى عال، هل المشروع فردي ام كان ثمرة تعاون واتفاق باحثين عدة ؟

– بدأ المشروع بجهد فردي و لكنه يعتمد على تعاون اكثر من طرف فيه. حاليا هناك اكثر من باحث في هذا المجال, غالبيتنا من الهواة لكن هناك عدد من الاختصاصيين، فالنتيجة هي الفرق فقط في طريقة عرضها وتفسيرها.

{ هل حصل مشروعكم على دعم دولي ومحلي او من منظمات مدنية وصحية؟

– حتى الان لم يكن هناك اي دعم دولي بالمعنى الحرفي .لكن هنا متبرعين من دول مختلفة مهتمون بالنتائج العراقية،

لأسباب عديدة وهؤلاء لهم دور مهم جداً في تمويل المشروع وفحص اشخاص جُدد أضافة الى الاشخاص الذين يفحصون بجهد شخصي ولكن بحاجة لمن يفسر لهم النتيجة او يشرح معناها. وقد كان من المفتض ان نحصل في المدة الأخيرة على دعم من مركز بحوث أوربي وان تنشر دراسة علمية عن نتائج مشروعنا ولكـــــــــــن للأسف لم ير هذا العرض النور للان ولكننا في سعي دائم لأن يتم تبني المشـــــــــروع من جانب أحد مراكز البحوث العلمية العالمية على أمل ان تنشر دراسة عملية رصينة عن نتائج العراق لتكون مرجعا لمن يريد دراسة علم الجينات في منطقتنا او العالم.